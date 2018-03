Semana Santa y el Estado laico: el debate

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



CELIA MORENO | PSICÓLOGA

‘PROHIBIR LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ME PARECE UNA TONTERA, YA NO TODO EL MUNDO ES RELIGIOSO. CADA PERSONA DEBE SER LIBRE DE CONSUMIR LO QUE DESEA',

¿QUÉ REPRESENTA LA SEMANA SANTA?

Para nosotros los ateos no representa nada, para los religiosos sí. Para los ateos representa simplemente un día libre que se toma para estar con los amigos, hacer una barbacoa, para reunirse a echar cuento. No representa más nada que eso.

LA SEMANA SANTA, AL IGUAL QUE LA NAVIDAD, ES UNA FIESTA RELIGIOSA. ¿CUÁL DEBE SER EL PAPEL DEL ESTADO ANTE ESTAS CELEBRACIONES?

La Semana Santa no es igual que la Navidad porque la Semana Santa es una fiesta puramente religiosa, en tanto que Navidad representa el solsticio de invierno o la ‘Saturnalia', es decir una fiesta pagana que fue recuperada por la Iglesia católica, pero que es celebrada por muchas personas de diferentes manera. Hay que recordar que en diciembre también se celebra Janucá (fiesta de los judíos). El Estado no debe tener ningún papel frente a estas celebraciones (Semana Santa y Navidad) porque el Estado debe ser neutro frente a cualquier creencias religiosa, no debe inmiscuirse en ninguna creencia religiosa porque en el país existen muchas religiones practicada por los pueblos y no debe involucrarse en cada uno de ellas.

¿LA PROHIBICIÓN DE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN SEMANA SANTA NO REPRESENTA UNA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE CULTO EN CONTRA DE QUIENES NO CREEN?

En cuanto a la prohibición de las bebidas alcohólicas, me parece una tontería, puesto que no todo el mundo es religioso, es católico y que cada persona debe ser libre de consumir lo que quiera cuando quiera, no me parece que debemos tener esa prohibición. Es más, en algunos lugares hasta se prohibe que se venda carne en los restaurantes, esto también me parece ridículo porque en un restaurante uno puede comer lo que desea.

Y PARA NO REDUCIR EL TEMA A SOLO LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. ¿ESTA FECHA DEBE SER UN DÍA NORMAL DE TRABAJO O DEBEMOS MANTENERLO COMO FECHA SAGRADA?

Para mí debe ser un día común de trabajo porque ahora, que soy docente, me he enterado que desde el jueves no hay clases. ¿Quién ha dicho que no podemos dar clases porque es Jueves Santos? Siempre escuché de cerrar en Viernes Santos. ¿No tenemos suficientes días libres con los carnavales? Tenemos que ser más rentables y eficientes.

¿PANAMÁ ES UN ESTADO LAICO?

Panamá es un Estado laico porque las iniciativas legislativas que se han tomado van en contra de los dogmas religiosos. Por ejemplo, en Panamá se acepta el divorcio, se aceptan las uniones libres, no es un delito tener relaciones sexuales prematrimoniales, se acepta la contracepción... Entonces todas estas medidas son elementos que van contra la religión y por lo tanto es un Estado laico, porque así lo pensaron los primeros constituyente. En la Constitución de 1904 vemos que los constituyentes pensaron que Panamá tenía que ser un Estado laico. Sin embargo, con el surgimiento del fundamentalismo y de las actuaciones de los últimos gobernantes, especialmente de Juan Carlos Varela, que no han sabido separar la Iglesia del Estado, creo que es un peligro que nos puede llevar a lo que ocurre en Costa Rica, a que los fundamentalistas se metan más en política.

¿QUE TAN INDEPENDIENTE ES EL ESTADO DE LA IGLESIA?

