'Mi suegra ganaba 1,500 pero trabajaba todos los días', aseguró Valderrama

Verónica Castillero

veronica.castillero@laestrella.com.pa



El diputado del Partido Panameñista, y aspirante para la Alcaldía de Panamá, Adolfo 'Beby' Valderrama afirmó que sí nombró a su suegra como miembro de su planilla en la Asamblea Nacional.

'Sí nombre a mi suegra, pero ella trabajaba todos los días', precisó el diputado Valderrama. La funcionaria ganaba aproximadamente $1,500.

El diputado, en una entrevista a Telemetro, alega que su suegra no fue botella y se comprometió con el país a publicar su planilla, para que los panameños vean que él trabajó transparente. 'No me siento incomodo con esas acusaciones porque es la realidad, 'Soy un libro abierto', afirmó el diputado Valderrama.

'Mi suegra fue nombrada cuando se jubilo y era para que ayudara en la administración'. A la vez anunció que actualmente la madre de su cónyuge no esta trabajando, por la suspensión del pago de la planilla que hizo la a Controlaría General de la República.

'Pienso que los diputados de la Asamblea deben tener personas de confianza, como trabajadores', concluyó el diputado Panameñista.