Ratificaciones podrían quedar para enero

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



Por los vientos que soplan en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, la ratificación de las designadas por el Ejecutivo al cargo de magistradas de la Corte Suprema de Justicia, se efectuará en enero próximo.

Hoy se llevó a cabo el segundo día de participación ciudadana, se evacuaron aproximadamente 20 oradores, la mayoría opinaron en contra de la designación. Al Ejecutivo le cayeron una seguidilla de críticas por falta a la transparencia, al adecentamiento de la justicia, al respeto por el Pacto de Estado por la Justicia, y al debilitamiento de la justicia. El panameñismo, según la opinión algunos diputados de oposición, aún no cuenta con los votos para la ratificación de las principales y los suplentes. “Si a caso tienen 20 votos. “Están haciendo todo para encontrar un mejor momento, probablemente en sesiones ordinarias. Por lo que hemos hablado con los diputados de Cambio Democrático (CD) difícilmente el Ejecutivo contará con los votos para estas ratificaciones”, manifestó Pedro Miguel González, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Aunado a esto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, convocará a un Pleno el 2 de enero próximo para anunciar que no habrán elecciones para la escogencia de la Junta Directiva de éste órgano. Lo que hace pensar que los diputados se la tomarán con calma, al menos hasta conseguir los votos en el Pleno para la aprobación de la designadas.

Adolfo ‘Beby’ Valderrama del oficialista indicó que prefiere hacer las cosas con calma, que no dan los tiempos. “Lo más sano es seguir escuchando, los días no acompañan en esa participación, la gente sigue añadiéndose a la lista, si uno llama y no están se molestan, así que el único efecto en contra es el tiempo, no tenemos por qué someternos a la presión de hacerlo antes de enero”, dijo a la prensa después de culminada la sesión de hoy.

Mañana se reunirán los diputados antes de abrir el periodo de consulta ciudadana para establecer las definiciones en el proceso de participación. La lista de hoy cerró con 40 intervenciones pendientes, pudiera abrirse el tercer día de cortesía de sala, o pudieran anunciar la suspensión hasta enero y debatirlo en sesiones ordinarias. Los diputados van a debatir cómo utilizarán el tiempo hasta el 31 de diciembre, fecha en la que expira el periodo de sesiones extraordinarias convocado por el Ejecutivo.

En este escenario pudieran llamar a sesiones también el fin de semana. “Si nos declaramos en sesión permanente van a salir a decir que queremos aprobar la designación a tambor batiente, y no queremos dar esa impresión”, dijo el diputado presidente de la Comisión Luis Eduardo Quiros. Por eso lo han evitado. Quiros niega que la decisión se adopte por falta de votos en el Pleno a favor de la propuesta del Ejecutivo, “lo estamos haciendo con calma y como a la gente le gusta, con total amplitud para que se de a los ojos de la ciudadanía”.

En la mañana del 28 de diciembre, el salón azul volvió a llenarse a tope. Los oradores, diputados, prensa y público en general coparon todo el espacio en el que había gente de pie. La mayoría de los oradores rechazaron la designación de las candidatas, no así, de los suplentes Luis Camargo y Katia del Carmen Di Bello, profesionales de carrera que han recibido el espaldarazo de quienes intervienen al habla, así como de los presentes en la sala.

Las críticas contra Moore son reiterativas en cuanto a la selectividad con la que ha efectuado la investigación sobre las coimas de Odebrecht. En este aspecto, el abogado Francisco Carreira le reclamó porqué en el caso que involucra al excandidato de CD José Domingo Arias, investigado por haber recibido aportes de la constructora durante la campaña política a través de un brasileño, por qué los miembros del actual gobierno no reciben el mismo trato a sabiendas de que también recibieron fondos de la brasileña para la campaña de Varela, solo que en esta ocasión fueron colectados por un copartidario que la Fiscalía tiene identificado, pero que no está preso ni tiene medida cautelar como el primero. “Lo que cambia es la lavandería que se usó”, indicó Carreira. El abogado señaló que es mucho más grave el hecho de que el Ejecutivo designe a la fiscal Moore, porque debe una explicación a la ciudadanía acerca de las razones por las que lo impulsaron a designarla.

Los ministros de Estado no lograron hablar debido a que los diputados acordaron que el espacio abierto especificaba que era para la ciudadanía, más no para funcioanrios del Ejecutivo que pueden intervenir cuando se lleve el tema a debate. Todos los candidatos acudieron a la sesión pero no pronunciaron palabra a la prensa o a los oradores que la nombraron.