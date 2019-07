Rolando López atestigua en juicio contra Martinelli

Adelita Coriat

Rolando López, exsecretario del Consejo de Seguridad, admitió que prestó su computador al testigo protegido de la Fiscalía para guardar la información sensitiva que se obtuvo de los pinchazos de la víctimas en el caso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli.

El testigo fue citado por la querella para un interrogatorio que duró dos horas, en el que hizo preguntas relacionadas a los equipos del Consejo de Seguridad empleados durante la administración Martinelli, mismos que indicó no recibió cuando el tomó el relevo de la entidad.

Durante el interrogatorio, David Cuevas, abogado querellante del jurista Rosendo Rivera, lo cuestionó sobre su relación con diferentes exfuncionarios del Consejo de Seguridad entre los que salió el nombre del testigo protegido de la Fiscalía, quien ante el tribunal había asegurado que el mismo grabó la información de los pinchazos en un computador de su propiedad, hecho que contradice las declaraciones de López quien explicó que cuando tomó las riendas de la institución de seguridad un colaborador se le acercó y le dijo que había una persona interesada en cooperar con la justicia, pero que no quería utilizar los equipos del Consejo de Seguridad porque “supuestamente tenían un programa que había sido introducido bajo la administración de Martinelli”.

López dijo que le facilitó su computadora personal y por eso iba aparece su nombre en el renglón de propiedades al momento de examinar el material que se encuentra grabado en el disco compacto que empleó la Fiscalía para vertir al tribunal la evidencia sobre los pinchazos.

“En mi vida no le he dado instrucciones y no lo obligué (al testigo protegido) a nada. El solicitó una computadora y yo se la presté. Se la volvería a prestar si es posible”, dijo Rolando López.

Lopéz manifestó que durante el interrogatorio ha recibido mensajes amenazantes e intimidatorios en su celular de una teléfono desconocido pero al que relaciona a Ricardo Martinelli por dos palabras: músculo y billete.

También mencionó su relación con la procuradora Kenia Porcell, recordando que la invitó a ser parte del Consejo de Seguridad después de haberla conocido como profesora en una maestría que tomó en la universidad.

La querella no hizo referencia a ningún documento durante el interrogatorio ni tampoco exhibió material digital.