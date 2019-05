Proclamación de Cortizo será el lunes 

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



El mal tiempo impide a la Junta Nacional de Escrutinio (JNE) entregar formalmente las credenciales al presidente electo de Panamá Laurentino Cortizo de la nómina Partido Revolucionario Democrático y partido Molirena.

La JNE, en conferencia de prensa dio plazo hasta las 3 de la tarde para el arribo del acta del circuito 12-1 de la zona comarcal donde se registran fuertes lluvias. La JNE pidió paciencia a la ciudadanía. El acta no arribó a tiempo y la JNE decidió posponer el acto oficial el lunes a las 7 de la noche en el Centro de Convenciones Atlapa. La presidenta de la JNE, Nivia Rossana Castrellón, indicó que conversó con Cortizo sobre la situación y éste expresó su acuerdo de que no sea proclamado hasta que no se tenga la totalidad de las actas.

A medio día, durante el desarrollo de la rueda de prensa, arribó el acta del circuito 1-1 correspondiente a Bocas del Toro en la que se registran 61,792 votos válidos dando una leve ventaja al candidato del partido Cambio Democrático Rómulo Roux.

Las reñidas elecciones, inéditas en la República, distanciaron a Cortizo de Roux tan solo por dos puntos porcentuales que se traducen en aproximadamente 35 mil votos. La madrugada del pasado lunes, tras haberse registrado una tendencia por más de tres horas, el Tribunal Electoral declaró vencedor a Cortizo, que había registrado el 33% de los votos, según se apreciaba en el sistema de Transmisión Extraoficial de Resultados (TER). Pero es la JNE la entidad que proclama oficialmente al presidente del país, así como a 20 diputados que representarán al país en el Parlamento Centroamericano. Hasta no escrutar la totalidad de las actas el pronunciamiento no se oficializará.

Nivia Rossana Castrellón, presidenta de la JNE, indicó que de no recibir el documento a las 3 de la tarde, pospondría el acto programado para las 7 de la noche del jueves 9 de mayo.

Sin ofrecer una fecha concreta, debido a que las condiciones del traslado del acta responden al mal clima en la zona, Castrellón no quiso adelantar cuándo se podría efectuar el acto protocolar, aunque dejó abierta la posibilidad de que se realice este viernes.

Mientras se desarrollaba la conferencia de prensa, la presidenta de la Junta Circuital del circuito 1-1 ingresó al hemiciclo del Parlamento Latinoamericano, sede de la JNE, con la segunda acta que hacía falta. En total se busca escrutar 40 actas de las cuales ya se han avanzado 39.

Xiomara Montenegro narró la travesía que vivió para entregar el documento. Describió que en su circuito hubo 61,792 votos válidos dando una leve ventaja al candidato de Cambio Democrático, Rómulo Roux. La recolección de las actas resultó complicada debido a que para recolectar 11 de ellas fue necesario viajar en helicóptero, bajar en sitios de difícil acceso y recopilarlo con el resto. También hubo que navegar en ríos crecidos, transitar en caminos dificultosos y navegar por mar hasta completar la tarea.

Finalmente Montenegro culminó su labor ayer en horas de la noche y abordó un helicóptero la mañana del jueves a las 10:45 procedente de Changuinola, que arribó a la capital dos horas más tarde. De ahí su camino fue derecho a la sede de la JNE para entregar el acta.

Montenegro también conoció que en el circuito 12-1 estaba programado culminar el conteo a las 2 de la tarde. Acto seguido, la responsable de la mesa debía confeccionar las actas correspondientes para luego viajar a la ciudad de Panamá, un vuelo que dura aproximadamente 90 minutos en helicóptero, pero todo dependía de las condiciones climatológicas del sector.