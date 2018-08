‘Popi' Varela tilda de ‘mentirosas' denuncias de Zulay Rodríguez

Daniel M. Alarco

dmolina@laestrella.com.pa



Como ‘totalmente falsa, mentirosa y sin pruebas' catalogó este sábado el diputado panameñista José Luis ‘Popi' Varela las acusaciones en su contra sobre un supuesto negociado de importación de arroz desde Guyana.

A puertas de la convención extraordinaria del partido oficialista, que preside él mismo, ‘Popi' Varela desmintió las denuncias de la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), a quien llamó ‘cobarde' por incriminar a los allegados de su hermano, el actual presidente de la República, Juan Carlos Varela, ‘amparándose en la inmunidad legislativa'.

‘¿Por qué no va y hace la denuncia en un medio de comunicación y muestra las pruebas? Porque entonces la puedes demandar', cuestionó ante los medios en el Centro de Convenciones Megápolis el diputado del partido Panameñista, quien busca la reelección por el circuito 6-2 (Parita, Pesé y Los Pozos), en las primarias del colectivo que se realizarán el próximo 28 de octubre.

‘Es fácil decir cualquier tontería sin pruebas pero amparada en la inmunidad. Si es valiente, que lo haga en un medio de comunicación, que presente las pruebas... para que entonces se someta a denuncias penales y civiles por estar incriminando a las personas, que es su estilo político', concluyó el presidente del partido oficialista.

Varela también se pronunció ante la creciente campaña por el No a la reelección, un malestar viralizado en redes sociales y que explotó esta semana cuando la diputada Katleen Levy pidió al Tribunal Electoral ‘hacer una resolución' para regularla, luego de tacharla de ‘negativa'.

‘Todo panameño tiene el derecho de decir sí o no a la reelección. Respeto a los que lo hacen. A veces no me gusta cuando se generaliza, sin embargo tienen el derecho de hacerlo como quieran hacerlo. Al final será el pueblo panameño quien decida qué diputado se reelige o no', sostuvo Varela, quien en 2013 había asegurado que si ganaba en 2014 sería su último periodo. ‘La asamblea da asco y pereza', advirtió entonces a un medio local.

Al final del encuentro de este sábado, el líder panameñista afirmó que todo diputado acusado tiene el derecho a defenderse, en referencia a las auditorías y revelaciones de la Contaloría General de la República sobre las planillas, como la polémica 080.