Fox quitó escena de "The Predator" donde salía un condenado por delito sexual

El estudio Twentieth Century Fox eliminó una escena de "The Predator" tras conocer que en esa parte de la película aparecía un actor que se declaró culpable de haber intentado seducir por internet a una niña de catorce años, informó hoy el diario Los Angeles Times.



Steven Wilder Striegel, de 47 años y amigo del director de "The Predator", Shane Black, admitió en 2010 las acusaciones en su contra y pasó seis meses en la cárcel por intentar atraer sexualmente a una menor por medio de internet.



El nombre del actor aparece en el registro de agresores sexuales de Estados Unidos, pero Fox dijo hoy que desconocía estos hechos.



Fue la actriz Olivia Munn, una de las protagonistas de "The Predator", quien descubrió el pasado de Striegel y lo comunicó al estudio, que el 15 de agosto decidió eliminar su escena antes de que el largometraje se estrene el 14 de septiembre.



Strieger interpretaba en esta pequeña escena a un corredor que flirteaba de manera repetida con el personaje de Munn.



El director Shane Black pidió perdón tras haber conocido hoy todos los detalles de la detención y condena de quien era su amigo desde hacía años.



La carrera de Strieger incluye créditos en la serie "Melrose Place" y en las películas "Iron Man 3" (2013) y "The Nice Guys" (2016), dos cintas que dirigió Shane Black.