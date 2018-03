Pugna se extiende a la Comisión de Presupuesto

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



La situación de inestabilidad existente en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional se extiende a la Comisión de Presupuesto de este Órgano del Estado.

Ayer, el diputado y presidente del Partido Panameñista, José Luis Varela, denunció que luego de que la mayoría legislativa conformada por el PRD y el partido Cambio Democrático (CD) se tomara Credenciales, existen ahora las intenciones de hacer lo mismo con otras comisiones, entre estas la de Presupuesto.

‘Parece que Credenciales fue el inicio del plan, ahora vienen Presupuesto, Gobierno, Economía, Relaciones Exteriores, el Contralor, el Presidente, un par de magistrados... sin importarles destruir la economía y el país por los apetitos personales', escribió en Twitter el diputado Varela, quien acusa de este plan al diputado y secretario general del PRD, Pedro Miguel González.

‘Estamos anuentes a un entendimiento para distensionar el ambiente político. La intransigencia no conduce a nada, en todo caso amenaza la estabilidad política y económica del país', PEDRO M. GONZÁLEZ DIPUTADO DEL PRD

González se defiende y asegura que el presidente de la Comisión de Presupuesto , el diputado panameñista Luis Barría, se niega a convocar a la misma para darle trámite a traslados de partidas esperando que se venza el plazo de venza días para que se den por aprobadas, sin la debida discusión.

Para González, la situación de la Comisión de Presupuesto es ‘dramática y preocupante'.

‘El señor Luis Barría, supongo que por instrucciones del presidente de la República y el presidente del panameñismo, su hermano, Popi Varela, no quiere citar a la comisión... eso es lo que pudiera en todo caso que el pleno de la Asamblea en su momento reconsidere el tema de la directiva de la Comisión de Presupuesto', acusó González.

Barría respondió que el diputado González ‘miente descaradamente', y explicó que todas las semanas ha convocado a reuniones de la Comisión de Presupuesto y cuando se han suspendido ‘es por que su bancada ha roto el quórum o pedido que se suspenda'.

La última reunión de esta comisión se realizó el pasado 8 de marzo y desde esa fecha no se ha vuelto a convocar, pero previamente la sesión que estaba programada para el 20 de febrero pasado no se efectuó debido a que el presidente del PRD, el diputado Benicio Robinson, junto con miembros de su bancada optaron por solicitar que se suspendiera la sesión argumentando que el ministro de Vivienda, Mario Etchelecu, no asistió a sustentar un traslado de partidas de más de $15 millones, y en que su lugar envió a un viceministro.

ULTIMÁTUM

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, y miembro de CD informó que el miércoles le envió una nota a Barría para que le rinda un informe de todos los traslados que han llegado a esa comisión, debido a que la misma, asegura, no se ha reunido.

Precisó además que diez miembros de esta instancia que son parte del PRD y de CD se reunieron con ella expresando la misma preocupación.

Aunque Ábrego aseguró que no está en sus planes modificar la directiva de esta instancia, le dio a Barría un plazo hasta el día de hoy para que entregue el informe solicitado.

DIRECTIVO DESIGNADO DE CAJA DE AHORROS DECLINA

Las diferencias políticas surgidas luego de que los opositores Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD) asumieran el control de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional comienzan a generar repercusiones en las designaciones de funcionarios realizadas por el presidente de la República, Juan Carlos Varela.

Horas antes de que la Comisión de Credenciales sesionara ayer para considerar el nombramiento de Jorge Manuel Arias Arias como directivo de la Caja de Ahorros, circuló una carta enviada al presidente Varela en la que Arias le informaba su decisión de renunciar a la designación.

En la carta Arias indica que ‘a pesar de estar seguro de haber podido aportar al mejoramiento de la institución, siento que el momento no es el más oportuno para asumir esta responsabilidad. Por esta razón y con mucho pesar, le comunico que he decidido no aceptar la designación como director principal de la Caja de Ahorros'.

El anuncio causó extrañeza entre los diputados de la comisión, ya que en la tarde del miércoles Arias había mostrado su buena disposición de ocupar el cargo. La consideración del nombramiento no se concretó el miércoles ya que la diputada independiente Ana Matilde Gómez solicitó más tiempo para analizar su hoja de vida.

Extrañamente, la carta de renuncia de Arias está fechada al día 13 de marzo, un día antes de su comparecencia el miércoles en esta instancia legislativa donde expresó su deseo de servir le al país en esta posición.

Para la diputada Gómez, es evidente que lo llamaron para cuestionarle algo. ‘La única persona que designa es el Ejecutivo, después de escucharlo ayer (el miércoles) de la manera tan responsable que se expresó, me imagino que esto es parte de la confrontación que existe', señaló.