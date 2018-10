‘Nos vamos a concentrar en crear 400 mil empleos'

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



El dicurso político sobre la dinamización de la economía ha calado más que nunca en los candidatos presidenciales. Así lo ha hecho Rómulo Roux, aspirante del partido Cambio Democrático quien indicó que en su gobierno estaría dispuesto a prescindir de un porcentaje jugoso del impuesto sobre la renta. Aunque su idea pudiera ponerse a prueba por conocedores en la materia, no lo ilustra con un plan económico que genere equilibrio en este faltante. Buscar recordar al elector los tiempos de bonanza del quinquenio de Ricardo Martinelli. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La economía no crece a los ritmos de antes y el país aún no ha demostrado confianza a nivel internacional como para atraer inversión extranjera diversa. Podría mejorar en la presentación de un plan de gobierno más elaborado en su sitio oficial. Cuenta con cinco frases sin mayor explicación sobre cómo logrará sus ambiciosos objetivos, uno de ellos crear 400 mil empleos nuevos. Roux afirma que su partido está unido. Como todos los que culminan un proceso de elección interno, asegura que se han subsanado las diferencias después de haberse insultado y sacardo los trapos más sucios.

HE VISTO SU PLAN EN LA PÁGINA WEB, HABLA DE CINCO EJES QUE NO EXPLICA EL CÓMO. EN ESTAS CONDICIONES, ¿POR QUÉ ALGUIEN VOTARÍA POR USTED?

Cuando me postulé para candidato presenté lo que el Tribunal Electoral exige. Es un plan pequeño, tiene 18 páginas y es mucho más de esos cinco ejes. Aparte nos vamos a concentrar desde el día uno en la creación de los 400 mil empleos, que es uno de los ejes que mencionas.

NO EXPLICA CÓMO LO HARÁ…

Lo vamos a hacer en cuatro ejes puntuales: turismo, agricultura, construcción y comercio. Cuatro motores generadores de empleo en cada uno de esos rubros. Sobre el crecimiento de la economía en general te quiero hablar de lo que ya he dicho, vamos a pagar a los proveedores desde el día que llegamos. Vamos a bajar el impuesto sobre la renta de los asalariados. Hemos tirado los números y estamos convencidos de que se puede hacer y vamos a lograr una tasa de 10% a 15% para los que ganan de $11 mil a $50 mil al año. Los que ganan más de $50 mil, vamos a crear un grupo nuevo y vamos a bajar la renta, calculamos que un 25%.

¿CUÁL VA A SER LA RENTA SUSTITUTIVA EN ESTA MANIOBRA FISCAL?

Primero vamos a poner a circular $250 millones adicionales que en vez de dárselo al gobierno para que lo mal gaste o para que se dedique a pagar planillas del gobierno, se lo gaste para que las familias tengan la oportunidad de hacerle frente a los costos de la vida.

¿EL GOBIERNO CON QUÉ VA A SUSTITUIR ESTOS DINEROS?

Hay plata de sobra para ahorrar. En cada uno de los ministerios hay mejoras puntuales.

¿VA A RECORTAR LA PLANILLA?

Nosotros vamos a ir bajando la planilla estatal.

LO MISMO DIJO JUAN CARLOS VARELA…

Él y muchas otras personas lo han prometido. Lo importante es que tú tienes que ver los puestos de trabajo que deben crearse para que esas personas migren al sector privado. Lo importante es que la mayoría de las personas ven propuestas y se preguntan cómo sé que esto va a pasar.

PARECE QUE LOS POLÍTICOS NO TIENEN SINTONÍA CON EL PUEBLO…

En esta elección la gente va a tener que decidir quién es el candidato que tiene la credibilidad y la trayectoria para cumplir con las promesas y la capacidad para hacerlo.

USTED ENFRENTA UN PROCESO POR HABER FIRMADO UN CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN COMO REPRESENTANTE DE CAMBIO DEMOCRÁTICO CON UNA EMPRESA RELACIONADA A LA CONSTRUCTORA ODEBRECHT. ¿QUÉ DICE AL RESPECTO?

‘Si fueran a investigar a la Procuradora General de la Nación debiera ser el Procurador de la Administración. Pero él debe dar el paso y ver si está dispuesto a investigar ese esquema de las personas que están en el poder ahora mismo.

Te puedo decir que están tratando de iniciar una investigación pero no han podido por el fuero electoral que tengo hasta el momento. Me gustaría que leyeras el fallo del Tribunal Electoral donde se habla de la judicialización del proceso electoral. Es importante el contexto en que se da esta investigación que nace de un contrato que no tiene nada que ver con la campaña presidencial sino con la campaña a la alcaldía. Entonces se inventan este supuesto argumento para levantar el fuero electoral en base a algo que tenían desde hace 18 meses pero que a diez días de la primaria lo sacan y dicen que me van a levantar el fuero electora. El tribunal electoral hizo su trabajo, porque este es un tema en el que están judicializando el tema electoral.

