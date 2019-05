La región espera que Cortizo sea un líder conciliador

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



Las finanzas públicas y la reactivación de la economía son dos prioridades para el nuevo gobierno de Laurentino Cortizo Cohen. Desde hace dos años, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) ha desarrollado mesas de trabajo en distintos temas, entre los cuales el económico ha sido prioridad.

Han participado figuras conocedoras del área, entre ellos los economistas Héctor Alexander y Ricaurte ‘Catín' Vásquez, antes de que fuera electo como próximo administrador del Canal de Panamá.

En una visita de cortesía a La Estrella de Panamá , el vicepresidente electo, José Gabriel Carrizo, informó que aunque esa mesa ha observado una desaceleración económica, concluyó que el problema ‘no es solamente la plata, sino de voluntad administrativa, todos los activos que como país pudiéramos ofrecer que generarían mucha inversión, pero que por malas prácticas políticas hemos dejado de aprovechar', dijo Carrizo.

Extraoficialmente el equipo entrante conoce el estado de las finanzas públicas; no obstante, Carrizo adelantó que ‘se propondrá al presidente Juan Carlos Varela que la mesa que ha trabajado en el tema pueda instalarse desde el primer día del periodo de transición en el Ministerio de Economía y Finanzas para poder tener los números reales'.

Durante la campaña política, el equipo de la futura administración gubernamental prometió como una de sus primeras acciones, para dinamizar la economía, pagar las deudas a los proveedores del Estado. Con esta medida confían en que la cancelación de la deuda contendrá la falta de circulante que mantiene desacelerada la economía.

Carrizo mencionó que a través de la creación de un instituto de planificación, se priorizarán los proyectos,

Para alinear los fondos del país y evitar que se empleen en actividades que no rinden fruto económico al Estado.

Carrizo es de la idea de que la plata está mal utilizada. Se refirió al crecimiento de la deuda pública que se ha triplicado en los últimos 10 años. Pero se mostró confiado en que su equipo está preparado para sanear las finanzas públicas.

‘La digitalización del proceso, como parte de una generación a la que nos gusta la tecnología, el panameño va a tener acceso a las cuentas del Estado de manera transparente, eso no puede esperar más', dijo.

Como vicepresidente electo se ha tomado muy en serio el papel de coordinador que ejerció durante la reciente campaña política electoral. Con la experiencia acumulada, a sus 35 años de edad, asegura estar preparado para el nuevo reto que enfrenta como parte del personal de confianza del presidente electo.

GABY, EL VICEPRESIDENTE

‘Lo que nosotros no vamos a hacer es hacer sentir a alguien que no sirve, o que no forma parte de esto. Se han tomado decisiones por el simple hecho de tener intenciones de venganza', JOSÉ GABRIEL CARRIZO VICEPRESIDENTE ELECTO

‘Gaby', como lo llaman, llegó a La Estrella de Panamá puntual a la hora pactada, vestido de saco azul rey, camisa blanca impecable, pantalón azul marino, calcetines rojos marca Polo y sin corbata; estos dos últimos elementos daban un toque de informalidad a su apariencia. Está consciente de que su juventud es el motor de la fórmula presidencial.

Se mostró cauteloso y cuidadoso de sus palabras. No quería hablar más de la cuenta, especialmente en lo referente a su próxima asignación en el Gabinete. No pretende soltar palabra hasta que el presidente revele en qué ministerio ejercerá esa capacidad de organización, coordinación y coherencia.

REFORMAS CONSTITUCIONALES

El tema de las reformas constitucionales pondrá a prueba la capacidad del presidente entrante. Le tocará conciliar fuerzas, los consensos forman parte esencial de sus discursos.

La estrategia, dice Carrizo, es dialogar con los grupos que adversan una aprobación de las reformas a la Carta Magna a través de dos legislaturas. ‘Vamos a buscar un amplio diálogo para lograr el consenso para entender dónde están las deficiencias institucionales. Creo que vamos a coincidir en que todo recae en los tres poderes del Estado y las instituciones de control. No podemos permitir poner en riesgo conquistas logradas, tal es el caso del capítulo del Canal de Panamá'.

Luego advirtió que abrir a una constituyente significaría poner en riesgo ese título del Canal. En este caso —remató— el pueblo decidió mayoritariamente apoyar el método que el presidente electo dijo que va a reformar la Constitución, a través de dos legislaturas.

EL GOBIERNO Y EL PUEBLO

‘Es permisible, en democracia, la burla del pueblo a los gobernantes. Lo que es inadmisible es que los gobernantes se burlen del pueblo', reiteró.

