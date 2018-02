Varela se reúne con el diputado venezolano, Julio Borges

Guadalupe León Barría

gleon@laestrella.com.pa



Esta tarde el presidente de la República, Juan Carlos Varela, se reunió aproximadamente a las 5:00 p.m. con el diputado venezolano Julio Borges en el Palacio de las Garzas.

En la reunión también estuvo presente la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint Malo.

En la reunión Borges abordó temas de la situación económica y social de Venezuela.

Se tiene previsto que Borges tenga un encuentro con los venezolanos residentes en Panamá.

El opositor venezolano había anunciado la semana pasada que iniciaría una gira por varios países de América Latina, luego de que no se lograra un acuerdo con el Gobierno en los diálogos de República Dominicana en los que se discutían las garantías y condiciones para las elecciones presidenciales que ya han sido convocadas para abril.



La coalición de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de la forma parte el diputado, sostiene que no están dadas las condiciones y anunció este miércoles que no participará en las presidenciales.