Ricardo Martinelli: he venido a recuperar mi nombre y a enfrentar la justicia

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



Ismael Gordón

igordon@laestrella.com.pa



Ricardo Martinelli, quien fuera presidente de Panamá 2009-2014, aseguró en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ha venido al país a recuperar su nombre y enfrentar la justicia.

"No tengo intenciones de salir del país o escaparme porque pierdo el "principio de especialidad" si salgo de Panamá", precisó Martinelli.

Martinelli dice que confía en la justicia de Panamá y por eso regresó y vino a enfrentarla, aunque está seguro de que el caso de los "pinchazos" y todos los demás que se han abierto en su caso tienen motivación política.

El exmandatario, quien en su primera audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá dijo que incluso hasta podía tener cáncer en la próstata, ahora dijo que "él no quién o de dónde ha inventado eso de que tiene cáncer".

Durante la audiencia se le dio la palabra al expresidente: Yo soy inocente -repitió tres veces mientras se le dio la oportunidad de hablar- este ha sido un caso que se ha fabricado en mi contra se me han violado todos mis derechos, aquí lo que está en juego no es Ricardo Martinelli, sino la justicia panameña acoto el expresidente. Seguidamente dijo que él quiso venir a enfrentar este caso por voluntad propia: yo me podía haber quedado peleando en Estados Unidos hasta que terminara el gobierno de Varela. La juez me dio la fianza la apelaron y quedaron suspendidas. No soy ningún tonto quiero enfrentar este caso si ellos, los querellantes, tiene 60 testigos van a ver lo que nosotros tenemos.

Añadió qué el avenido a recuperar su nombre porque lo han calumniado y ya puesto varias demandas contra medios locales por haber usado su nombre. Luego alegó que él pudo haber hecho un acuerdo con las autoridades norteamericanas pero nunca le interesó porque dice que no es ningún “sapo”. La decisión del pleno debe de ser por mayoría.

El pleno de la Corte ha declarado un receso para deliberar si concede o no a Martinelli una medida distinta a la detención preventiva.

Uno de los elementos fundamentales en esta deliberación resulta ser el peligro de fuga al cual se han referido a la mayoría de los querellantes al igual que la fiscalía. Aunado a eso consideran, los querellantes, que no existen elementos nuevos a considerar que hayan variado la situación del expresidente para favorecerlo con una medida de casa por cárcel.

Si la decisión del Pleno no es mayoritariamente a favor de mantener la detención preventiva, debe hacerse una interpretación a favor del privado de la libertad. No podría entenderse, según el abogado querellante Ángel Álvarez, que no habiendo mayoría es en perjuicio del mismo detenido.

El expresidente, se presentó hoy a la audiencia vistiendo una camiseta de la selección panameña de fútbol con el número 11.