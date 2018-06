CSJ retomará el miércoles audiencia de acusación contra Martinelli por escuchas

EFE

El Supremo panameño retomará este miércoles la audiencia intermedia o de acusación en contra del expresidente Ricardo Martinelli, en el marco del proceso que se le sigue al exmandatario por supuestas escuchas ilegales a más de un centenar de personas durante su mandato (2009-2014).



La audiencia, solicitada por el magistrado fiscal, Harry Díaz, dio inicio el lunes pasado con una comparecencia que se prolongó hasta esta madrugada de este martes y en la que el juez de Garantías, Jerónimo Mejía, rechazó una petición de la defensa para que el proceso pasara a la justicia ordinaria por la renuncia de Martinelli como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).



Mejía, con una contundente y pormenorizada argumentación legal, resolvió que la Corte Suprema de Justicia no deja de tener competencia en este caso por la renuncia de Martinelli al Parlacen y fijó para el miércoles la continuación del acto judicial.



El fiscal en la causa de las escuchas ilegales solicitó la audiencia intermedia para presentar la acusación formal contra el expresidente por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad y contra la administración pública.



En este acto judicial del miércoles se enumerarán y valorarán toda la gama de pruebas periciales, documentales y basadas en testimonios que deben ser presentadas en el juicio oral, al que se debe llamar al concluir la audiencia de acusación.



El fiscal, de acuerdo con su escrito de acusación, ha señalado contar con más de 70 pruebas testimoniales y más de 70 documentales.



El analista y abogado constitucionalista Ernesto Cedeño dijo a Efe que en la audiencia de acusación puede alegar otros tipos de nulidades en el proceso, reiterando su argumento que a Martinelli no se le realizó imputación previa antes de la acusación.



Cedeño consideró que con lo "grueso" que es la presentación y validación de pruebas "esta audiencia puede prolongarse varios días".



El abogado y excanciller panameño Jorge Ritter declaró al canal local TVN que luego de haberse resuelto lo principal que es la competencia del Supremo, "mañana ya vendrá un proceso más jurídico, mucho más pruebas y de procedimientos", así como de "qué pruebas se admiten o no".



Según la acusación fiscal leída por el juez de Garantías el lunes 11 de junio pasado en la audiencia de comunicación de derechos al exgobernante, para las interceptaciones de las comunicaciones, unas "actividades ilícitas y violatorias de los derechos humanos, se estableció por parte de Ricardo Martinelli un aparato organizado de poder que actuaba al margen del Estado social y democrático y de derecho".



El Departamento de Estado de EE.UU. aprobó la extradición de Martinelli bajo la regla de especialidad prevista en un Tratado bilateral de 1905, lo que significa que solo será juzgado por las escuchas, una causa por la que se enfrenta a una pena de hasta 21 años de prisión, de acuerdo con la acusación fiscal.



Martinelli está detenido en la cárcel panameña de mínima seguridad El Renacer desde el pasado 11 de junio, cuando llegó extradito de EE.UU., donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por el caso de las escuchas.



El ex jefe de Estado se fue de Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día que le fue abierta la primera de cerca de 10 causas penales por el Supremo, aunque solo podrá ser procesado por las escuchas.