JOSÉ RAÚL MULINO FUE EL QUE DIJO A LA FISCAL QUE USTED HABÍA RECIBIDO DINERO DE LA CONSTRUCTORA...

Por lo que hablamos anteriormente no puedo tocar ese tema. Tengo un fuero electoral y me obliga a no tocar el tema.

¿Y SI DESPUÉS LO HALLAN CONTAMINADO CON LAS DONACIONES DE ODEBRECHT?

Ya llegaremos a eso, ahora mismo tengo que ser concreto. Esta solicitud de levantamiento de fuero fue inventada, sacada a última hora. Recuerda que faltaban 10 días para llevar a adelante esta elección, en ese momento, cuando este mismo tema había salido en los diarios muchos meses antes. Cuando uno ve esto, y ve lo que se ha estado haciendo en el gobierno, y cómo se ha estado judicializando el tema electoral y la política, uno tiene que hacer un alto y pensar si nosotros queremos esto para nuestro país.

¿QUIÉN DEBE INVESTIGAR LAS IRREGULARIDADES MENCIONADAS EN LAS PUBLICACIONES DE LA ESTRELLA DE PANAMÁ?

Si fueran a investigar a la Procuradora debiera ser el Procurador de la Administración. Pero él debe tomar un paso adelante y ver si está dispuesto a analizar o investigar ese esquema de las personas que están en el poder ahora mismo.

EN SU GOBIERNO, ¿HABRÁ 5 AÑOS DE PERSECUCIÓN JUDICIAL?

En mi gobierno habrá justicia, no venganza.

¿USTED CONSIDERA QUE EXISTE UN SISTEMA PARCIAL?

Estoy convencido de eso. Me preguntabas sobre mi fuero electoral, y quiero que sepas que a mí me amenazaron justo antes de que decidiéramos rechazar el nombramiento de la fiscal Zuleyka Moore, y de la licenciada (Ana Lucrecia) Tovar, que aspiraban a ser magistradas de la Corte Suprema de Justicia.

¿QUIÉN LO AMENAZÓ?

Ese tema no lo voy a tocar ahora.

¿CÓMO LE AMENAZARON?

Me mandaron varias personas. Una persona se reunió con alguien del Ejecutivo y vino a hablar conmigo sobre eso. Por eso es que estoy convencido de que todo lo que salió en tu investigación es verdad. La gente tiene que entender que eso ha estado pasando en el país.

¿QUÉ LE DIJERON CUANDO LO AMENAZARON?

Que si yo no apoyaba y le pedía a mis diputados que apoyaran a la fiscal Moore como magistrada a la Corte, me iban a iniciar un proceso judicial. Por arte de magia, diez días antes de las primarias del partido se inicia este proceso.

¿POR QUÉ NO LO DENUNCIÓ?

Porque es un tema político. Dentro del sistema judicial y todos los procesos que están andando, todos los tema van a salir a la luz pública. No tengo fe en el sistema, para nada. En ese momento mi respuesta fue que iba a seguir con la decisión que ya habíamos tomado y rechazaríamos a las candidatas sin importar lo que hicieran. Que iniciaran el proceso judicial, nosotros no nos íbamos a dejar amenazar por ellos.

¿CUÁNTOS EMISARIOS LE ENVIARON?

Más de uno. Ese tema lo podemos tocar otro día.

¿CÓMO PIENSA ADECENTAR LA JUSTICIA?

Es importantísimo que haya transparencia y que hagamos un cambio constitucional puntual para cambiar la forma en que elegimos a nuestros magistrados de la Corte, el término y las cualidades o requisitos. Ese es un primer paso. Tenemos que tener independencia. Mientras se dan estos cambios, porque son constitucionales, tenemos que tener una real independencia en los órganos del Estado.

¿CÓMO PIENSA LOGRAR ESO?

El ejemplo lo tiene que dar el Ejecutivo.

ESO NO EXISTE, UNA VEZ SUBEN Y SE LLENAN DE PODER NO RESPETAN ESO...

Yo soy abogado, vivo de la justicia y tengo experiencia en el Sistema Judicial que conozco de primera mano. Créeme que aquí tiene que haber un compromiso de respetar la independencia del sistema.

MARTINELLI LE ACUSÓ DE HABERSE ROBADO EL PARTIDO, ¿QUÉ CONTESTA A ESO?

Absolutamente falso. Yo hice un trabajo político. Estábamos en una competencia. Sabes lo que es una contienda, se dicen muchas cosas. Al final del día saqué casi el 70% de los votos y en base al liderazgo que se hizo logramos eso.

CUANDO CD SUBIÓ AL PODER E INICIÓ LA BONANZA HIZO MUCHAS COSAS QUE HOY ESTÁN SIENDO INVESTIGADAS COMO ACTOS DE CORRUPCIÓN. PROMETER ESE ESCENARIO A LOS ELECTORES ¿ES HACER LO MISMO?

