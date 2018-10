'Los 25 bien cumplidos' de Víctor Manuelle en Panamá

Verónica Castillero

veronica.castillero@laestrella.com.pa



Los Salseros de acero formaron parte del show '25/7 Tour' en celebración de los 25 años de trayectoria musical del cantante estadounidense de origen puertorriqueño Víctor Manuel Ruiz Velázquez conocido artísticamente como Víctor Manuelle, quien conquistó el corazón de más de miles fanáticos que se congregaron la noche del pasado viernes 12 de octubre, en el Centro de Convenciones Hotel El Panamá.

Sus fanáticos disfrutaron de una noche de rumba y baile con un derroche de éxitos musicales que hicieron corear y bailar a los presentes.

El encuentro musical inició a las 9:40 p.m. al son de los Patrones de la cumbia, Samy y Sandra Sandoval, quienes pusieron a mover el esqueleto a todo el público, para dar paso a los Gaitanes, artistas invitados que pusieron a corear los popurri a todos los salseros.

Cerca de las 11:45 de la noche ocurrió lo esperado: entre luces blancas con efectos especiales iluminaron el escenario, irrumpió Victor Manuelle con su éxito 'Dile a ella''. Los fans apuntaban las cámaras de sus celulares a la tarima.

'Estoy en la mejor etapa de mi carrera, este año cumplí 25 años de trayectoria y 50 años de vida, por la madurez que he logrado en la música y con mi familia, disfrutó la vida a plenitud, expresó el boricua ante los fanáticos.

'La madurez de los años me ha dado la perspectiva y calma necesarias para disfrutar lo que hago', 'Me siento sumamente honrado de tener esa oportunidad', señaló Víctor Manuelle luego de dos años de ausencia en Panamá.

A sus 50 años el artista polifacético es considerado como una sensación de la salsa y los fanáticos calificaron este evento como uno de los mejores conciertos de salsa en Panamá.

Como en todos sus shows, logró cantar sus canciones más esperadas, entre ellas, 'Al Igual Que Yo', 'Apiádate de mi', 'Cómo se lo explico al corazón', 'No quería engañarte', 'Si tu me besas', 'Tengo ganas, 'Agua bendita', 'Que habría sido de mi', 'Peligrosa', 'Amarte duro', 'Me llamare tuyo', 'Hasta que a me de la gana', 'Ando en las nubes', 'Si tu me besas' y la más coreada 'No quería engañarte'.

Cabe destacar que Víctor Manuelle también ha honrado una causa cercana a su corazón con canciones como 'Sé que estás ahí' y 'Ángel en la tierra' canciones dedicada a su padre quien falleció este año.

Para culminar la noche de salsa el público clamaba 'Algo le pasa a mi héroe', canción alusiva al alzheimer enfermedad la cual padecía su progenitor. Al finalizar el concierto el cante expresó que este año 2018 para el ha sido impresionante', pero no ha acabado', entre los aplausos de los fanáticos, agradeció a Panamá por el recibimiento.