Cientos de venezolanos bloquean el paso en la frontera entre Ecuador y Colombia

EFE





Al grito de "¡queremos pasar!", cientos de emigrantes venezolanos bloquearon este lunes un tramo del paso internacional de Rumichaca, frontera de Ecuador y Colombia, en protesta por la negativa de las autoridades ecuatorianas a dejarles entrar en el país sin una visa humanitaria especial.



Varios grupos de venezolanos se agolparon en la carretera y bloquearon la circulación vehicular en el tramo de salida/entrada de la terminal fronteriza, mientras la policía y autoridades migratorias se mantenían a la expectativa y evitaban intervenir.



Varios jóvenes y familias, algunos con sus niños de corta edad a los hombros, se colocaron delante de los vehículos que trataban de entrar en suelo colombiano para llamar la atención sobre su situación de impotencia ante el nuevo requisito que desde medianoche solicitan las autoridades de Ecuador para poder entrar al país.



Desde entonces, el flujo de migrantes en el paso se ha reducido notablemente en relación a días previos, si bien el tumulto registrado hacia el mediodía refleja que habían quedado grupos rezagados y que mantenían la esperanza de poder ingresar al país.



Se trata de viajeros que intentaban alcanzar Ecuador antes de la medianoche, pero que se vieron retrasados por diferentes razones, por demoras en los autobuses que los transportaron a la terminal o por el cierre de una carretera colombiana por obras, o incluso porque esperaban a algún familiar que nunca llegó a tiempo.



Los manifestantes recordaron a la Policía ecuatoriana que les bloqueaba el paso, cómo dio refugio hace 20 años a miles de ecuatorianos que escapaban de la crisis económica y que les espetaban a abrirles las fronteras de manera recíproca.



Fuentes de la Policía ecuatoriana dijeron a Efe que se ven impedidos de actuar porque los manifestantes se encuentran del lado colombiano de la frontera.



La policía colombiana se ha retirado unas decenas de metros más atrás y no actúan, con lo cual la carretera está taponada totalmente hasta varios kilómetros más atrás.



Con el nuevo requisito de una visa de carácter humanitario el Ejecutivo ecuatoriano busca "regularizar" la entrada del éxodo venezolano al país, buena parte del cual se desplaza hacia Perú, que también inició una medida similar hace dos meses.



La denuncia de muchos de los varados es que solo desean transitar por Ecuador para seguir camino a otros países.



La Cancillería no ha aclarado si habrá una disposición especial para aquellos que hayan tramitado la visa humanitaria peruana.



Hasta la jornada de ayer, domingo, además, seguía en vigor el corredor humanitario que traslada en autobuses a los migrantes venezolanos más vulnerables desde Rumichaca, hasta Huaquillas, en la frontera con Perú.



Este lunes, sin embargo, la terminal fronteriza permanecía prácticamente vacía y las autoridades señalaron que no tenían información acerca de venezolanos que hubieran ingresado con la visa requerida.



Asimismo, la plazoleta donde las agencias humanitarias internacionales prestaban asistencia a los desplazados eran visitadas por grupos ocasionales, que presumiblemente quedaron en el lugar a pasar la noche o de días anteriores, antes de seguir viaje.



En Ecuador las autoridades estiman que más de 300.000 venezolanos se encuentran radicados, cifra que según la ONU podría alcanzar el medio millón si siguiera la tendencia del último año.