Director de festival español dice cine latinoamericano busca más al público

EFE

El director del Festival de Cine de San Sebastián (norte de España), José Luis Rebordinos, cree que el cinelatinoamericano ha experimentado "una evolución" y ahora "se está buscando al público mucho más que hace quince años" con películas "más accesibles".



En declaraciones a Efe, el responsable del certamen señala que, "aunque sea muy difícil generalizar", se percibe un cambio en comparación con el cine que se hacía en esos países a principios de este siglo.



Entonces era un cine "muy de autor, muy difícil para el público" en general, que triunfaba en los grandes festivales, pero que muy poca gente iba a ver.



"Y creo que ya se empieza a hacer un cine más accesible, pero sin renunciar a ser un cine que realmente habla de cosas importantes", subraya Rebordinos.



Explica que actualmente es "normal" encontrar en un festival una película como "El amor menos pensado", de Juan Vera (Argentina), que el 21 de septiembre inaugurará San Sebastián, en la que se unen la "calidad" y el éxito de público; o un "thriller" como "El ángel", de Luis Ortega, que estará en la Sección Perlas de este festival tras pasar por Cannes (Francia), y que también "ha arrasado" en la taquilla argentina.



"Creo que han llegado a una conclusión: que está muy bien hacer festivales, pero, si luego su propio publico y el del resto del mundo no ve las películas, no tiene mucho sentido hacerlas. Parece que están buscando un equilibrio", añade.



Rebordinos recuerda que las dos películas iberoamericanas que competirán en esta edición por la Concha de Oro son de Argentina ("El amor menos pensado" y "Rojo", de Benjamin Naishat), y asegura que en este momento es ese país el que está produciendo con "más calidad" y el que tiene más presencia en certámenes internacionales.



"El otro país que está muy fuerte es Chile, que además de la calidad de sus obras, está haciendo muy buen trabajo de difusión y de promoción internacional", recalca.



Menciona también, aunque en una escala menor, a Colombia, Brasil y México. Y recuerda que una de las películas del año, "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, se proyectará en San Sebastián, tras ganar recientemente el León de Oro en Venecia.



Sobre otras cuestiones, Rebordinos consideró que hay que "crear las formas" para que se "normalice" el acceso de las mujeres a la industria cinematográfica, aunque opina que este problema "no se soluciona con cuotas".



Anuncia que San Sebastián firmará la Carta por la Paridad y la Diversidad en el cine suscrita por Cannes (Francia), con una serie de compromisos con vistas a la igualdad entre hombres y mujeres en los festivales cinematográficos.



En esta edición de San Sebastián, cinco directoras compiten por la Concha de Oro, entre ellas la chilena Valeria Sarmiento y la española Icíar Bollaín.