De no reelección y el compartamiento del electorado

‘ESTOY EN CONTRA DE LA REELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA. LA REELECCIÓN PARA LOS OTROS CARGOS (DIPUTADO, ALCALDE Y REPRESENTANTE) ES PERMITIDA CONSTITUCIONALMENTE'.

JOSÉ lUIS VARELA DIPUTADO

¿QUÉ PIENSA DE LA CAMPAÑA DE LA NO REELECCIÓN?

La campaña de no a la reelección, igual que cualquier otra campaña es un derecho que tiene el ciudadano.

¿ESTÁ USTED A FAVOR O EN CONTRA DE LA REELECCIÓN Y POR QUÉ?

En contra de la reelección presidencial, la reelección a otros cargos es permitida constitucionalmente.

¿CÓMO EXPLICA EL FENÓMENO DE QUE EL PANAMEÑO NO REELIGE PARTIDOS EN LA PRESIDENCIA, PERO NO OCURRE LO MISMO PARA LOS OTROS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR?

Los partidos no se han reelegido en la Presidencia por errores políticos. En las elecciones de 1994, para reemplazar a Guillemo Endara se dividieron los candidatos oficialistas, Rubén Darío Carles y Mireya Moscoso. Ganó Ernesto Pérez Balladares, del PRD, quien decidió cambiar la Constitución. Luego en las elecciones de 2004, para reemplazar Mireya Moscoso, se dividieron Guillermo Endara y José Miguel Alemán. En las elecciones de 2009, para sustituir a Martín Torrijos, Juan Carlos Varela se unió a Ricardo Martinelli, lo que pudo haber afectado una posible reelección del Partido Revolucionario Democrático con Balbina Herrera a la cabeza y en las elecciones de 2014; si no se hubiese roto la alianza Cambio Democrático y partido Panemeñista, se hubiese reelegido. Siempre hubo opción de reelección, fueron errores políticos los que evitaron que se reeligieran.

¿CONSIDERA QUE SE DEBE O NO ELIMINAR LA REELECCIÓN PARA TODOS LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR Y POR QUÉ?

Es una decisión que debe tomar el pueblo. Yo personalmente pienso se debe permitir en otros cargos, pero limitarlo.

TOMANDO COMO ESCENARIO QUE NINGÚN PARTIDO SE HA REELEGIDO EN LA PRESIDENCIA, PERO QUE NO NECESARIAMENTE HAYA REPRESENTADO UN VERDADERO CAMBIO EN LA INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO Y LA DEMOCRACIA. ¿A SU JUICIO QUE CAMBIOS SUSTANCIALES SE PUEDEN PRODUCIR SI SE ELIMINA LA REELECCIÓN PARA TODOS LOS CARGOS?

GERALDINE EMILIANI SÁNCHEZ PSICÓLOGA

Realmente no pienso que habría ningún cambio. Si los diputados del periodo 1989-1994 se hubiesen reelecto 5 veces a lo mejor tendríamos una asamblea mucho mejor que la de ahora. Los nuevos no garantizan una mejor asamblea; hay que cambiar el sistema no a las personas.

¿EN EL CASO ESPECÍFICO DE LA ASAMBLEA, REPRESENTA UN VERDADERO CAMBIO QUE NINGUNOS DE LOS ACTUALES DIPUTADOS SE REELIJA?

Ningún cambio. Los nuevos pueden ser peores. Hay que cambiar el sistema, no las personas.

‘ESTOY EN CONTRA DE LA REELECCIÓN PARA EVITAR QUE LAS AUTORIDADES QUE SE ENQUISTAN EN EL PODER CON MALAS PRÁCTICAS, Y QUE PERTENEZCAN A REDES CORRUPTAS, SE REELIJAN'.

¿QUE PIENSA DE LA CAMPAÑA DE LA NO REELECCIÓN?

