Presidente de Panamá: la invasión de Estados Unidos de 1989 se pudo evitar

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



"Respeto la posición del presidente (Juan) Guaidó, pero yo no coincido que la solución de Venezuela sea una solución armada". Así respondió el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, al ser consultado sobre su posición ante la crisis venezolana.

En una entrevista con CNN, el jefe de Estado panameño subrayó que son los tiempos apropiados para llegar a una solución integral, negociada y democrática, que incluye pasar por un gobierno provisional y fecha para unas elecciones democráticas.

"Una acción militar en Venezuela va a causar muchas muertes y siento que va a ser extensa", sostuvo Cortizo. Y añadió: "Aquí hay que sentarse y hablar claro. Nosotros vivimos el proceso ese de negociación cuando el general (Manuel Antonio) Noriega y siento que todo ese proceso que se dio, esa invasión, se ha podido evitar".

El mandatario, cuya administración tomó posesión el pasado 1 de julio, detalló que vislumbra unos comicios en el país sudamericano entre finales de este año y principios del próximo.

Asimismo, ofreció el territorio panameño para impulsar el consenso y el entendimiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, tal como lo han hecho Noruega y ahora Barbados.

"Siento que no sería la mejor salida. Una acción militar en Venezuela no me gusta", reiteró.

El 16 de diciembre de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que identificó a los Estados Unidos como responsable de los hechos ocurridos en Panamá el 20 de diciembre de 1989 y recomendó asumir las reparaciones para las víctimas de la intervención militar.