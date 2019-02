Bolsonaro se compromete con Guaidó en la búsqueda de democracia en Venezuela

EFE

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este jueves, al recibir al jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, que su Gobierno no cejará en la búsqueda de "lo que los venezolanos desean: democracia y libertad".



En un pronunciamiento conjunto tras una reunión privada, el jefe de Estado brasileño afirmó que Guaidó, reconocido como presidente interino deVenezuela por Brasil y otros cincuenta países, es "una esperanza" en el proceso de recuperación de la democracia y la "libertad".



"A veces nos preguntamos cómo puede un país rico y próspero, con un pueblo maravilloso, llegar a la situación caótica" de Venezuela, planteó Bolsonaro, quien responsabilizó de ello a "esa izquierda a la que le gustan tanto los pobres que acaba multiplicándolos".



Bolsonaro sostuvo que Brasil "estaba en un camino similar, pero el pueblo se despertó en parte" en las elecciones del año pasado y le dijo no a ese populismo y la demagogia barata que conduce a donde se encuentra Venezuela".



Guaidó llegó a Brasilia esta madrugada, procedente de Bogotá, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, tras salir de su país por tierra hacia Colombia el pasado viernes.



Su desplazamiento a Colombia desafió una prohibición de salida de Venezuela dictada por la Justicia, que justificó esa decisión en una investigación que se relaciona con su proclamación como presidente interino, el pasado 23 de enero.



En Colombia encabezó las movilizaciones que el sábado intentaron llevar a Venezuela la ayuda humanitaria donada por varios países y acopiadas en la ciudad de Cúcuta, que fracasaron en medio de graves incidentes debido al cierre de fronteras ordenado por Nicolás Maduro.



Lo mismo ocurrió en los límites con Brasil, donde se han quedado varadas unas 200 toneladas de alimentos y medicinas donadas por el Gobierno de Bolsonaro y por Estados Unidos.



Los representantes de Guaidó en Brasil aún no han precisado hasta cuándo permanecerá en el país ni si tiene previsto regresar desde la capital brasileña a Caracas.



Aunque el propio Guaidó ha dicho que piensa volver a su país esta misma semana, la Asamblea Nacional le ha autorizado a estar fuera de Venezuela por un lapso mayor de cinco días, por lo que su viaje se pudiera prolongar e incluir visitas a otros líderes suramericanos.



Precisamente, este jueves el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, confirmó en su cuenta de Twitter la visita mañana al país del jefe del Parlamento venezolano.



Brasil es miembro del Grupo de Lima, foro de países americanos que exige la salida de Maduro y que este lunes celebró una reunión en Bogotá, con presencia de Guaidó, en la que se comprometió a seguir trabajando por la "redemocratización" de Venezuela.



Esa plataforma también volvió a rechazar la posibilidad de una intervención militar en Venezuela y reiteró su exigencia de que sean celebradas elecciones "libres" en el país, bajo supervisión de la comunidad internacional.