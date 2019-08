Rubén Blades: en Panamá no existe la posibilidad de un fallo que no esté viciado

Daniel M. Alarco

El reconocido salsero panameño Rubén Blades dedicó este lunes unas palabras al "reciente fallo en el juicio del ex", a diez días de que un tribunal declarara no culpable al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014).

Blades admitió que le sorprendió "el hecho de que se le acusara y enjuiciara" porque el país no está acostumbrado "a ver en el banquillo de los acusados a gente de plata, del mundo político, o con influencias sociales". Sin embargo, matizó, nunca esperó "ni un fallo justo, ni un final feliz para el país, para la decencia".

"Hasta ahora, parece que en Panamá no existe aún la posibilidad de un fallo que no esté viciado, de alguna manera. Que disculpen mi pesimismo los que diariamente transitan por la horrible lama procesal criolla", publicó "el poeta de la salsa" en su cuenta de Facebook. Y añadió: "Lo que ha hecho el caso del ex es simplemente exhibir, una vez más, el deterioro de todo el sistema de justicia nacional".

Al final, subraya el artista, triunfó el "realismo trágico", al tiempo que cuestionó: "¿Dónde está la máquina o máquinas para espiar? Nadie lo sabe. No lo sabe el ex, no lo saben quienes admitieron usarla, no lo sabe el Estado que las compró, no lo sabemos nosotros, los contribuyentes, que las pagamos con nuestros impuestos".