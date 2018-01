Prevén ruptura de Cambio Democrático si gana Rómulo Roux

Adelita Coriat

El partido Cambio Democrático podría dividirse en dos o desaparecer en caso de que Rómulo Roux gane la presidencia del partido en las elecciones de la Junta Directiva programadas para este 21 de enero.

Hay mucho en juego. El actual líder y fundador del partido, el expresidente Ricardo Martinelli, no quiere perder el liderazgo. Detenido en la celda número 27 de la prisión federal en Miami, Florida, Estados Unidos, a la espera de audiencia para revisión de su extradición a Panamá, el hombre ha nombrado traidor a su contrincante Rómulo Roux para evitar que los 2,300 convencionales voten por él.

PRONÓSTICO DE GÁLVEZ

Sin embargo, Sergio Gálvez, diputado y leal amigo de Martinelli, ya advirtió que el partido desaparecerá si gana Roux y su gente.

‘Tenemos que tener mayoría, o por lo menos, los puestos estratégicos de la directiva que son la presidencia, vicepresidencia y secretaría general, lo demás es un poco decorativo a lo interno', indicó Gálvez.

Añadió que si a Ricardo Martinelli le gana la traición el domingo es seguro que Cambio Democrático desaparece como partido político del país. ‘El ser emblemático, el líder absoluto de este partido es Ricardo Martinelli. Sufrir un revés, que no gane nuestro líder, es tener un cascarón de partido. No tenga la menor duda que se divide el partido si gana la facción de Rómulo Roux'. ‘Aquí Judas hace más de dos mil año traicionó a Cristo, ¿ustedes se han olvidado de Judas?', preguntó el diputado. ‘Lo mismo va a pasar con Roux, como la traición más grande en política representada por él', acentuó el político.

RENOVACIÓN DE DIRECTIVA

Para ‘Chello' no hay espacio para la renovación de la Junta Directiva. Dice que Roux le está ‘serruchando el partido a Martinelli'. ‘Hay dos nóminas, la lealtad y la traición, yo estoy con la lealtad', dijo.

Vaticinó que de ganar Roux habrá una ‘estampida' de los miembros del partido y que cuando se aproximen las internas le pasarán factura al nuevo presidente. ‘Si pierde Roux el domingo, tiene que irse para su casa con su esposa y sus hijos, ya no va a servir de nada en este país. Va a ser una calavera política', sentenció Gálvez.

DIPUTADOS CON ROUX

ELECCIONES EL 21 DE ENERO Se escogerán 9 cargos principales. La directiva podría quedar mixta. Facción de Rómulo Roux compuesta por: vicepresidentes, Carlos Afú y Edwin Zuñiga; secretarias, Yanibel Ábrego y Dana Castañeda; secretarios de finanzas, Ronny Araúz y Mario Miller. Facción con Ricardo Martinelli a la cabeza, Marta de Martinelli como vicepresidenta; secretarias, Alma Cortés y Luis Eduardo Camacho, secretarias de finanzas, Ricardo Francolini y Gerald Cumberbatch.

Marilyn Vallarino, seguidora de Roux, no comparte la visión de Gálvez. ‘Hay un dicho que dice, al bagazo poco caso, no la comparto. Se las respeto', dijo la diputada. Explica entre dichos que el pasado quedó en la historia, el futuro es incierto y el presente es un sentimiento. ‘Lo que sé es que tengo un líder pero no está en Panamá, no está libre, no es dueño de sus actos en este momento. Si designa a Marta, es una decisión de él allá preso. Van a salir un poco de fichas que estaban dirigiendo el partido como les daba la gana. A unas fichas las vamos a echar a un lado, le están haciendo mucho daño al partido', concluyó Vallarino.

Las elecciones internas del partido Cambio Democrático están programadas para este domingo 21 de enero.

Serán más de 2,000 delegados al Congreso Nacional, los que estarán facultados para emitir su voto y elegir a la nueva junta directiva que remplazará a la que está actualmente al frente del colectivo opositor.

Hasta el momento, la mayoría de los diputados mantienen el apoyo a la propuesta que encabeza el actual secretario general del partido Rómulo Roux.

El Congreso Nacional está programado para realizarse este domingo en un hotel de la ciudad de Panamá, donde también estarán hospedados los delegados.

Desde la creación de Cambio Democrático el único presidente del partido ha sido su fundador y creador y líder máximo, Ricardo Alberto Martinelli.