‘Las próximas elecciones las va a ganar un candidato independiente'

Es un hombre idealista de 44 años que se ha propuesto alcanzar un sueño: ser presidente de la República. Ricardo Lombana, precandidato a este cargo de elección ha recorrido muchos rincones del país buscando las firmas necesarias para ocupar uno de los tres cupos que permite el Tribunal Electoral (TE) para aspirar al cargo de presidente. La carrera finaliza en diciembre de este año, cuando después de depurar los libros, el TE anuncie quiénes son los tres aspirantes independientes. ¿Cómo reaccionará el electorado a esta alternativa? Lombana dice que el próximo inquilino del Palacio de las Garzas será un independiente. ¿Estará en lo correcto?

USTED SE ALEJA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS ATADURAS CON LOS OLIGOPOLIOS; SIN EMBARGO, LAS TRANSFORMACIONES QUE SE REQUIEREN EN EL PRÓXIMO QUINQUENIO NECESITAN ESTRUCTURAS POLÍTICAS PARA DIALOGAR CON EL PUEBLO; SI USTED NO LAS TIENE, ¿CÓMO PIENSA HACERLO?

Nosotros tenemos ya casi un año trabajando en un movimiento que se llama ‘Otro camino Panamá'. Ese movimiento que empezó con nueve personas, hoy tiene más de 25 mil firmas y 750 voluntarios y activistas en todas las provincias. Aunque eso aún no llega a la estructura de un partido político ni aspira a serlo, permite al movimiento y al candidato estar en comunicación con las distintas provincias. En segundo lugar, una cosa es prescindir de los grupos que controlan los partidos y los mantienen en el statu quo , pero hay una gran masa partidista que no necesariamente está casada con esas cúpulas y en nuestros movimiento existen, incluso en nuestra mesa de trabajo hay personas que pertenecen a otros partidos políticos.

PERO ESAS PERSONAS A LAS QUE USTED SE REFIERE NO VAN A PRESTAR SU INFRAESTRUCTURA POLÍTICA PARA HACER ACERCAMIENTOS CON LA SOCIEDAD...

Yo pienso que si condicionamos la posibilidad de transformar el país en la necesidad obligatoria de subirse sobre la plataforma de uno de los partidos grandes, entonces se desvirtúa la naturaleza de la libre postulación.

LA REALIDAD ES QUE LOS CAMBIOS QUE NOS ESPERAN, REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN, EDUCACIÓN, SEGURO SOCIAL, SON COMPLICADOS, UNA POSTULACIÓN INDEPENDIENTE REQUIERE DE UNA ESTRUCTURA POLÍTICA QUE LE AYUDE A SUPERAR ESTAS FUTURAS DIFICULTADES...

Mi respuesta es que nosotros estamos haciendo los acercamientos. Estamos conversando con los gremios profesionales, donde hay muchos miembros queriendo apoyar candidaturas independientes. También nos hemos acercado a grupos disidentes dentro de los partidos políticos que no quieren seguir alineados a las cúpulas y que apoyan movimientos independientes. Así mismo, lo hemos hecho con otras asociaciones de profesionales y ciudadanos. Tocamos las piezas que tenemos que tocar para poder tener en mayo de 2019 no solo la candidatura sino una suma de grupos que sustenten una candidatura que no tiene la estructura política nacional pero pretende construirla con el 50% de la población que no está inscrita en partidos políticos.

¿USTED CREE QUE EL ELECTOR VA A REACCIONAR A FAVOR DE UN CANDIDATO INDEPENDIENTE, TOMANDO EN CUENTA LA SIMPATÍA QUE TIENE EL ELECTORADO POR LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS?

Yo pondría en cuestionamiento lo que es un partido político en nuestros tiempos. En realidad son empresas electorales que con nuestros subsidios montan una fiesta y ofrecen una propuesta electoral. La respuesta a tu pregunta es sí. En 2019, en mayo, la presidencia la va a ganar un independiente.

¿POR QUÉ ESTA TAN SEGURO?

Uno, yo tengo un año recorriendo el país y lo que conversamos con la gente de cualquier ingreso o provincia es que hay una hartazgo generalizado con respecto a la propuesta de partido. Esa es mi lectura de un año recorriendo al país. Ahora bien, hay algunas mediciones que se han publicado que indican que si la elección fuera hoy, por lo menos la mitad del electorado, lo haría por uno fuera de partido. La respuesta a tu pregunta es sí, la gente se va a inclinar por un candidato independiente en 2019.

¿A PESAR DE QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN UNA GRAN MEMBRESÍA?

