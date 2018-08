'Quien no la debe no la teme' expresó Valderrama al mostrar la planilla

El diputado del Partido Panameñista y aspirante para la Alcaldía de Panamá, Adolfo 'Beby' Valderrama publicó en su cuenta de Twitter la planilla 080 en donde fue nombrada su suegra.

En días pasado el diputado aceptó que la madre de su cónyuge era miembro de su planilla en la Asamblea Nacional con un salario de $1,500.

'Esta publicación debió ser una responsabilidad de la Presidente de la AN y no se dio. Para mi la vida pública es servicio y no un negocio! Así como hice mi declaración de bienes publica, hoy publico mi Planilla. Mi vida es un libro abierto'. 'Quien no la debe no la teme' comunico Valderrama.

El diputado alega que su suegra no fue botella porque trabajaba todos los días como una funcionaria más y actualmente no esta trabajando, por la suspensión del pago de la planilla que hizo la a Controlaría General de la República.