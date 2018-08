Un sector que lucha contra las importaciones

José Arcia

AUGUSTO JIMÉNEZ | PRODUCTOR |

‘NADIE SE PUEDE OPONER A LAS IMPORTACIONES PORQUE ES PARTE DEL MUNDO GLOBALIZADO; NOS OPONEMOS A CÓMO SE DAN PORQUE DEJAN AL PRODUCTOR SIN MERCADO'.

¿CÓMO EVALÚA LAS POLÍTICAS AGROPECUARIAS DE LOS ÚLTIMOS GOBIERNOS, INCLUIDO EL ACTUAL?

Los gobiernos han tenido una deuda con el sector agropecuario que no han querido saldar. El agro tiene un antes y un después, con la creación de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), porque, a raíz de su creación, se desarrollaron todas las condiciones para las importaciones. En esta administración las importaciones se han cuadriplicado, el sector productivo se ha visto disminuido y la comida de los consumidores se ha encarecido y es de mala calidad.

SE HA PLANTEADO LA NECESIDAD DE DESAPARECER LA AUPSA. ¿CÓMO ANALIZA USTED LA MEDIDA?

Es lo mejor que puede pasar. Obviamente, habrá mucha oposición de los grupos económicos; a nosotros nos preocupa que busquen reformar la institución que afectaría a los productores porque se les daría más poder, cuando lo que se debe hacer es desaparecer por completo la institución y devolverle las competencias al Ministerio de Desarrollo Agropecuario —a través de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal— sobre los temas fitosanitarios; también darle la competencia a la Dirección Nacional de Sanidad Animal que, por normas internacionales, es la autorizada para certificar plantas de origen, lo que actualmente no hace porque Aupsa ha usurpado esas funciones. Existe una dualidad de funciones en la que los productores se han visto afectados, al igual que los consumidores, porque se importa cualquier cantidad de productos que en muchos casos ya están vencidos, al no tener los controles necesarios. La ley de Aupsa fue creada para no tener controles.

A SU JUICIO, ¿CUÁLES SON LAS DEFICIENCIAS DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL PAÍS, Y POR QUÉ?

El sector agropecuario tiene cuatro componentes: el primero es jurídico. En este sentido, deben estar adecuado para estar a la vanguardia del mundo. El segundo es el tecnológico, que no es más que contar con los sistemas más modernos en tecnología para mejorar la calidad de la producción; el tercero es el comercial o el mercadeo, y por último, tenemos la falta de estudio y desarrollo de nuevas genéticas. Para empezar, no tenemos seguridad jurídica y por eso no hemos podido despegar el sector agropecuario, a tal punto que la producción ha bajado en los últimos años en 35,000 hectáreas. El agro aún no está en cuidados intensivos, pero sí en un cuarto de urgencias.

LOS PRODUCTORES SE HAN QUEJADO CONSTANTEMENTE DE LAS EXCESIVAS IMPORTACIONES. ¿CONSIDERA QUE LOS GOBIERNOS HAN PRIORIZADO ESTAS SOBRE LA PRODUCCIÓN LOCAL?

Nadie se puede oponer a las importaciones porque forman parte de este mundo globalizado. De lo que los productores nos quejamos es cómo se dan esas importaciones. Si esas importaciones se dieron cumpliendo los parámetros, estaríamos hablando que las importaciones fuesen de un 30%, pero el problema es que tenemos un Estado netamente importador y no ha habido gobierno que se haya sentado a atender nuestras quejas.

EL MICI EMITIÓ RECIENTEMENTE UNA RESOLUCIÓN PARA AUMENTAR LOS ARANCELES A LA IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO PORQUE LA CUOTA DE IMPORTACIÓN HABÍA SOBREPASADO A LA PACTADA EN EL TPC CON ESTADOS UNIDOS, ¿CÓMO LO VE?

Tenemos un Ministerio de Comercio e Industrias que no atiende los derechos de los nacionales y lo único que ha hecho es realizar turismo mundial para hacer comercio y facilitar las importaciones. Hasta el día de hoy, no he escuchado al Ministerio de Comercio e Industrias hablar de los beneficios que han tenido para Panamá los tratados de libre comercio con otros países. Entonces, cuando tenemos un ministerio con estas características, lo que hace es aplicar estas medidas de salvaguarda, que no representan una solución real al problema de fondo del agro.

¿QUÉ PROPONE PARA CREAR UN EQUILIBRIO ENTRE IMPORTACIÓN Y PRODUCCIÓN NACIONAL?

Lo fundamental es eliminar a Aupsa para que el MIDA, a través de las direcciones de Salud Animal y Sanidad Vegetal, jueguen su rol en la aplicación de las leyes, como en los otros países, para garantizar que el productor tenga su mercado. Nosotros producimos, pero cuando vamos a vender no tenemos mercado, porque está lleno de productos importados.