Sí, yo me puedo equivocar. Yo tengo un vaticinio que estoy tratando de presentar a la ciudadanía basado en lo que hemos percibido este año. Yo creo que por primera vez vamos a tener un resultado electoral en el cual ninguno de los tres partidos grandes va a tener la cantidad de votos que representen la cantidad de miembros. Los votos se van a ir hacia los independientes, contrario a lo que siempre ha sido, que es que gane la nómina que más votos puede jalar.

¿ESO POR QUÉ LO DICE?

Por lo que he percibido en este año de trabajo.

IMAGINE QUE UN PARTIDO POLÍTICO LE INVITA A SER PARTE DE SU NÓMINA, ¿ACEPTARÍA?

La respuesta la di hace unos meses, firmé un documento en el cual me comprometí frente a la opinión pública a que, independientemente del escenario, yo no iba a aceptar ir en alianza o candidatura con los partidos legalmente constituidos en ese entonces o los tradicionales.

¿NI CON LOS NUEVOS?

Es algo que no hemos considerado, pero evidentemente, cuando firmé el documento no habían surgido los nuevos partidos y habría que ver si representan el movimiento independiente. Pero la gente debe entender la razón, no es un rechazo hacia la esencia del partido, es porque yo creo que hoy en día los partidos necesitan pactar cosas que comprometen la posibilidad de transformar el país porque hay que transar sobre la justicia, y otras cosas.

LO VEO LUCHANDO SOLO CONTRA EL MUNDO, ESTA PELEA DEBE GANARLA CON ALIADOS...

¿Usted estaría dispuesta a decirme que tengo que hacer las alianzas si lo que me piden es que tengo que mantener el dinero para las botellas?

LOS CAMBIOS NO PUEDEN SER DRÁSTICOS. ¿SI USTED LLEGA A LA PRESIDENCIA VA A TERMINAR CON LAS BOTELLAS?

Por supuesto que sí.

SE LE VA A FORMAR UN TAMBORITO...

Que se forme el tamborito, no le tengo miedo.

¿Y CON QUÉ ESTRUCTURA CONTARÁ USTED PARA APACIGUAR ESO?

No voy a ganar con cinco votos, si yo gano una elección, va a ser con un mandato y una legitimidad ciudadana que tiene que estar ahí detrás, apoyando y sosteniendo las decisiones difíciles que hay que tomar. Yo siento que le tenemos miedo a escenarios de gobernabilidad complicados...

AL CONTRARIO, EL MIEDO ES QUE TENGAMOS QUE ENFRENTAR ESCENARIOS COMPLICADOS CON UNA PERSONA QUE NO ESTÁ PREPARADA PARA HACERLO....

Yo acepto que la vía que estoy presentando no es la única, acepto otros caminos. Pero el que estoy sustentando, y tengo coherencia en el mensaje, es que esta es una vía en la que estamos abiertos a pactar sobre la mesa y pactos políticos que no impliquen principios democráticos; es decir, justicia y fondos de los panameños en eso. Si me dices, bueno lo que pasa es que no va a ser posible por la forma como funcionan los partidos, te respondo que Panamá necesita un candidato que proponga esta alternativa. La gente va a decidir si considera si es o no posible. Y si llegamos con el voto de la mayoría, nos tocará enfrentarlo. Lo que tengo que dejar claro es que, si me pongo el sombrero de ciudadano, y tengo que escoger cuál es el escenario más riesgoso, seguir como estamos y pactando hasta que colapse la democracia o a irrumpir de manera responsable a un sistema que lo necesita.

SU EXPERIENCIA EN EL CAMPO PÚBLICO ES MUY POCA, ¿CÓMO VA A MANEJAR EL APARATO GUBERNAMENTAL?

Quiero decir dos cosas: hemos tenido presidentes muy experimentados en servicio público y los resultados me parece que hablan por sí solos. Lo que quiero decir es que, en un escenario como el actual, no veo la experiencia en el sector público como lo determinante para poder evaluar una gestión exitosa. Como segundo punto, el país está sediento de una persona del sector público o privado con características descritas anteriormente, con respecto a las ataduras, apegado a una ética profesional que se pueda traducir en la gestión pública, una persona que tenga coherencia, consistencia, valentía, esos son elementos importantes en esta elección, porque Panamá está frente a una ye, una bifurcación en la que tenemos que elegir si vamos a continuar en esto con sus consecuencias que tiene para la estabilidad o si se requiere de un equipo que tenga las cualidades para no caer en esto. Otra cosa, el presidente no está solo, si sabe administrar y escuchar, si tiene equipo y delega, si no quiere estar en microdetalles, las cosas caminan, no creo que tenemos que enfocar todo a lo que se presenta de un escenario idealista imposible. El país necesita inspirarse, un tecnócrata puede traer las soluciones eficientes para un organigrama de ejecución de políticas públicas, pero también necesita inspirarse bajo la ejecución de un liderazgo nuevo y fresco que debe acompañarse de personas que ayuden a ejecutar este ideal.

