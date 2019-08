La Constituyente venezolana levanta la inmunidad a cuatro diputados para enjuiciarlos

EFE





La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, integrada solo por oficialistas, acordó este lunes el levantamiento de las inmunidades parlamentarias de cuatro diputados opositores, en atención de una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que puedan ser enjuiciados por delitos comunes.



Los legisladores afectados por esta decisión son José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Rafael Guzmán, todos acusados de "haber incurrido de manera flagrante en los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes del odio".



El líder de la ANC, Diosdado Cabello, leyó las comunicaciones enviadas por el Supremo en las que señalan que por "tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes (...) no procede el antejuicio de mérito" a estos diputados que, en cambio, planean juzgar en tribunales ordinarios.



La ANC, un cuerpo legislativo que no es reconocido por numerosos países, ha levantado las inmunidades de una veintena de diputados en los últimos dos años arrogándose competencias exclusivas del Parlamento, que es controlado por la oposición.



El constituyente Darío Vivas advirtió, durante el debate que acabó con el levantamiento de los fueros, que hay "otros diputados pendientes" de ser sometido a procedimientos similares.



"Hay otros que están pendientes, que pasarán por aquí (...) y por tribunales de la República (...). Habrá cárcel para todo aquel que viole la Constitución", subrayó.



La medida llega luego de que el gobernante Nicolás Maduro, cuya legitimidad como presidente no es reconocida por numerosos países, incluido EE.UU., advirtiera la semana pasada de que se castigará con severidad a los "traidores" que han apoyado el bloqueo ordenado por Estados Unidos.



Venezuela atraviesa un agravamiento de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional, debido a que el gobernante obtuvo la reelección en unos comicios en los que se prohibió participar a los principales líderes opositores.



En respuesta, el jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, se proclamó como presidente interino de Venezuela y consiguió el apoyo de más de cincuenta naciones, con Estados Unidos a la cabeza.