Estamos haciendo una asociación a las cosas buenas que la gente recuerda. Hablabas de un supuesto despilfarro, los casos judiciales tienen que continuar siendo investigados. Tu investigación deja muy claro que se armaron casos. Si al final un juez decide que hubo corrupción o que hubo un delito, que lo pague. No por eso vamos a generalizar que se despilfarró todo. En el gobierno pasado manejamos, en los cinco años, un presupuesto de $60 mil millones. Este gobierno tiene el doble del presupuesto. Yo no sé si se siente ese crecimiento en inversión pública. Yo te puedo decir que de parte de Cambio Democrático hablamos del sentimiento de alegría y de progreso que había.

LAS CONDICIONES HAN CAMBIADO, NO ES LA MISMA ECONOMÍA COMO PARA PROMETER ESO...

Se deben haber cometido errores y quienes lo cometieron tienen que pagarlo. Todo es causa y efecto en la economía. Tenemos que entender un componente sicológico de que los empresarios no quieren invertir, que la empresa privada está aguantada y el consumidor tampoco quiere gastar por la incertidumbre. Hay falta de liderazgo, se siente en la calle que no hay quien mande. Te puedo poner el ejemplo en cada uno de los sectores de por qué la gente se siente así. Nosotros sabemos que lo primero que tenemos que hacer es echar a andar la economía de una vez. Para eso tenemos medidas puntuales. Si pones mil millones a rodar en la calle pagándole a los proveedores y que éstos derramen hacia abajo eso va a permitir que la economía empiece a andar. También tenemos claro que si nosotros proponemos y bajamos los impuestos son millones adicionales que están en la calle.

¿CÓMO CALIFICA EL GOBIERNO DE VARELA?

Pésimo, pésimo. Ineficiente, lento, falto de todo.

¿ESO ES ASÍ POR SU CARÁCTER O PORQUE EL EQUIPO DE GENTE QUE LO RODEA NO DA LA TALLA?

Ambas cosas. El equipo de trabajo de un presidente refleja al presidente o a su capacidad. Al final, cuando terminemos este periodo nadie va a decir quién era el ministro de tal o cual cartera, todos recordarán a Varela. El presidente es el responsable de lo que suceda o no en el gobierno.

¿CÓMO VA A UNIR A LAS FUERZAS QUE LE ADVERSAN DENTRO DEL PARTIDO CAMBIO DEMOCRÁTICO?

No estoy de acuerdo con que tenemos un partido dividido. Fuimos a unas primarias y siempre hay diferencia, es positivo, eso fortalece a los partidos. El hecho de que hayan diferencias yo lo veo como algo bueno. La mayoría de las personas que en su momento me adversaron se han sumado a un proyecto que quiere cambiar el país y regresar a una época que nosotros mismos recordamos como una en la que había esperanzas y progreso. Eso nos une como partido y vamos a ir cerrando filas.

PRESIDENTE DE CD Por segunda vez, intenta alcanzar la Presidencia del país Nombre completo: Rómulo Alberto Roux Moses Nacimiento: 8 de enero de 1965, ciudad de Panamá Ocupación: abogado Cónyuge: Victoria Heurematte Resumen de su carrera: Ministro de Asuntos del Canal 2009-2012. Canciller de la República 2012-13. En ese último año renunció para postularse como precandidato presidencial por el partido Cambio Democrático, pero fue superado por José Domingo Arias. Luego de las elecciones primarias ocupó el cargo de Secretario General del colectivo, y en 2015, como presidente encargado. El 21 de enero de 2018, Roux ganó las elecciones como presidente del partido, desplazando a Ricardo Martinelli quien mantenía el liderazgo de Cambio Democrático desde su fundación en 1998. Candidato a la presidencia para las elecciones de 2019.

UN BUEN DISCURSO POLÍTICO. DETRÁS HAY FUERZAS QUE NO ESTÁN CONTENTAS CON SU CANDIDATURA Y PIENSAN QUE USTED SE HA VENDIDO AL VARELISMO….

Esa es una línea interna que se vendió durante la primaria y yo entiendo que quieren un cambio o mantener el status quo. Mi triunfo se debió a un trabajo. Caminé por el país y en las bases. Me apoyaron líderes activistas a nivel nacional. No tiene nada que ver con otro partido, nosotros salimos fortalecidos. Vamos caminando juntos, eso no es un discurso político. En todos los partidos hay diferencias, parte de mi trabajo como líder es ese, agrupar y sumar. Tratar de que todos vayamos juntos.

¿POR QUÉ A USTED SE LE PERCIBE CON UN AURA VARELISTA ENTONCES? ¿SERÁ SU PARENTESCO FAMILIAR?

Esos argumentos salen cuando estamos en campañas internas. Después de eso no he escuchado ese cuento. No voy a negar que el señor Juan Carlos Varela es pariente de mi padre, pero para mí familia es mucho más que eso. Es tener una relación real, poder buscarlos cuando hay un problema, no es lo mismo que ser pariente. Mi afinidad política es solo con un partido hasta ahora. No he estado en otros partidos como lo han hecho otras personas que saltan de un lado para otro. Desde el día uno, si hay una persona dentro de mi partido que ha estado haciendo oposición he sido yo.