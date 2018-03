‘No todo el mundo entra a la Comisión de Credenciales para sacar ventaja'

Adelita Coriat

Es uno de los diputados más callados que se ven en el Pleno. Pero que habiendo asumido la presidencia de la Comisión de Credenciales, a mediados de marzo, adquirirá un protagonismo por las tareas pendientes en esa Comisión, solo por mencionar algunas: la ratificación de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), o la revisión de las denuncias pendientes contra magistrados de la CSJ. La ciudadanía espera un trabajo honrado y justo por parte de la Junta Directiva que lidera Fernando Carrillo. Él jura que no utilizará su posición como un instrumento para negociar casos pendientes de sus colegas, ya que propios no tiene en su contra. Espera que sus colegas actúen con el mismo ánimo.

¿NO CREE QUE PUEDE ESTAR PECANDO DE INGENUO COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN?

Es posible, es muy posible porque yo no estoy en búsqueda de nada. ¿Pero ingenuo en qué sentido?

DE QUE SE QUIERA EMPLEAR LA COMISIÓN PARA PROPÓSITOS QUE USTED IGNORE...

Es posible, no se lo puedo negar que esa sea la realidad de otras personas, pero yo no me voy a prestar y creo que tengo dentro de la comisión, algunas personas que no quiere que eso ocurra.

¿EN CUÁNTOS DE LA COMISIÓN CONFÍA?

(Pausa) Confío en que la Comisión, como resultado global, va a hacer lo que corresponde y no se va a salir del marco constitucional que nos compete. Yo confío en eso, en que el resultado de nuestras discusiones será, al final, como Dios manda. Punto.

¿QUÉ PASARÁ SI RECIBEN PRESIONES DE LA CORTE?

¿Por qué nos va a presionar la Corte?

POR QUE HAY MAGISTRADOS QUE NO QUIEREN VERSE PROCESADOS, Y VICEVERSA...

Te explico algo. El contralor no auditó a los diputados, sino a las juntas comunales. En ningún lugar del mundo existe una ley que se llame ‘obediencia debida', si eras responsable de custodiar los dineros, es la responsabilidad de las juntas comunales. Si se dice que un diputado le torció el brazo para que hiciera algo indebido, no lo exonera de la responsabilidad legal. Investigaron a las juntas comunales.

¿PUDO HABER OCURRIDO COMPLICIDAD?

Bueno, cómplices de un delito, primero se debe demostrar que hubo un delito. No creo que sea constructivo hablar de que todo fue con un fin malvado. Yo creo que en las auditorías que han salido, si aparece algún diputado, debe dar las explicaciones. Ya queda tan poco tiempo que seguramente si no eres reelecto pasará a ser procesado por la justicia ordinaria. Pero primero hay que demostrar que hubo dolo y que hubo delito. Yo escuché la presentación del contralor, que dijo que de 270 millones había 20 que podían haber incurrido en deficiencias que podían ser consideradas lesión patrimonial, esto es el 10% del total. Podríamos decir que de cada 10 diputados, uno tuvo problemas. No significa que ya descubrieron que es un delito, es algo que falta , justificar el uso del dinero.

¿QUÉ PASA SI LA CORTE ANULA LA NUEVA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE CREDENCIALES?

Si sale ese fallo, se tendrá que tomar otra decisión, se descompone la Comisión, nosotros tenemos que ser respetuosos de la decisión de la Corte. Hasta donde yo sé, son ellos los que hacen la interpretación de las normas jurídicas y legales. Nosotros en la Asamblea hicimos un acto legislativo, no estaba basado en ilegalidades. Si bien los electos en un principio podrían durar todo el año, sus miembros pueden ser cambiados, eso se ha hecho en muchos momentos. De hecho, muchos de los miembros que estaban ahí quedaron, solo se cambiaron tres personas.

LOS DIPUTADOS DEL OFICIALISMO HAN DICHO QUE NO VAN A PARTICIPAR. ¿CÓMO SE SIENTE USTED, COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, FRENTE A ESA DECISIÓN?

Entiendo que se trata de una posición política. Aunque ellos no participen son miembros, y fueron electos, al final habrán estado ausentes de todas las reuniones que se hagan.

