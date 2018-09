Un sentimiento, una zona y varias embajadas

José Arcia

‘NO ES DESCABELLADO PENSAR QUE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE RECHAZO A LA EMBAJADA DE CHINA EN AMADOR HAYAN SIDO ALENTADOS POR LAS AGENCIAS DE INTELIGENCIA DE EE.UU.'.

MARIO DE LEÓN SOCIÓLOGO

SI BIEN EL GOBIERNO DESISTIÓ DE INSTALAR EN AMADOR LA EMBAJADA DE CHINA, ¿CÓMO ANALIZA EL RECHAZO MASIVO QUE GENERÓ LA PROPUESTA DE CONSTRUIRLA EN ESTE LUGAR?

En febrero del año en curso, el almirante Kurt W. Tidd, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, declaró —oficialmente— que la presencia de China en la región era una amenaza para los intereses de Estados Unidos. En esa oportunidad, el almirante aprovechó para recomendar a sus superiores la destrucción de la plataforma económica de Panamá, si los chinos lograban desplazarlos a ellos como primer socio económico del Istmo. En ese sentido, no es descabellado pensar que los pronunciamientos de rechazo hayan sido alentados por las agencias de inteligencia de EE.UU., por medio de sus históricos cipayos en el país —no hay que olvidar que la Cruzada Civilista solicitaba la invasión militar en 1989—. Si el descontento hubiese emanado de un sincero orgullo nacional antes de protestar por una supuesta embajada China en Amador, hubiesen solicitado el retiro de las embajadas de EE.UU. y de Rusia de los territorios canaleros.

ESTADOS UNIDOS Y RUSIA TIENEN SU EMBAJADA EN LAS ÁREAS REVERTIDAS. A SU JUICIO, ¿POR QUÉ ESTAS SEDES NO HAN GENERADO EL RECHAZO QUE SE DESATÓ CONTRA LA DE CHINA EN AMADOR?

Creo que en años anteriores los sectores más progresistas del país denunciaron el traslado de la Embajada de EE.UU. a Clayton. En cambio, la de Rusia pareció ser un gran secreto para todos. En la presente coyuntura venimos a enterarnos —la mayoría— de la presencia de ella en estos territorios. Pero el hecho consiste en que China representa la gran amenaza, no solo en la región, sino globalmente para los intereses del capital norteamericano. Por otra parte, existe una situación coyuntural, que son las elecciones; por ende era otra oportunidad para gestar un golpe más al gobierno por sus pésimas decisiones.

A UN AÑO DEL INICIO DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON CHINA, ¿CÓMO EVALÚA LA DECISIÓN?

A espaldas del pueblo panameño, pero lo peor es que se instalan relaciones sin contar con un proyecto nacional. Los chinos sí tienen claro cuáles son sus intereses. Al parecer, lo que se está llevando a cabo son negociaciones entre una nación consolidada (China) y los intereses de los empresarios panameños en detrimento de la cuestión nacional. La delegación que viajó al gigante asiático lo delata.

LA ENCARGADA DE NEGOCIOS DE LA EMBAJADA DE EE.UU. EN PANAMÁ, ROXANNA CABRAL, MANIFESTÓ RECIENTEMENTE QUE AL GOBIERNO DE DONALD TRUMP LE PREOCUPAN LOS RIESGOS QUE PUEDAN REPRESENTAR PARA PANAMÁ LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON CHINA. ¿USTED QUÉ PIENSA?

El gobierno de EE.UU. debe ocuparse de la crisis económica, cultural y social de su país. Cada año son más los ciudadanos que recaen en los márgenes de la pobreza. Al parecer, la crisis es mayor que la de 1929. Deben ocuparse de controlar la nueva oleada fascista (xenófoba-racista) que avanza entre su población. En ese sentido, podrían dar profundos retrocesos para su ‘democracia'. Por otra parte, el mundo está exigiendo un mundo multipolar... La política del garrote y su doctrina Monroe deben guardársela en sus bóvedas de Manhattan, y de una vez por todas sacar sus manos (armas) del continente. Los pueblos de América Latina no quieren ser su patio trasero.

SIN DUDA CHINA ES UNA POTENCIA ECONÓMICA MUNDIAL, ¿CUÁL DEBE SER EL PAPEL DE PANAMÁ ANTE EL GIGANTE ASIÁTICO?

Hay una Panamá dividida en dos clases sociales. La clase dominante (empresarial) seguirá negociando con base en sus intereses económicos con la nación que sea (son apátridas y su ideología es el dólar). A los sectores populares -profesionales, obreros y campesinos- no les queda otra que la urgente necesidad de organizarse para construir un proyecto político que pueda, primero, derrotar políticamente a los primeros, y posterior, llevar a cabo un proyecto nacional en donde los panameños puedan ser socialmente iguales pero individualmente diferentes. China no es el problema, sino la desorganización entre los sectores populares. Es hora de cambiar esta situación... tal vez la juventud, como el resto de los panameños, tengamos la obligación de desarrollar esta deuda con la historia.

