‘Solo crecen los sectores vinculados al mercado externo'

El aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) Laurentino Cortizo es uno de los que considera que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, debe designar a los magistrados de la Corte Suprema y que la Asamblea Nacional debe asumir su rol. En esta entrevista aborda temas de su colectivo y el acontecer político y social del país

EL DOMINGO SE REALIZARÁ EL CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO PARA DEFINIR LOS NUEVOS ESTATUTOS DEL PRD. ¿CUÁL ES SU VISIÓN DEL PARTIDO?

Este es un momento importante del PRD en los últimos diez años. El gobierno pasado fue un gobierno corrupto, y el de ahora es un gobierno ineficiente, que prometió mucho y ha cumplido poco. Por eso, tanto los miembros como los dirigentes del partido, que son parte de la sociedad panameña, exigen que un gobierno honesto y eficiente rescate esta situación en los próximos cinco años. Ese es el clamor de la mayoría de la gente, y el PRD está listo para asumir esta responsabilidad. Vamos a devolverle a la gente la confianza de que un mejor futuro es posible.

A UN AÑO DE LAS ELECCIONES GENERALES ¿VISLUMBRA SI ALGÚN PARTIDO GANA SOLO O PREVÉ ALIANZAS?

El PRD ganará las elecciones del 2019 y la mayoría de la gente así lo siente. Varios sectores sociales y políticos se han acercado al PRD para iniciar conversaciones que permitan construir una amplia alianza para lograr los siguientes objetivos: transformación de la educación, combatir la corrupción, desarrollo económico y mejor distribución de la riqueza, seguridad, confianza en las instituciones y recuperar la imagen del país.

¿CÓMO ANALIZA LA SITUACIÓN QUE ESTÁ PASANDO CON LA COMISIÓN DE CREDENCIALES DE LA ASAMBLEA?

Lo que ocurre en la Asamblea con la Comisión de Credenciales es producto de un cambio de correlación de fuerzas en ese órgano del Estado. Ahora la oposición es mayoría y el Ejecutivo debe respetar esa nueva realidad democrática. Es obligación del presidente proponer a los magistrados de la Corte a la Asamblea, y es potestad de esta aprobar o rechazar esa propuesta. El rechazo a la misma fue un ejercicio democrático. Le corresponde al Ejecutivo volver a proponer otros candidatos.

¿QUÉ PIENSA DEL GOBIERNO DE JUAN CARLOS VARELA?

Varela generó altísimas expectativas en el pueblo panameño de que la corrupción iba a terminar y que las cosas iban a mejorar. No acabó con la corrupción, y el país anda peor. En Panamá solo crecen los sectores económicos vinculados al mercado externo, y decrecen los sectores de la economía doméstica, que son los que más empleos generan. La construcción, el turismo, el comercio interior y el sector agropecuario están en crisis. Por eso la percepción de que las cosas andan mal. Hay un descontrol migratorio. El desempleo viene creciendo y supera el 6%. No hay día en que no surja una nueva queja hacia el gobierno de parte de los productores agropecuarios. Los gobiernos de Martinelli y Varela han estrangulado a este sector. Esta es una de las más grandes deudas que tienen ambos gobiernos con nuestros productores, y nos tocará a nosotros pagarla, lo que haremos con gusto, porque es un acto de justicia.

¿LA SOCIEDAD PANAMEÑA HA PISADO FONDO CON EL TEMA DE CORRUPCIÓN?

La corrupción se desbordó con Martinelli, y Varela, que prometió combatirla, ha permitido que continúe y crezca. Odebrecht retrata de cuerpo entero a este gobierno. Conociendo su trayectoria, la volvieron a contratar para varios megaproyectos. Y muchas de sus transacciones de la caja negra llegaron a los bolsillos de allegados al gobierno y aquí no ha pasado nada. La corrupción y la impunidad se pasean de la mano por las obras terminadas y en construcción por Odebrecht. Por esos errores, excesos y desatinos, ha aumentado la desconfianza de la gente en los políticos y en las instituciones. Y esto es grave. Por eso nuestro compromiso de gobernar decente y eficientemente, para rescatar la confianza y credibilidad perdida y la discrecionalidad de los funcionarios públicos.

DE LLEGAR AL PODER ¿QUÉ SERÍA LO PRIMERO QUE HARÍA COMO PRESIDENTE?

Convocar a la sociedad para construir, entre todos, una política de Estado en educación que dignifique al docente y privilegie su formación y remuneración.

¿CONSIDERA ALGÚN PROYECTO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN QUE DEBE CONTINUAR? ¿POR QUÉ?

El metro, pero sin sobreprecios.