EL PRESIDENTE SABE QUE TIENE UNA ASAMBLEA EN CONTRA Y NOMBRAR A LOS CANDIDATOS PODRÍA SER ARRIESGADO PARA ÉL...

Bueno, hasta cierto punto es debatible si se van a planchar o no. La Asamblea y los ciudadanos hemos demostrado que cuando se trata de cosas válidas, de grandes consensos, las cosas fluyen en la Asamblea.

¿QUÉ NOS GARANTIZA QUE LA NUEVA COMISIÓN NO SERÁ UNA HERRAMIENTA DE COACCIÓN CONTRA LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE?

Lo garantiza que en esa comisión existen miembros de las diferentes bancadas y que no todo el mundo accede a esa Comisión para sacar ventaja. La intencionalidad de los sujetos es otra cosa.

¿CUÁNDO VAN A REVISAR LAS DOCE DENUNCIAS CONTRA MAGISTRADOS DE LA CSJ QUE REPOSAN EN LA COMISIÓN?

Si le digo que ya iniciamos la revisión... Tenemos una semana de haber sido juramentados. Hemos hecho dos reuniones y en una de esas atendimos las designaciones pendientes del Ejecutivo. Se tomaron decisiones de repartir copias de las denuncias a diferentes magistrados para que se instruyan. Pero no solo es eso, porque en la Comisión también aguardan proyectos de reformas del reglamento interno de la Asamblea.

¿CUÁL ES LA PRIORIDAD ENTONCES?

Formalmente la Comisión no se ha reunido a revisar. Lo que hemos hecho es repartir los expedientes para que se revisen. En particular, yo he revisado dos, el primero que llegó y el último. Me reservo los nombres, pero es de un magistrado y el otro no. Lo revisamos para saber si cumplían con todos los rigores. Escuché la opinión de los asesores jurídicos y en ese primer paso, nos dimos una idea de los dos temas.

¿CUMPLEN LOS REQUISITOS LAS DENUNCIAS?

Los requisitos de presentar la denuncia, sí. Pero ya definir si se acepta o se rechaza hay que discutirlo entre todos los miembros. Le adelanto que he efectuado otras reuniones con otros miembros de la Comisión para ir adelantando la lectura de estas denuncias.

LA CIUDADANÍA BUSCA UN TRATO JUSTO PARA CADA UNO, ¿QUÉ GARANTÍA HAY DE QUE ESO OCURRA ASÍ Y NO CEDERÁN A PRESIONES DEL EJECUTIVO O JUDICIAL?

Debo garantizarle que los que estamos formando parte de la Comisión tenemos el mejor de los intereses de tocar el tema y no dejarlos empantanados o a un ritmo tan acelerado que nos ponga en situaciones distintas de las que se persigue. Si tienen los requisitos se aceptarán; de lo contrario, se rechazarán. Pero deben darnos la oportunidad de empezar a conocer los casos. No es cierto que los 71 diputados de la Asamblea conozcamos quiénes tienen casos en la Comisión.

¿QUÉ HACE SI LE LLEGA UNA DENUNCIA CONTRA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA?

Hay que darle el curso legal. A un presidente no se le puede denunciar por cualquier cosa.

ES CORRECTO, PERO HAY UN CASO MUY DELICADO SOBRE LAS DONACIONES DE ODEBRECHT SIN ESCLARECER...

Lo entiendo. Ahora recuerde que es el mandatario del país y en el ejercicio de su trabajo como presidente existen temas muy puntuales de los cuales puede ser denunciado. Esperemos que eso ocurra, y no nos adelantemos.

SE ESPECULA QUE UNO DE LOS PROPÓSITOS DE ESTA NUEVA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ES ADMITIR, SI LLEGA, UNA DENUNCIA CONTRA EL PRESIDENTE. LO QUE PONDRÍA AL PAÍS EN UNA SITUACIÓN MUY DELICADA...

Son rumores basados en comentarios de políticos, no es el norte de la mayoría de los que estamos ahí, ni acordamos ni asumimos un compromiso de esa magnitud. Yo creo en la estabilidad del país, en la institucionalidad y me aboco a que mi mejor esfuerzo fluya dentro del marco de la ley y se respete el derecho a todos.