MÁS ALLÁ DEL TEMA ECONÓMICO, ¿CÓMO PODRÍA PANAMÁ SACARLE PROVECHO A ESTAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS?

JUAN CARLOS ARAÚZ ABOGADO

El intercambio de tecnología para acortar las brechas tecnológicas. Panamá debe ser un país productor de tecnología y de conocimiento científico, si aspira a competir en el escenario mundial con otras condiciones... Si hubiese un proyecto nacional no tengo dudas que habrían sido los científicos y administradores de la educación los primeros en sentarse a negociar. En materia de cultura y educación, la República Popular China nos lleva dinastías enteras por delante.

‘EL MOMENTO QUE VIVE EL PAÍS ESTÁ RODEADO DE DESCONFIANZA Y LA REUNIÓN DE EMBAJADORES DE ESTADOS UNIDOS AGREGÓ MAYOR COMBUSTIBLE AL TEMA DE AMADOR'.

SI BIEN EL GOBIERNO DESISTIÓ DE INSTALAR EN AMADOR LA EMBAJADA DE CHINA, ¿CÓMO ANALIZA EL RECHAZO MASIVO QUE GENERÓ LA PROPUESTA DE CONSTRUIRLA EN ESTE LUGAR?

El momento que vive el país está rodeado de desconfianza, y el retiro de la encargada de asuntos de negocios de la Embajada de EE.UU. sin dudas agregó mayor combustible al tema, sin perder el antecedente de la repentina ruptura con Taiwán, adicional a que siempre el factor político aprovecha las coyunturas a su beneficio. El desgaste del gobierno y los errores de comunicación que surjan harán que todos los temas tengan una impronta política.

ESTADOS UNIDOS Y RUSIA TIENEN SU EMBAJADA EN LAS ÁREAS REVERTIDAS. ¿A SU JUICIO POR QUÉ ESTAS SEDES NO HAN GENERADO EL RECHAZO QUE SE DESATÓ CONTRA LA DE CHINA EN AMADOR?

Coincidieron factores como el hermetismo a partir del establecimiento de las relaciones y los temas que el Gobierno ha negociado con China y que no fueron comunicados antes del conflicto, pasando por la presión que agrega EE.UU. al retirar a su encargada de negocios, detonantes que hacen alusión a exigencias de mayor transparencia; la diferencia se encuentra en las dimensiones, en aspectos, comerciales, diplomáticos y políticos que traen las relaciones con China, tanto para Panamá como para la región, pasando por la proximidad a las elecciones generales.

A UN AÑO DEL INICIO DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON CHINA, ¿CÓMO EVALÚA LA MEDIDA?

Es un tema que aún reviste incertidumbre; sin embargo, es tan relevante que debe pasar por un dialogo nacional, a fin de hacer una programación a largo plazo y de forma coordinada obtener mejores ventajas para el Estado. Aún me queda la duda si alguno de los partidos políticos pudiese volver a restablecer relaciones diplomáticas con Taiwán, de ganar las elecciones un partido político diferente al actual.

LA ENCARGADA DE NEGOCIOS DE LA EMBAJADA DE EE.UU. EN PANAMÁ, ROXANNA CABRAL, MANIFESTÓ RECIENTEMENTE QUE AL GOBIERNO DE DONALD TRUMP LE PREOCUPAN LOS RIESGOS QUE PUEDAN REPRESENTAR PARA PANAMÁ LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON CHINA. ¿USTED QUÉ PIENSA?

Coincido con la preocupación, pero con la mirada en los intereses panameños y no en los de EE.UU. de forma regional. ¿Cómo nos ayudará a crecer como sociedad y qué nos aportará para ser mejores? Es algo que aún no ha sido explicado de forma concreta para todos los sectores productivos y profesionales del país.

SIN DUDA CHINA ES UNA POTENCIA ECONÓMICA MUNDIAL, ¿CUÁL DEBE SER EL PAPEL DE PANAMÁ ANTE EL GIGANTE ASIÁTICO?

La prudencia será la mejor consejera... no por tener un vecino rico seremos ricos. Mantenernos con los pies en la tierra y entender que el futuro de los panameños lo debemos trabajar nosotros mismos.

MÁS ALLÁ DEL TEMA ECONÓMICO, ¿CÓMO PODRÍA PANAMÁ SACARLE PROVECHO A ESTAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS?

La reinvención del sector servicios y financiero del país permitiría, sin lugar a dudas, tener un atractivo para una economía tan pujante como la China. Luego de los ‘Panama Papers' un aliado de esas dimensiones contribuye a construir nuevos mercados. En el tema educativo, cultural y turismo, también hay potencial, pero todavía, al menos para los panameños, no es una realidad cercana, no de forma masiva... saber que China existe y no poder, por el costo económico, visitar China, estudiar o aprender de su cultura. Aún me queda la duda acerca de cómo democratizar esas ventajas que tiene su cultura. Todo depende de un plan a largo plazo y voluntad de que las bondades de estas relaciones sean de acceso a las mayorías.