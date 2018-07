UP realiza el primer debate presidencial con los independientes

Carlos Maranto

Cinco aspirantes a la candidatura presidencial independiente participaron ayer en el primer debate presidencial organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá (UP).

Los candidatos coincidieron en que la dispensa fiscal de $300 millones que solicitó el Ejecutivo no es más que una ‘irresponsabilidad y sinvergüenzura' del gobierno, y que ello se debe al ‘despilfarro' de los fondos públicos de parte de los gobernantes.

Los participantes en la actividad fueron: Marco Ameglio, Gerardo Barroso, Agustín Sosa Peñalba, Miguel Antonio Bernal y Ricardo Lombana.

Durante el encuentro se abordaron temas como la educación, la convocatoria a una asamblea constituyente y la corrupción.

El candidato presidencial independiente Marco Ameglio expresó que se necesita un gobierno ‘de ciudadanos para cuidadanos'.

‘Está claro que los partidos políticos no quieren ser parte de la solución, son parte del problema; lamentablemente son necesarios en todo sistema democrático, no se trata de abolir partidos, se trata de mandarles el mensaje de que se requiere una rectificación, un reordenamiento que los partidos van a entender después de los resultados del 5 de mayo', dijo Ameglio, y aseguró que la revolución independiente va a poner resultados muy distintos a los que la gente espera.

PROPUESTAS Candidatos independientes Gerardo Barroso dijo que bajará el salario al sector público para acabar la corrupción Agustín Sosa castigará al culpable, sin derecho a fianza. Ricardo Lombana, como independiente, no tiene compromisos ni ataduras con la corrupción.

En su momento, el catedrático Miguel Antonio Bernal dedicó parte de su intervención a la educación y señaló que hay que reestructurarla toda, hacer una revolución cultural, descentralizarla, no verla como un gasto, sino como una inversión. ‘El país no puede seguir ocupando el tercer lugar en la región con mayor cantidad de jóvenes desempleados, la educación es un problema de todos, no sólo de los candidatos políticos', apuntó.

Mientras que Agustín Sosa, sobre la corrupción, manifestó que hay que tener carácter ‘para meter presos a los infractores de la ley'.

‘No se trata de ver lo que tú me das para hacer justicia, sino que debe hacerse justicia al pueblo panameño en todos los niveles', destacó. Sosa expresó que el político tradicional tiene miedo de que los ciudadanos hagan lo que ellos no quieren hacer, pedirle rendición de cuentas, porque este país necesita ser saneado de la corrupción.

En tanto, el abogado Ricardo Lombana dijo que invita a la ciudadanía a que revise la lista completa de los precandidatos de los partidos políticos y diga si no hay uno que no represente el pasado; ‘independientemente de quién sea el candidato de cada partido, ellos están atados a una realidad, necesitan sostenerse sobre un sistema que es clientelista y corrupto', afirmó Lombana.

‘Aquí en Panamá se necesita buscar un presidente que sea un estadista de pueblo, que venga a solucionar las situaciones del país, y en especial a los más necesitados; el problema está en que a la hora de las elecciones en este país no elegimos a los mejores líderes, hay que dejar de darle el voto a la gente de billete, pues ellos han perjudicado el país', señaló Gerardo Barroso.