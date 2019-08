Proyecto para construir el cuarto puente sobre el Canal 'no se ha detenido', asegura ministro

Daniel M. Alarco

dmolina@laestrella.com.pa



El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, afirmó este lunes en una entrevista televisiva que el proyecto para construir el cuarto puente sobre el Canal de Panamá "no se ha detenido".

"Está en la etapa de estudios y diseño. Lo que sucede es que se han encontrado algunas condiciones geotécnicas y de servicios públicos existentes en el sitio que han obligado al contratista a replantear su programación de diseño y de inicio de obras", añadió el funcionario.

Sabonge explicó que por esta razón la partida presupuestaria que se tenía reservada para el proyecto este año no se va a ejecutar.

"Es un tema simplemente de manejo presupuestario, no implica que el proyecto no se vaya a hacer. Todo lo contrario, como lo he mencionado en distintas ocasiones, el proyecto incluso va a iniciar sus trabajos este año", sostuvo a TVN-Noticias.

Asimismo, el ministro descartó que el "atraso" tenga algún vínculo con el conflicto entre Estados Unidos y la República Popular China.

El consorcio Panamá Cuarto Puente, que se adjudicó la licitación del proyecto, está integrado por las empresas China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD.