Política exterior: entre aplausos y cuestionamientos

¿QUÉ ANÁLISIS HACE DE LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO?

LUIS NAVAS

El análisis nos lleva a confrontar esa política exterior del Gobierno panameño con los reales problemas que se vienen dando a nivel internacional y además verificar si nuestros intereses nacionales los estamos alcanzando. En el plano internacional, las tareas aún pendientes giran alrededor de siete principios básicos, a saber: salvaguardar nuestro planeta cumpliendo con los acuerdos para garantizar la biodiversidad, el desarrollo sostenible y la no afectación de la capa de ozono; la solución de los conflictos recurriendo a los mecanismos de diálogo y preservando la paz mundial; el respeto irrestricto a la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados y el respeto absoluto al principio de la autodeterminación, de manera que se admita la heterogeneidad y los sistemas políticos y económicos de cada sociedad; impulsar la equidad, la inclusión y combatir cualquier tipo de discriminación; hacer respetar el derecho de los pueblos a preservar y beneficiarse de sus recursos naturales y/o económicos; preservar los valores culturales de la comunidad, tanto a nivel nacional como internacional. Empleando este método, surgen las deficiencias evidentes dado que, en el plano internacional como en nuestra política doméstica, nos cuesta mucho cumplir consecuentemente con esos principios, en virtud de las constantes oscilaciones... Por la gravitación y repercusión de los problemas con los que diariamente tenemos que lidiar en el plano internacional, requerimos la constitución de un equipo multidisciplinario que, de manera permanente, estudie y analice y se atreva a proponer las líneas de acción correspondientes. Las más importantes multinacionales del mundo, así como los gobiernos, han creado equipos o los llamados ‘think tank', que por su capacidad y creatividad, pueden ayudar a la definición de políticas.

ANTE LA SITUACIÓN DE VENEZUELA, EL GOBIERNO TUVO UNA POSICIÓN INICIAL DE MEDIACIÓN, PERO ÚLTIMAMENTE HA VARIADO UN POCO SU POSTURA. ¿A QUÉ CREE USTED QUE OBEDECE?

La única explicación es que con el endurecimiento y agresividad del Gobierno del presidente Trump, no se puede negar que hemos abandonado esos dos principios que para los latinoamericanos nos son muy queridos: la no injerencia y el respeto a la autodeterminación. Es más, por razones históricas, Panamá con respecto a Venezuela debe sustraerse de todo acto o acción que conduzca a violentar esas dos normas y propiciar una intervención militar como la que viene anunciando el presidente de los EUA. Recordemos que, junto a Ecuador, Colombia y Venezuela, formamos hasta 1830 lo que se conoce como (La Gran Colombia), el proyecto de Simón Bolívar y también porque contribuyó con la conformación del Grupo Contadora, a la descolonización del país, mediante la firma de los Tratados Torrijos-Carter. Lo de Venezuela debe ser resuelto por los venezolanos, por medio del diálogo y los compromisos pacíficos, y que cese todo tipo de injerencia y cerco económico patrocinado por el gobierno de los EUA.

ROMPER CON TAIWÁN E INICIAR RELACIONES CON CHINA. ¿CÓMO LO ANALIZA DENTRO DE LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO?

Ya era hora, por razones de conveniencia política y económica; es decir, por nuestros propios intereses, era una necesidad reconocer el extraordinario desarrollo económico de la República Popular China y porque es el segundo usuario del Canal de Panamá y miembro del exclusivo Consejo de Seguridad de la ONU. Pueda ser que la inteligencia, la mesura y el buen juicio, nos permita sortear cualquier tipo de presión que ponga en peligro esas nuevas relaciones. Panamá tiene mucho que ganar, pero lógicamente debemos apoyarnos en la neutralidad que se pactó con los EUA para el Canal de Panamá y evitar a toda costa ser arrastrados a la política intervencionista y guerrerista de los EUA. Esto implica, a su vez, no ser unos descarados oportunistas y pensar que podemos resolver nuestros problemas económicos por medio de empréstitos o inversiones riesgosas que a la postre comprometerían las finanzas públicas del país.

LAS LISTAS NEGRAS EN LAS QUE SE HA INCLUIDO A PANAMÁ. ¿EL GOBIERNO HIZO VALER SU SOBERANÍA O SIMPLEMENTE ACEPTÓ LAS IMPOSICIONES?

Después de junio de 2017, fecha en la que se entrevistó el presidente Varela con Trump, en la Casa Blanca, se ha venido produciendo ese alineamiento hasta el grado de que nuestra ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo, expresó públicamente el rechazo al proceso electoral que se efectuará el próximo mes de mayo en Venezuela.

CAMBIOS EN LA NORMA DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA, PERO LOS EMBAJADORES NO NECESARIAMENTE SERÁN DIPLOMÁTICOS, COMO OCURRE EN OTROS PAÍSES. ¿CÓMO EVALÚA LA NORMA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA EXTERIOR?

Si hay algo que se le debe reconocer y resaltar a la ministra de Relaciones Exteriores es el hecho meritorio de haber propiciado tres concursos para la carrera diplomática. Esto habla bien de ella. Sin embargo, aún estamos pendientes de que nuestros embajadores y cónsules puedan surgir de la propia carrera diplomática. También es meritorio y digno de reconocer la creación de la Academia Diplomática, que debe seguir siendo fortalecida de manera interdisciplinaria para convertirse en un centro que ayude a generar propuestas en el complejo escenario de las relaciones internacionales.