JUAN JOVANÉ | ECONOMISTA

‘LOS DISTINTOS GOBIERNOS HAN ABANDONADO EL SECTOR AGROPECUARIO Y LOS IMPORTADORES HAN TENIDO MAYORES INFLUENCIAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA'.

¿CÓMO EVALÚA LAS POLÍTICAS AGROPECUARIAS DE LOS ÚLTIMOS GOBIERNOS, INCLUIDO EL ACTUAL?

Ha habido un abandono del sector agropecuario porque cuando se hicieron los llamados tratados de libre comercio se le ofreció a los productores el proceso de reconversión y eso nunca sucedió; entonces, ahora que están las importaciones, ellos tienen problema. Todos los países prácticamente protegen a su sector agropecuario y en Panamá eso no ha ocurrido, lo que ha afectado gravemente la producción nacional y el agro va en camino a la desaparición.

SE HA PLANTEADO LA NECESIDAD DE DESAPARECER LA AUPSA. ¿CÓMO ANALIZA USTED LA MEDIDA?

Una de las últimas defensas que tienen los países para asegurar su soberanía alimentaria es asegurarse de que las reglas fitosanitarias sean utilizadas, por lo menos parcialmente, para ese fin; pero esa entidad ha estado permitiendo las importaciones, lo que le ha hecho daño a los productores. Para mí es una posición correcta de los productores, pero detrás de esto está el problema que tarde o temprano van a reclamar las cláusulas del tratado de libre comercio. Tiene lógica ese reclamo porque el sector agropecuario representa el 2% del producto interno bruto y ocupa el 11% de la fuerza laboral del país y qué pasaría con esa masa laboral si el sector agropecuario llega a desaparecer. Hay provincias que dependen del sector agropecuario y si no hay actividad agropecuaria, tampoco habrá actividad comercial.

A SU JUICIO, ¿CUÁLES SON LAS DEFICIENCIAS DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL PAÍS Y POR QUÉ?

Al sector agropecuario hay que verlo en su totalidad. El derecho a la propiedad de la tierra, es decir, que las personas tengan asegurada la tierra, después el uso del agua, los insumos de producción y la comercialización. Este último contempla los caminos de producción y la organización de los productores. Lo que pasa actualmente es que cuando los productores van a vender sus productos no tienen cómo comercializarlos porque el polo fuerte de esta cadena son los supermercados; sin embargo, lo que necesitan los productores son otros mecanismos de comercialización, en los que el consumidor adquiere los productos más baratos y se le pague lo justo a los productores. A esto se suman la falta de tecnología moderna para el agro y de capacitación de la mano de obra.

LOS PRODUCTORES SE HAN QUEJADO CONSTANTEMENTE DE LAS EXCESIVAS IMPORTACIONES. ¿CONSIDERA QUE LOS GOBIERNOS HAN PRIORIZADO ESTAS SOBRE LA PRODUCCIÓN LOCAL?

Esto es un problema más que de economía, de economía política. Lo que pasa es que los importadores tienen más influencias en los gobiernos que los productores. Al comerciante le conviene comprar barato afuera y vender caro adentro, pero eso no es del interés del productor. En todos los gobiernos —y especialmente en el anterior— ha prevalecido el criterio de los importadores. Sería importante que dentro de la estructura gubernamental haya mayor representación de los productores.

EL MICI EMITIÓ RECIENTEMENTE UNA RESOLUCIÓN PARA AUMENTAR LOS ARANCELES A LA IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO PORQUE LA CUOTA DE IMPORTACIONES HABÍA SOBREPASADO A LA PACTADA EN EL TLC CON ESTADOS UNIDOS. ¿CÓMO ANALIZA ESTA REALIDAD?

En primer lugar, cómo llegaron a ese punto de excederse en las importaciones. Es cierto es un aspecto que se contempla en los tratados de libre comercio y se aplica para no destruir la producción nacional. Sin embargo, si aumenta los aranceles de ciertos productos tiene que haber una concesión en otros rubros agropecuarios y sería bueno saber en cuáles rubros hicieron esas concesiones, pero más allá de esto, el país no puede estar de salvaguarda en salvaguarda. Lo importante es fortalecer el sistema agropecuario porque en Panamá se ha perdido hasta las investigaciones en esta materia.

¿QUÉ PROPONE PARA CREAR ESE EQUILIBRIO ENTRE IMPORTACIÓN Y PRODUCCIÓN NACIONAL?

Hay productos que el país no puede producir y hay que importar. Eso no lo podemos discutir, pero mira lo que dijo el exministro Jorge Arango, que Panamá está importando $1,600 millones en alimentos y eso es demasiado. Debemos excluir algunos rubros, por ejemplo, debemos ser autosuficientes en la producción de arroz y otros productos básicos. ¿Qué pasa si mañana hay una crisis de producción a nivel internacional y el país no es autosuficiente, y por más que tengas divisas no podrá comprar los productos? Es por eso la importancia de ser autosuficiente en los productos básicos y desarrollar la agroindustria. No es posible que Panamá importe productos como platanitos, cuando los podemos desarrollar aquí.