Con este Gobierno, el Estado parece ser dependiente o ligado a la Iglesia. Vemos que para la JMJ (Jornada Mundial de la Juventud) se utilizan recursos del Estado, donde hasta al MINSA le ha solicitado a los funcionarios que no tomen vacaciones... todos esos recursos que deben ser para los nacionales se van a utilizar para una celebración religiosa. Además se le han dado donaciones por alrededor de 60 millones de dólares a la Iglesia católica, cuando el país tiene necesidades que deben ser resueltas como las escuelas ranchos, acceso a agua potable, albergue a mujeres maltratadas...

LA CONSTITUCIÓN ESTABLECE LA LIBERTAD DE CULTO. ¿ES SUFICIENTE ESTA DECLARACIÓN O SE REQUIERE UNA DEFINICIÓN MÁS PRECISA DE UN ESTADO LAICO?

En una nueva Constitución se debe definir que Panamá como un Estado laico, donde se respete a todas las religiones... Al establecer que Panamá tiene como religión mayoritaria el catolicismo, las personas interpretan que Panamá no es un Estado laico...

V´íctor Berrío| Ingeniero

‘SIENDO UN PAÍS MAYORITARIAMENTE CRISTIANOS NO NOS DEBE EXTRAÑAR EL RESPETO QUE SIENTE EL PUEBLO CRISTIANO POR FIESTAS COMO LA SEMANA SANTA'.

¿QUÉ REPRESENTA LA SEMANA SANTA?

Para todos los cristianos, la Semana Santa representa la celebración del cumplimiento de las promesas de Dios al hombre realizadas por su hijo Jesucristo.

LA SEMANA SANTA AL IGUAL QUE LA NAVIDAD ES UNA FIESTA RELIGIOSA. ¿CUÁL DEBE SER EL PAPEL DEL ESTADO ANTE ESTAS CELEBRACIONES?

Ambas festividades son muy importantes para toda la humanidad creyentes o no, pues la Redención es para todos los hombres, al igual que el Reino de Dios. Panamá fue colonizado por un pueblo Católico y a lo largo de su historia esa mayoría participó significativamente en las distintas fases de la consolidación como nación, por lo tanto, es lógico que sus tradiciones e instituciones reflejen los valores de el cristianismo.

¿LA PROHIBICIÓN DE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN SEMANA SANTA NO REPRESENTA UNA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE CULTO EN CONTRA DE QUIENES NO CREEN?

Siendo un país mayoritariamente cristiano no nos debemos extrañar el respeto que siente el pueblo cristiano por las fiestas como la Semana Santa, de igual manera somos respetuosos de la celebración del carnaval aunque no compartimos los excesos que ahí se dan, principalmente causados por el alto consumo de alcohol de nuestra juventud.

Y PARA NO REDUCIR EL TEMA A SOLO LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. ¿ESTA FECHA DEBE SER UN DÍA NORMAL DE TRABAJO O DEBEMOS MANTENERLO COMO FECHA SAGRADA?

Cuántos días de trabajo se pierden durante los días de carnaval? Démosle gracias a Dios que aún nos mantenemos como un pueblo mayoritariamente creyente y que, a pesar de todo, reconocemos que hemos sido creado por Dios y que este existencia terrenal no es nuestro destino final.

¿PANAMÁ ES UN ESTADO LAICO?

Panamá, desde su origen como nación, profesa el cristianismo como religión... políticamente se ha organizado como un estado laico.

¿QUE TAN INDEPENDIENTE ES EL ESTADO DE LA IGLESIA?

El Estado está organizado a través de la Constitución y de sus leyes como un estado laico no subordinado a ninguna religión.

LA CONSTITUCIÓN ESTABLECE LA LIBERTAD DE CULTO. ¿ES SUFICIENTE ESTA DECLARACIÓN O SE REQUIERE UNA DEFINICIÓN MÁS PRECISA DE UN ESTADO LAICO?

La Constitución Política de Panamá establece la libertad de culto y reconoce que la religión Católica es profesada por la mayoría de los panameños. La constitución y las leyes de la República reflejan con claridad el carácter laical del estado.