LUIS MIGUEL HINCAPIÉ

¿QUÉ ANÁLISIS HACE DE LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO?

La política exterior panameña hoy en día es mucho más activa, permitiendo que el país eleve el perfil ante la esfera internacional, consolidándonos como un jugador global relevante, con un claro liderazgo en los temas de la agenda de desarrollo, con la capacidad de poner nuestras fortalezas al servicio de la comunidad internacional. En el ámbito bilateral, bajo el liderazgo del presidente Juan Carlos Varela se han consolidado lazos con los países de América, y nos hemos acercado a otros jugadores importantes en la comunidad internacional, en búsqueda de nuevas oportunidades para el país. Nuestra apuesta desde inicios de la administración ha sido enfocar la política exterior en el desarrollo del país, con lo que los planes, proyectos y políticas están todos alineados con la agenda y las prioridades nacionales.

ANTE LA SITUACIÓN DE VENEZUELA, EL GOBIERNO TUVO UNA POSICIÓN INICIAL DE MEDIACIÓN, PERO ÚLTIMAMENTE HA VARIADO UN POCO SU POSTURA. ¿A QUÉ CREE USTED QUE OBEDECE?

Panamá, fiel a su vocación como un país que tiende puentes, apostó e impulsó a la mediación del Vaticano para lograr un diálogo serio y sincero para llegar a acuerdos ante la situación en Venezuela. Es lamentable que el Gobierno venezolano haya escogido la vía de la confrontación y de la ilegalidad en lugar de una solución pacífica. Si bien la República de Panamá no desiste en el llamado a encontrar una salida negociada, no podemos aceptar que no se estén respetando los principios democráticos, y que no se esté anteponiendo el bienestar de los venezolanos en las decisiones que se toman. Por ello, Panamá decidió optar por acciones concretas que contribuyan a la presión internacional para generar un cambio en Venezuela. Así, en primera instancia, nos sumamos a la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de América de imponer sanciones a funcionarios venezolanos que impulsan la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Una Asamblea que Panamá considera ilegítima por haber sido convocada de manera unilateral.

ROMPER CON TAIWÁN E INICIAR RELACIONES CON CHINA. ¿CÓMO LO ANALIZA DENTRO DE LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO?

China siempre ha sido parte de nuestro desarrollo económico, siendo el segundo usuario del Canal de Panamá y primer proveedor de la Zona Libre de Colón. La decisión de establecer relaciones fue la de un gobernante responsable que no podía seguir obviando el rol que juega este país, tanto a nivel interno como a nivel global. En primer lugar, la República Popular China juega un papel cada vez más preponderante a nivel regional y global, con gran influencia en foros globales. Nuestras economías son complementarias y ambos países compartimos el compromiso de lograr un mutuo beneficio que apunte a mejorar el comercio y los flujos de inversión. Por tanto, no es solo la decisión correcta, sino una decisión estratégica, pensada en los mejores intereses de Panamá, y que trae beneficios en el ámbito económico, político y social, a la vez que nos suma un importante aliado en la comunidad internacional.

LAS LISTAS NEGRAS EN LAS QUE SE HA INCLUIDO A PANAMÁ. ¿EL GOBIERNO HIZO VALER SU SOBERANÍA O SIMPLEMENTE ACEPTÓ LAS IMPOSICIONES?

Panamá cumple ampliamente con los estándares internacionales en materia de transparencia y cooperación fiscal, ya que desde el inicio de la administración del presidente Juan Carlos Varela, hemos venido realizando un proceso de actualización y fortalecimiento de la plataforma de servicios financieros e internacionales, avanzando además en lo relativo a la actualización del marco legal y de políticas públicas, trabajadas de la mano con el sector privado. Al respecto de las listas, en la medida que Panamá ha dado a conocer estas actualizaciones, países europeos y latinoamericanos han ido retirando a Panamá de listas discriminatorias en las que nos mantenían, incluyendo a la Unión Europea.

CAMBIOS EN LA NORMA DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA, PERO LOS EMBAJADORES NO NECESARIAMENTE SERÁN DIPLOMÁTICOS, COMO OCURRE EN OTROS PAÍSES. ¿CÓMO EVALÚA LA NORMA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA EXTERIOR?

Esta administración ha puesto especial atención en el fortalecimiento y diversificación de la Carrera Diplomática y Consular, logrando duplicar el número de diplomáticos de carrera y contar con profesionales de distintas ramas relacionadas con los temas de la agenda internacional. Se actualizó la ley que rige la rama diplomática para permitir mayor diversidad de perfiles, y no solo limitarlo a egresados de Relaciones Internacionales, sino sumar otras disciplinas vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otra modificación legislativa ha permitido que diplomáticos de carrera puedan ocupar posiciones directivas y de responsabilidad en los despachos superiores y direcciones generales, remunerándoles de conformidad con los rangos del escalafón, experiencia, capacidad y el área en donde desarrollarán funciones. Antes, si un miembro de la Carrera Diplomática quisiera ocupar un cargo de esta índole, tenía que pedir una licencia.