¿USTED CREE QUE PUEDA OCUPAR UNO DE LOS TRES ESPACIOS RESERVADOS PARA LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES?

Estoy convencido. Estamos haciendo un gran esfuerzo para estar entre estos tres. Si el corte fuera hoy, estaríamos entre ellos y continuamos haciendo un gran esfuerzo para seguir.

¿CÓMO FINANCIA SU CAMPAÑA?

ABOGADO Precandidato a la Presidencia de la República Nombre completo: Ricardo Lombana González Nacimiento: 26 noviembre de 1973, ciudad de Panamá Ocupación: Abogado Resumen de su carrera: Cursó sus estudios en el Colegio De La Salle. En 1998, se graduó como Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, lo cual también le dio la oportunidad de realizar una Maestría en Derecho Internacional, en 2001, en The George Washington University, Estados Unidos. Su experiencia en cargos públicos se inició en 2002, designado como el primer Delegado Especial para la Libertad de Expresión de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. Por su trayectoria en estos cargos, en 2004 fue nombrado Ministro Consejero de la Embajada de Panamá en los Estados Unidos (ante la Casa Blanca) y posteriormente Cónsul General de Panamá en Washington, DC, hasta el 2007. Miembro del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información. Presidente del Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo del 2009 al 2011. Jefe de información del diario La Prensa (2003). Abogado asociado de la firma Galindo, Arias y López (2008-2013). A partir de 2013 crea su propia firma de abogados Lombana Law & Media. Fue Creativo y Productor Ejecutivo de la campaña anticorrupción ‘Juego Limpio Panamá', además de haber sido conductor del programa de análisis y entrevistas Eco 360, por tres años.

Tenemos una estructura de financiamiento orgánico. Hicimos una tabla con montos: $20, $50, $100, y así hasta $5,000, que es el tope que estamos recibiendo, autoimpuesto por nosotros, y bajo ese esquema hemos salido a buscar a muchas personas que se comprometan a dar todos los meses el monto que se comprometieron. Por otro lado, vendemos material alusivo al movimiento, gorras, camisetas etc. Y también hacemos actividades, como cenas de recaudación, además de otros eventos que nos generan los financiamientos en esta etapa hasta diciembre próximo.

¿CUÁNTO HA RECOLECTADO?

Lo presentado ante el Tribunal Electoral (TE) anda por las 26 mil firmas hasta la fecha. Pero como sabes, el TE sigue un procedimiento de depuración que va en orden y se entra en una fila, pero esa es la cantidad de firmas presentadas. Hasta la depuración, lo último que conocí es que tenemos más de 16 mil firmas y en los próximos días vamos a presentar más firmas para que nos reconozcan el monto mínimo que es de 18 mil firmas.

¿CUÁNTO DINERO HA RECOLECTADO CON SU SISTEMA DE FINANCIAMIENTO?

Ahora no te puedo decir una cifra específica, pero yo calculo que entre $40 mil y $50 mil, aproximadamente, en total. Es lo que nos ha sostenido hasta esta fecha en materia de recolección.

¿CONSIDERA QUE EL CAMINO ESTABLECIDO POR EL TE PARA ESTAS CANDIDATURAS ES EL INDICADO?

Cuando entramos en esto estábamos conscientes de que las cosas no eran equilibradas para los de libre postulación, en comparación con los partidos políticos. Sin embargo, creemos en la libre postulación y hemos tomado este camino. La legislación está desequilibrada, cuando acabe el proceso habrá que reformar, sobre todo en el tema económico, y no hablo de que se nos subsidie, sino de regular el dinero privado en la política. No puede ser posible que la política esté secuestrada por el dinero. Hay candidatos de libre postulación que han dicho abiertamente que pagan por libros llenos. Una cosa son los viáticos que permite el TE. Me refiero a que una cosa es pagar viáticos a los activistas, que yo lo hago con los lugares de difícil acceso, pero otra cosa es que yo le diga al activista que le voy a pagar $200 por cada libro lleno, porque se convierte en la libre oferta y demanda de plata.

¿CUÁNTAS HORAS DEDICA A SU DESPACHO Y CUÁNTAS USA PARA RECOLECTAR FIRMAS?