Hay asuntos que atender paralelos a estas reformas. Para Carrizo, no se puede descuidar el hecho de llevar agua donde no la hay, o acabar con la desigualdad, temas que, a su juicio, no se resuelven cambiando la Constitución, pero que son prioridad.

TRANSPARENCIA

El gobierno entrante promete terminar con las licitaciones a la medida, las coimas y el favoritismo. Como una estrategia para lograrlo, Carrizo plantea no divorciarse del pueblo. Organizar cabildos abiertos en contacto con los representantes de corregimiento; efectuar gabinetes en distintas zonas, para conocer las necesidades de las comunidades; incluir en la junta técnica a los diputados, gobernadores y directores de las instituciones; una descentralización que tenga el peso de resolver los problemas de la gente, pero con la fiscalización adecuada. Por eso la digitalización de los procesos será un factor esencial en la rendición de cuentas, insistió.

DERECHA O IZQUIERDA

La ideología de centro izquierda que ha caracterizado al PRD, ha generado inquietudes en el extranjero sobre cuál será la política externa que adoptará el país con respecto a Venezuela.

Carrizo habló de Cortizo Cohen como un líder conciliador en la región centroamericana. ‘Nito es una persona pragmática, de consensos, que se deja orientar. Panamá debe mantenerse en la neutralidad que lo ha caracterizado como un gran componedor', destacó Carrizo.

Añadió que la región espera del presidente de Panamá que se convierta en un líder centroamericano. ‘El presidente electo debe elevarse a esa figura conciliadora que esperan los países hermanos centroamericanos para ver cómo se ayuda a solucionar los conflictos, no por los mandatarios, sino por la gente', acotó Carrizo.

El gobierno entrante respetará ser parte del Grupo de Lima, reconocerá a Juan Guaidó como líder opositor de Venezuela, así como los compromisos suscritos por el presidente Juan Carlos Varela. Pero habla con nostalgia del Panamá conciliador que una vez vivió como nación componedora, neutral ante conflictos álgidos, presta a mediar en la solución de las crisis.

‘Vamos a regresar a esa política de Estado que nos caracterizó, no va a ser el consejo de un amigo lo que va a decidir algo tan importante como es la política exterior del país. Tendremos una estrategia enfocada en los intereses nacionales', exclamó el futuro vicepresidente.

MAFIAS

El vicepresidente electo lanzó un mensaje muy claro a los oligopolios que rigen algunos mercados: ‘Vamos a romper todas esas mafias, como han calificado. El ministro que designe el presidente (en el MICI), será una persona que tenga carácter. Lo primero es hablar las cosas de frente y no a sus espaldas, con transparencia. Las mafias tienen que romperse por el bien del país, y que no se trata de una u otra empresa, sino que la visión empresarial debe ser holística y no de forma individual.

Lo que nosotros no vamos a hacer es hacer sentir a alguien que no sirve, o que no forma parte de esto. Se han tomado decisiones de manera inconsulta por el simple hecho de tener intenciones de venganza', enfatizó el político.

El joven político tal vez jamás imaginó que a los 35 años sería el segundo al mando más importante de Panamá, el de menor edad en la historia republicana, pero sí se visualizó como una parte activa para contribuir a mejorar la vida de las personas.

Finalmente, ¿cuál fue el mensaje que llegó a su celular la noche en que ‘Nito' recibió la llamada del magistrado del Tribunal Electoral, y que ante la atenta mirada de su esposa, Carrizo cambió la expresión de su rostro y ocultó la pantalla?

Así responde a la incógnita: ‘Yo tenía tres teléfonos, uno que nos proporcionó el Tribunal Electoral, otro que usábamos ‘Nito' y yo en la campaña, y uno más que es el personal. Entonces, el magistrado llamó a ‘Nito' y la llamada no le entró y a mi celular estaba llamando un número privado. Paralelamente a eso, cuando ‘Nito' logra hablar con los magistrados, el teléfono mío empezó a recibir felicitaciones de miles de personas y eso fue una entrada de muchos mensajes al mismo tiempo, y yo lo vi que estaba pitando y lo que hice fue voltearlo para que no hubiera distracción cuando el presidente estaba hablando. Eso llamó más la atención que otra cosa. Yo creo que lo que se ha hecho (con respecto a las mofas en redes) es parte de la democracia. Si no te gusta el calor del horno, no entres a la cocina, pero nada de esto nos va a distraer de nuestro verdadero propósito'.