'Vamos a acabar el monopolio de las medicinas', Navarro

El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro, realizó un conversatorio con los residentes de Panamá Oeste para conocer las quejas de los cientos de moradores de esta área del país.

En la conferencia se habló de temas actuales. "Panamá tiene las medicinas más caras del mundo, la crisis de desabastecimiento de medicamentos en el sistema de salud público ha obligado al panameño a tener que cargar con este gasto, adicional a su ya golpeado bolsillo", reclamó Navarro.

"Este pueblo ha caído en manos de los especuladores e intermediarios de medicamentos que se aprovechan de la necesidad de la gente", señaló el precandidato al recibir las quejas de quienes le solicitaron que, de ganar las elecciones, resuelva esta situación que es crítica para la salud de las personas y la economía familiar.

"Este es un tema generalizado, no solo aquí en La Chorrera, sino en todo el país, y a las autoridades de este fallido gobierno pareciera no importarle", indicó Navarro, quien enfatizó que "con este gobierno la salud no tiene rumbo: mora quirúrgica, deterioro de la infraestructura hospitalaria, falta de equipos e insumos, los recientes casos de decesos por falta de atención oportuna y de calidad, nos demuestra el desinterés de un gobierno insensible y que no resuelve ni atiende el clamor de la gente", aseguró.