Unas cuatro o cinco horas al día, de lunes a jueves, a mi oficina, y el resto lo empleo al movimiento.

¿ADEMÁS HA INVERTIDO EN SU CAMPAÑA?

Yo he puesto dinero, pero hemos recabado con las actividades y el tipo de financiamiento para poder sufragar la campaña.

¿QUÉ OPINA DE QUE SOLO HAY TRES CUPOS PARA INDEPENDIENTES?

No estoy de acuerdo con eso, pero es muy tarde para atenderlo. Yo estoy de acuerdo en una fórmula mixta por ahora. Mientras Panamá no tenga una segunda vuelta electoral, lo que sí podríamos apostar es a que existiera una equiparación. Es decir, que hay 6 o 7 partidos y, por tanto, debería haber la misma cantidad de independientes para que exista igualdad de oportunidades.

¿CONSIDERA QUE EL TE ESTÁ HACIENDO UNA LABOR TRANSPARENTE EN LA DEPURACIÓN DE FIRMAS?

Tengo razones para tener dudas de la depuración; sin embargo, estamos siendo suficientemente insistentes con la revisión de las firmas rechazadas y creo que el TE se ha dado cuenta de que no vamos a dejar escapar ninguna firma de las que nos han dado los ciudadanos.

¿CONFÍA EN EL TE?

Yo confío en el TE, sin embargo, institucionalmente veo que hay un gran equipo tratando de hacer un gran trabajo. Pero a los tres magistrados del TE los percibo muy políticos y muy inclinados a mirar hacia otro lado ante lo que ocurre con otros candidatos que ni siquiera deberían de estar en carrera.

¿PRESENTÓ UN PLAN DE GOBIERNO?

Sí, lo hemos presentado. Es una propuesta política para el país que está en el TE. Si soy uno de los tres candidatos, ese plan se publica en el portal del TE. El decreto en cuanto a la veda es claro: no puedes hacer discurso que suene a propuesta. Es restrictiva la postulación, porque lo único que se nos permite es anunciar el lugar y la hora en que vamos a recoger firmas. Pero, por ejemplo, se ve la disparidad en las primarias de Cambio Democrático, en donde se levantó la veda; entonces, estos precandidatos de partidos políticos tienen licencia para hablar de sus propuestas, mientras que los de libre postulación, como no tenemos ejercicio de primarias, no hay un paréntesis en la veda. La veda interviene con la libertad de expresión. Una cosa es restringir los tiempos de campaña con los mensajes y derecho a la información.

¿CÓMO HA SIDO EL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS?

Nosotros nos trazamos una estrategia, definimos tres pilares de los cuales se deriva la visión que trabajamos con un grupo de panameños y estos son: la reforma al Estado a través de una constituyente, el tema educativo y el gobierno eficiente. No es que eso sea el Plan de Gobierno, pero sí son los pilares de nuestra visión. Pero el recorrido ha sido completamente sin hacer promesas. No hemos repartido ningún folleto o papel que prometa nada. Hace diez meses que recorremos al país presentando el movimiento y el candidato y recogiendo firmas.

PERO ES COMO ENTREGARLE UN CHEQUE EN BLANCO...

No, porque la firma solo es para que yo pueda ser candidato. Pero después yo tengo que convencer al electorado para convertir la firma en un voto. Es un endoso para entrar en la papeleta. No puedo hacer propuestas por la veda legal, y también hay una estrategia de los candidatos en todo esto.

¿QUÉ IDEOLOGÍA SIGUE?

He visto que eso cada vez es más irrelevante a la hora de presentar propuestas que resuelvan los problemas de Estado, pero me considero una persona de centro con una inclinación a la derecha, pero balanceado con respecto a una visión.

¿QUIÉN LO VA A ACOMPAÑAR EN SU FÓRMULA?

Eso no está definido todavía, la ley no me obliga a decirlo todavía, es opcional, pero es alguien en quien tengo que pensar muy bien y tengo que consolidarme como candidato en enero de 2019 para poder compartir con la ciudadanía.

¿TIENE A ALGUIEN EN MENTE?

He pensado en perfiles. Me encantaría que fuese una mujer y que fuera complementaria con respecto al área profesional e incluso ideológicamente o visión social para que pueda tener un balance.

¿SE SIENTE EN DESVENTAJA FRENTE A OTRAS CANDIDATURAS QUE TIENEN MÁS FINANCIAMIENTO?

No me siento en desventaja frente a otras candidaturas, sino contra un sistema que funciona a punta de dinero y parte de la tarea que tengo en esta carrera es que, a pesar del dinero, se puede llevar un proyecto político.

