Un cuarteto latino y un coctel de ritmos en el World Music Panama

Este jueves, desde las 8:00 p.m., en el Ateneo Ciudad del Saber, cuatro latinoamericanos deleitarán a los amantes de la buena música con un coctel de ritmos entre rock & roll y afrolatino.

Making Movies, el grupo musical conformado por una dupleta de hermanos; Diego (bajo/voz) y Enrique Chi (guitarra/voz) nacidos en Panamá; y los mexicanos Juan Carlos (percusión/teclas) y Andrés Chaurand (batería), tienen a cargo el cuarto concierto del ciclo World Music Panamá 2019, organizado por la promotora musical Oscar Producciones.

El conjunto musical, liderado por los hermanos Chi quienes crecieron en Kansas City, fusiona el rock con géneros latinos como cumbia, psicodelia, son cubano y la palabra hablada, obteniendo una identidad muy propia. Making Movies se creó en el sótano de la casa de los padres de Enrique y Diego y tiene cerca de diez años .

La banda, portadora del lema ‘Todos somos inmigrantes', en junio de 2012 lanzó un EP de producción propia denominado Aguardiente .

En 2013 grabó su segundo álbum titulado A la deriva , trabajo que narra las luchas de una familia de inmigrantes que se desmorona trágicamente en los Estados Unidos y el impacto de ello en la siguiente generación.

‘No importa la cultura ni el idioma, los problemas son similares. También el deseo de superación es semejante en todos los seres humanos', ENRIQUE CHI MÚSICO

El cuarteto en el 2017 presentó I Am Another You , disco que cuenta la historia de tres jóvenes de diferentes partes del mundo que enfrentan una crisis. Aunque uno es de Venezuela, otro de México y el otro de Medio Oriente, lo similar de su sufrimiento revela que todos los seres humanos son semejantes. El mensaje del álbum, según sus creadores, es invocar el espíritu de la frase maya ‘Yo soy otro tú y tú eres otro yo'.

En enero de 2019 la banda, con sede en Kansas City, sumó a su haber musical el tema ‘No te calles', el cual trabajaron junto al reconocido cantante, músico y compositor panameño Rubén Blades.

En tan solo doce días de su lanzamiento, este sencillo tenía un cuarto de millón de visitas en la plataforma YouTube.

‘La música tiene un impacto efectivo, te ayuda a ponerte en el lugar del otro y brindar tu aporte a buenas causas. También es un medio para hacer crítica social en contra de la corrupción global', DIEGO CHI MÚSICO

‘No te calles' contó con la producción de Steve Berlin, saxofonista, tecladista y productor de discos estadounidense, mejor conocido como miembro del grupo de rock Los Lobos, quien también estuvo detrás de los dos álbumes de Making Movies ‘A la deriva' y ‘I Am Another You'. ‘No te calles' fue grabado en Arizona, Nueva York, Memphis y Tennessee.

La última presentación de la banda mexicano-panameña en Panamá fue en el Panama Jazz Festival de 2019.

Durante su estadía en suelo canalero, desveló su nuevo sencillo ‘Cómo perdonar', el cual estrenó de forma oficial el 5 de abril. En este trabajo musical colabora la banda femenina de mariachi, ganadora de un Grammy Latino, ‘Flor de Toloache' y el cantautor panameño Blades.