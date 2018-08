Varela apuesta por la continuidad del panameñismo

Gustavo A. Aparicio O.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela y los más altos dirigentes del oficialista partido Panameñista apuestan a la continuidad de este colectivo político en la administración del Gobierno tras las elecciones presidenciales de 2019.

El mandatario participó ayer en el cierre de la Convención Extraordinaria que realizó esta agrupación política, en la cual se aprobó su Plan Programático Visión 2030 y se modificó el estatuto para ajustarlo a lo que establece el Código Electoral vigente.

PRIMARIAS El panameñismo hará sus elecciones primarias el 28 de octubre próximo. Un total de diez aspirantes se postularon para disputarse la cadindatura presidencial por el oficialista partido Panameñista.

‘Nuestra vocación y compromiso por un Panamá Mejor es inquebrantable, por eso estamos hoy aquí, listos para iniciar otra batalla y darle continuidad a la construcción de un país más justo, equitativo y transparente. ¡Los panameñistas tenemos que ser la opción de la decencia!, afirmó Varela en su discurso.

El gobernante manifestó que ésta podría ser una de sus últimas apariciones partidistas antes de las próximas elecciones y les dio un mensaje a sus copartidarios presentes.

‘He venido a decirles que ha llegado el momento de defender los logros de la gestión de este gobierno y darle continuidad a la transparencia, a la honestidad, a la eficiencia y al criterio social en el manejo de los fondos del Estado. Es hora de defender lo que hemos logrado y las conquistas alcanzadas en favor del pueblo. ¡Prepárense para luchar y para ganar! ¡Prepárense para seguir gobernando con honestidad, dar el ejemplo, y hacer la diferencia!', precisó.

Tras resaltar algunas de las obras que su administración está por concluir como la Línea 2 del Metro de Panamá y la ampliación del Aeropuerto de Tocumen, Varela agregó que su Gobierno dejará en transición obras importantes ‘al próximo gobierno que será panameñista'.

‘MÁS FUERTE QUE NUNCA'

Previamente intervino el presidente del panameñismo, el diputado José Luis Varela quien afirmó que el partido Panameñista es un partido vigente, fuerte y unido ‘a pesar que decían que cuando el Doctor Arnulfo Arias Madrid, este partido desaparecería, pero hoy estamos más fuertes y unidos que nunca en la historia'.

José Luis Varela cuestionó a candidatos de la oposición que fueron ex presidentes de la República , ex ministros de Estado, que fueron alcaldes por muchos años y que tienen el coraje de llamarnos a nosotros incapaces'.

‘Si ellos aseguran que estamos mal, que en las encuestas estamos mal y que estamos perdidos; si estamos perdidos porqué se preocupan de nosotros, porqué nos mencionan, o será que nos tienen miedo, se los digo abiertamente lo que tiene es miedo'.

‘MÁS QUE EL PRD'

Por su parte, los pre candidatos presidenciales José Isabel Blandón y Mario Etchelecu, primer y segundo vicepresidentes del panameñismo, respectivamente, también se dirigieron a los convencionales.

Blandón por un lado resaltó el trabajo realizado con los dineros que el Gobierno a trasladado a los gobiernos locales tras aprobar la ley de descentralización.

‘En cuatro años un alcalde panameñista ha hecho muchísimo más que uno PRD en diez años. A mí me podrán criticar por las cosas que he hecho, pero jamás me podrán llamar hoja en blanco como le llaman a otro. Que se vayan a otro lado con ese cuento de que ellos son más eficientes que nosotros', dijo.

Mientras que Etchelecu exclamó que obras es lo que les sobra a los panameñistas para enseñar. ‘Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado en cincuenta meses y que todo allá afuera, todos esos que critican por criticar... simplemente porque no tienen propuestas y porque no saben trabajar; a esos, a esos hay que decirles vamos firmes todos en el partido a buscar la continuidad de las cosas buenas que están pasando en este gobierno panameñista'.

LLAMADO POLÍTICO

En la tarima principal de la convención también se dirigió a los convencionales panameñistas la vicepresidenta de la República y canciller Isabel De Saint Malo de Alvarado, quien desde el momento de ser electa en las elecciones de 2014, representa a un grupo de independientes en el Gobierno de Varela.

Sain Malo de Alvarado hizo un llamado a que ‘en los próximos meses salgamos y digamos con orgullo que se acabaron las licitaciones amañadas y sin transparencia, salgamos y digamos con orgullo que terminaron los tiempos en los que se usaban los recursos del Estado para enriquecerse', dijo.

Entre los invitados a esta convención estuvieron presentes el diputado y presidente del partido Alianza, José Muñoz, antiguo aliado del expresidente de la República, Ricardo Martinelli y del partido Cambio Democrático (CD), y dirigentes del Partido Popular (PP), encabezados por el actual ministro de Gobierno, Carlos Rubio.