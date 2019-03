Recomiendan al Pleno ratificar a Olmedo Arrocha y a Abel Zamorano

Gustavo A. Aparicio O.

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó ayer al Pleno legislativo ratificar a los abogados Olmedo Arrocha y Abel Augusto Zamorano como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la Sala Primera de lo Civil y en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, respectivamente.

La decisión fue avalada con siete votos a favor y dos en contra. Los diputados panameñistas Jorge Alberto Rosas y Miguel Salas; los perredistas Elías Castillo y Alfredo Pérez; y los diputados de Cambio Democrático (CD) Mariela Vega y Juan Poveda; y Mayra González (suplente del diputado Francisco Alemán), del Molirena, avalaron estas ratificaciones, mientras que el presidente de la Comisión, el diputado Sergio Gálvez, de CD, y la perredista Zulay Rodríguez, votaron en contra.

En un principio, Rodríguez objetó el hecho de que se sometiera a votación ambas ratificaciones, argumentando que la metodología aprobada la semana pasada indicaba que solamente se harían las consultas ciudadanas.

CONSULTAS

El proceso de consultas realizado ayer antes de la votación solo tardó dos horas. Solo 15 de las 51 personas o representantes de organizaciones que enviaron sus observaciones se anotaron para realizar sus intervenciones. Sin embargo, de las 15 personas anotadas solo intervinieron 13.

En este proceso de consultas la mayoría de las intervenciones elogiaban la capacidad y la experiencia de Zamorano, quien ejerce como magistrado principal en reemplazo del separado magistrado Alejandro Moncada Luna.

En tal sentido, Julio César Cubillas, el primero en participar en este proceso de consultas, afirmó que Zamorano cumple con los requisitos que establece la ley para ocupar el cargo.

Expresó que para llegar a la Sala Tercera, el magistrado designado debe tener pleno conocimiento del ejercicio del Derecho. ‘Zamorano tiene treinta años como operador judicial y durante ese tiempo se ha desempeñado de manera intachable', indicó Cubillas.

En tanto, Guillermo Puga, dirigente de la Central de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), manifestó su apoyo irrestricto hacia Zamorano, quien ‘cuenta con sobrada experiencia y capacidad para enaltecer la dignidad de la Corte'.

Humberto Girón Soto, por su parte, resaltó la formación académica de Zamorano y expresó su confianza en que, como otros magistrados surgidos de la Universidad de Panamá, Zamorano desarrollará una buena labor a favor del sistema judicial, con honestidad y sin mácula alguna.

Por su parte, David Onésimo Gantes, de la Fundación para el Bienestar Social, elogió la ‘labor altruista' que Arrocha ha aportado a esta organización, y señaló que es necesario que las personas que trabajan con la administración de justicia tengan esa parte humana.

Asimismo, Juan Antonio Cuan, segundo vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, manifestó que Zamorano tiene la experiencia y los conocimientos necesarios para ser magistrado de la Corte. ‘Su experiencia en el Órgano Judicial es harto probada', precisó.

De Olmedo Arrocha indicó que se ha preparado para la actividad de la que trata la Sala Civil y tiene manejo de la administración pública.

Mientras que Freddy Pitty, de la agrupación Juntos Decidimos, cuestionó la vinculación de Arrocha con el actual Gobierno, por ser funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas y exmiembro del Partido Panameñista.

Criticó que el Ejecutivo haya pasado por encima de la lista de seis personas recomendadas para el cargo hecha por el Pacto de Estado por la Justicia.

Pedro Montañez, por su lado, dirigió sus cuestionamientos hacia Zamorano por algunas decisiones judiciales que, asegura, han afectado la protección del Parque Forestal ubicado en la comunidad de Los Andes, en San Miguelito.

En tanto, la abogada Norma González se refirió a los supuestos nexos de Arrocha con algunas sociedades vinculadas con empresarios locales, políticos, el presidente de la República, Juan Carlos Varela; el candidato presidencial independiente Ricardo Lombana y del candidato oficialista José Blandón.

A su turno, Alexander Valencia también resaltó el desempeño de Zamorano en sus treinta años dentro del sistema judicial.

En tanto, Cristóbal Silva, del Movimiento Constituyente Va, más que referirse a Zamorano y a Arrocha, insistió en la necesidad de reformar el mecanismo para escoger a los magistrados.

Por su parte, Venero Reyna Rangel consideró que para ambas posiciones hay que buscar a las personas verdaderamente independientes, ‘que no estén emplanillados en el Gobierno y que no provengan de bufetes de abogados'.

En su momento, Roberto Rudas cuestionó a Zamorano al asegurar que este, en el caso del expresidente Ricardo Martinelli, en primera instancia manifestó que el Pleno era competente para tratar este proceso, pero luego cambió de opinión.

‘Esa actuación no fue una equivocación', exclamó Rudas, y afirmó que Zamorano y Arrocha ‘representan un peligro a la imparcialidad de la Corte'.

Finalmente, Javier Quirós señaló a Zamorano porque fue nombrado por Martinelli y ahora es nombrado por el presidente Varela.

‘Esto es como una reelección, los magistrados y jueces deben ser independientes', recalcó.

ARROCHA SE DEFIENDE

En su intervención, Arrocha expresó que no es abogado de las sociedades en las que se mencionan algunas personalidades del país y negó que sea suscriptor de estas. De igual manera, sostuvo que hace veinte años se separó de la firma Arrocha, Blandón, Castro y Young. ‘Creo que no se me puede sesgar por una relación que tuve en el pasado'.

ZAMORANO EXPLICA DECISIÓN

En su turno, Zamorano aclaró que en el caso de un diputado del Parlacen, desde un principio mantuvo su posición de que el Pleno era competente y salvó su voto en el fallo que mandó el expediente a la esfera del Sistema Penal Acusatorio.

Pidió a uno de los asistentes que lo cuestionó que se remita al fallo emitido por la Corte, en donde ‘siempre se ha señalado que la Corte era la competente para conocer de ese proceso y por eso se hizo un salvamento de votos', enfatizó.

DESIGNACIONES

OLMEDO ARROCHA

Designado para la Sala Primera de lo Civil

Deberá reemplazar en el cargo a Oydén Ortega, cuyo periodo de 10 años como magistrado venció en diciembre de 2017.

ABEL A. ZAMORANO

Designado para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo

Deberá ocupar de manera oficial la vacante dejada por el exmagistrado Alejandro Moncada Luna, quien fue separado del cargo en 2015.