¿QUÉ TIPO DE PUENTES HAY CON EL EJECUTIVO PARA DESTENSAR LA SITUACIÓN ENTRE AMBOS ÓRGANOS?

No conozco ninguno, por ahora.

PERO EL EJECUTIVO BUSCA RETOMAR EL CONTROL DE LA ASAMBLEA...

Controlar la Asamblea creo que implica tener un diálogo. La bancada de gobierno, seguramente por los hechos que han ocurrido en forma consecutiva, han guardado distancia. Pienso que la mejor fórmula es a través de la conversación y a través de los diputados de gobierno que puedan conversar y llegar a entendimientos y acuerdos.

¿COMO DE QUÉ TIPO DE ENTENDIMIENTOS HABLAMOS?

Por ejemplo, el tema de los magistrados. ¿cuáles son los perfiles que ellos van a mandar? Nosotros no vamos a imponer nombres, pero ellos pueden ir allanando el camino, explicando los perfiles que deberían ser.

FERNANDO CARRILLO Presidente electo de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nombre completo: Fernando Guillermo Carrillo Silvestri Nacimiento: 17 de noviembre de 1965, ciudad de Panamá. Profesión: Médico dermatólogo Cónyuge: Diva Medina Resumen de su carrera: Graduado de medicina por la Universidad Autónoma de Ciencias Médicas de Centroamérica (1988) en San José, Costa Rica. Posteriormente, realizó su especialidad en Dermatología en la Universidad de Guadalajara, México. Es fanático del béisbol, presidente de la Liga Provincial de Panamá. Actualmente, ejerce como diputado del partido Cambio Democrático.

SABEMOS CUÁL DEBE SER EL PERFIL DE UN MAGISTRADO, ¿QUÉ NOVEDAD HABRÍA?

Al final, en la política todo se tiene que conversar y consensuar. Los votos de las anteriores no se lograron porque había un rechazo generalizado. La Asamblea escuchó a la ciudadanía y rechazó a las candidatas. Tomó una decisión difícil, lo mismo fue para las personas que se sometieron al escrutinio público, para ellas fue muy difícil y hay un componente humano.

PERO LO FUE PARA ELLAS, QUÉ ME DICE DE LOS SUPLENTES, QUE CONTABAN CON LA APROBACIÓN DE TODO MUNDO...

Ese fue el resultado que se dio. Ponernos de acuerdo puede ser también la posibilidad de que ellos propongan que los suplentes puedan ser principales, por ejemplo.

¿CONSIDERA QUE LAS AUDITORÍAS EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA TAMBIÉN SON UN INSTRUMENTO DEL EJECUTIVO PARA PRESIONAR A LOS DIPUTADOS?

Esa es una investigación que había que hacer. El uso que se le dé o no depende de la relación que pueda existir entre un órgano y otro. Pero yo no he sentido de parte del Ejecutivo ningún tipo de presión en ese sentido, por lo tanto, no podría darle la idea que se está haciendo con ese fin. Pienso que era con la idea de presentarle a la comunidad el uso del dinero. Pienso que los resultados deben darse a conocer.

¿A USTED CUÁNTO LE TOCÓ EN PARTIDAS DURANTE EL QUINQUENIO PASADO?

Yo no recibí particularmente nada. Todos los diputados, sin excepción, gestionamos proyectos para nuestra comunidad y el Ejecutivo los gestionó para nuestras comunidades a través de las normas administrativas que establece la ejecución. Ahí debe estar la explicación de cada uno de ellos en qué se gastó el dinero.

HAY DIPUTADOS QUE TIENEN QUE DAR UNA EXPLICACIÓN MUCHO MÁS DETALLADA QUE ESO...

Es correcto, el que tiene que darlas, debe hacerlo. Cada cual tiene que dar la explicación en el momento oportuno.

ESTA ALIANZA ENTRE EL CD Y EL PRD, ¿PODRÍA CONTINUAR PARA LA ELECCIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA QUE SE ESCOGERÁ EN JULIO?