La política es una cultura con la intención de organizar la vida psicosocial de los seres humanos y es una actividad orientada de manera ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos; además, es una manera de ejercer el poder con la buena intención de resolver los conflictos entre los intereses encontrados en una sociedad. Entonces es una necesidad humana. No obstante, muchos políticos lo entienden más bien como lo contrario y lo que se produce es un cortocircuito que los aleja de su verdadero sentido y valor humano, dejando una estela de amargura y frustración en la población por estar condenados a intereses personales, e insaciables cuando de dinero, ostentación y poder se trata. Todo lo anterior molesta, irrita, enfada, y exaspera al encontrarnos de frente con la corrupción política, que no es más que los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas, que abusan de su poder e influencias por interés propio y de sus arrimados. Así se facilitan los fraudes, el nepotismo, la impunidad, el lavado de dinero, la terquedad y otros. Esos tipos de corrupción generan una gran desconfianza en las instituciones públicas, en los partidos políticos y en sus dirigentes. En consecuencia aparecen movimientos de protestas asqueados de tanta purulencia, que tratan de enfrentarse a ese poder institucional y político que genera una gran inestabilidad ciudadana. El afectado, que es el pueblo, sale a la calle exigiendo sus derechos y surgen movimientos, y uno de ellos es el ‘Movimiento No A La Reelección', que poco a poco se va posicionando en los buenos ciudadanos de este país.

¿ESTÁ USTED A FAVOR O EN CONTRA DE LA REELECCIÓN Y POR QUÉ?

En contra de la reelección. Primero para evitar que las autoridades y servidores públicos enquistados en un cargo público y que no lo quieren soltar y que no gozan del aprecio de la sociedad panameña por sus abusos, mala práctica de su trabajo, y pertenecientes a las redes corruptas, se reelijan. Así de fácil.

¿CÓMO EXPLICA EL FENÓMENO QUE EL PANAMEÑO NO REELIGE PARTIDOS EN LA PRESIDENCIA, PERO NO OCURRE LO MISMO PARA LOS OTROS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR?

Es como está concebido el sistema político de votación. Y es el presidente, junto a su partido, los responsables del trabajo de su Gobierno en el quinquenio. El presidente es la cara de su partido y de su Gobierno. Desafortunadamente, el sistema es presidencialista.

¿CONSIDERA QUE SE DEBE O NO ELIMINAR LA REELECCIÓN PARA TODOS LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR Y POR QUÉ?

A estas alturas debiera eliminarse la reelección de todos los cargos de elección popular, y lamento decirlo por los que sí han trabajado de manera consciente; lamentablemente tendrán que pagar lo que los otros se negaron hacer. En las respuestas a tu primero y segunda preguntas te respondo el porqué...

TOMANDO COMO ESCENARIO QUE NINGÚN PARTIDO SE HA REELEGIDO EN LA PRESIDENCIA, PERO QUE NO NECESARIAMENTE HAYA REPRESENTADO UN VERDADERO CAMBIO EN LA INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO Y LA DEMOCRACIA. ¿A SU JUICIO QUE CAMBIOS SUSTANCIALES SE PUEDEN PRODUCIR SI SE ELIMINA LA REELECCIÓN PARA TODOS LOS CARGOS?

Con una buena administración de los tres órganos del Estado se evitaría la corrupción política, que no es más que los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencias por interés propio y de sus arrimados.

¿EN EL CASO ESPECÍFICO DE LA ASAMBLEA, REPRESENTA UN VERDADERO CAMBIO QUE NINGUNOS DE LOS ACTUALES DIPUTADOS SE REELIJA?

No se puede negar que algunos diputados han hecho un buen trabajo en su circuito, otros no... los diputados que hicieron una buena labor pagan la mala práctica de esos otros. Solamente con los escándalos de las planillas es suficiente para que se realice ese cambio que esperamos.,, Otro asunto que hay que considerar para evitar que los servidores públicos con mando y autoridad, y que se suponen dictan leyes, adquieran la enfermedad del poder es que un grupo de panameños probos de este país de manera periódica (al menos tres veces al año) hagan una evaluación de la gestión de cada diputado en la Asamblea Nacional. Y al diputado que no trabaja como la ley manda que se le haga un primer llamado; si es reincidente simplemente se le despide. Así se evita que llegue tarde al recinto o que no llegue, que su manera de vestir sea la adecuada dentro y fuera de su lugar de trabajo y que su comportamiento sea apropiado en todo lugar que se encuentre. Y que presente las leyes necesarias, que para eso es que son elegidos.