Yo quisiera aclarar que no se trata de una alianza entre ambos partidos, sino que son situaciones específicas en las que hemos coincidido, al igual que pueden ocurrir próximas o es posible que no. Nosotros no tenemos una agenda en común. Seguramente convendría conversar con los diputados para esta elección que usted señala, pero no olvide que también hay una diputada independiente y dos diputados de la bancada Molirena y uno del Partido Popular, y hay que hablar con todos los actores que existen para conformar una junta directiva para el próximo julio.

¿CÓMO VE EL FUTURO DE RICARDO MARTINELLI?

El futuro del presidente lo quiero ver lo mejor posible y sin tantas complicaciones. Espero que retorne pronto al país y que libere todos los obstáculos legales que están pendientes y que vuelva a Panamá y haga frente a los casos y dé las explicaciones que tenga que dar. Espero que ese futuro sea lo mejor posible.

Y LA NUEVA DIRECTIVA DEL PARTIDO, ¿CÓMO LA EVALÚA?

Está trabajando intensamente en la organización administrativa del partido de cara a las próximas elecciones de 2019. Estamos sobre la marcha, aunque parezca lejos, ya arrancó este proceso, acabamos de hacer una inscripción masiva exitosa el fin de semana pasado.

¿EL PARTIDO DESCARTARÁ A MARTINELLI COMO PARTICIPANTE EN LA SIGUIENTE CONTIENDA ELECTORAL?

Es que él no puede participar como aspirante a presidente. Puede optar por cualquier cargo, siempre y cuando la ley se lo permita. No creo que nadie esté guardando espacios. Se está haciendo un trabajo de cara a la nueva junta directiva que salió y le toca la responsabilidad de hacer el trabajo si logra resolver sus temas legales, regresar al país y participar bajo el reglamento del partido.

¿USTED PIENSA REELEGIRSE EN 2019?

Hoy te diría que no sé. Lo pienso y lo consulto con la familia primero.

COMO DIPUTADOS, ¿POR QUÉ NO ALZARON LA VOZ Y PIDIERON QUE QUITARAN LAS BANDERAS?

Pero acuérdate que las pusieron el fin de semana.

¿QUÉ OPINA DE LA INICIATIVA DEL TRIBUNAL ELECTORAL QUE BUSCA REESTRUCTURAR LOS DISTRITOS ELECTORALES?

En un momento como el de ahora, en la recta electoral, es muy difícil. No parece prudente entrar en una discusión de ese estilo cuando estamos en la recta para entrar a las elecciones, pero ellos están insistiendo en que debe ser discutido. Eso busca un roce inneceasario.

¿CUÁL ES LA INTENCIÓN DEL TE?

Por un lado, cambiar los números de las provincias ya que hay una nueva. Pero también se está haciendo un reacomodo en la composición de los diputados en distintos distritos bajo el argumento de que en algunos sitios ha aumentado la población y en otros no. Esos son argumentos válidos, pero en el momento en que estamos, entre los partidos no existe el ambiente para discutirlo.

EXISTE TAMBIÉN LA IDEA O LA POSIBILIDAD, PARA MÍ TEMERARIA POR EL TIEMPO Y EL RESULTADO QUE PUEDA TENER, DE LLAMAR A UNA CONSTITUYENTE Y CERRAR ESTA ASAMBLEA, ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE?

He escuchado eso, en el marco de tantas cosas que se dicen. Eso es extremadamente peligroso porque la democracia se fundamenta en los tres órganos del Estado. Que nosotros estemos desgastados en nuestra imagen ante la opinión pública no es menos cierto que el resto de los poderes tengan tanto o más aceptación. Lo que debemos hacer es llevar a la reflexión de hasta dónde queremos seguir estresando a la comunidad.

¿CREE QUE ESO ESTÁ EN LOS PLANES DEL PRESIDENTE?

Yo no sé. Recuerdo que estuvo en un principio la reforma a la Constitución. Yo no sé si el país comprende a fondo lo que es una constituyente originaria. Es casi borrar todo y empezar de cero y al final nadie garantiza qué resultado puede haber. Nuestro país tiene cosas muy positivas, pero también tenemos defectos. Tal vez hay que ser un poco más quirúrgicos y cambiar solo lo que debemos mejorar. Sería un error hacer una originaria para defenestrar la Asamblea, un gran error.