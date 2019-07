Política y discurso presidencial

Enoch Adames M.

Una de las pretensiones de la sociología del discurso político, es la de indagar los posibles vínculos que establecen este tipo de construcciones, con la acción social que tiene significación política. Especialmente—pero no única—, aquella que emana desde el poder, del poder político. Lo cierto es que el discurso adquiere múltiples relaciones con la acción, ya sea para legitimarla, para cambiar objetivos inicialmente propuestos, o para cambiar las rutas de acción. En el centro de un análisis de este tipo, es donde se instala la cuestión de las ideologías y el conflicto (Ansart).

Sin embargo, interesa identificar en el discurso de toma de posesión del Presidente Cortizo, los elementos potencialmente conflictivos, que adquieren peso y son ejes de significación; también, aquellas problemáticas —interpretadas como cruciales o estratégicas—, que orientan las directivas programáticas del discurso presidencial y la acción política que de él se deriva. En definitiva, se trata de identificar en el discurso, fortalezas y tensiones que el proyecto de gobierno (concepción programática) encuentra como ventajas, y que actúan a favor de la gestión presidencialista. También importa señalar, debilidades y obstáculos.

El ejercicio del poder

La eficacia de la acción de gobierno depende de tres factores: la capacidad de gobierno, cuyo desempeño está condicionado por el equipo de gobierno; la magnitud de las tareas que se propone el gobierno (proyecto); y los temas de gobernabilidad que tienen como problemáticas centrales, a las relaciones de fuerzas (políticas y económicas) y a la disposición de recursos (materiales y simbólicos) (Matus).

Los antecedentes

No obstante, en el acto de cierre de campaña el 1° de mayo, el entonces candidato manifestaba ‘…Nito Cortizo no le va a hacer los mandados a nadie. Yo no voy a llegar para pagar favores a grupos políticos o económicos… a nadie'. También se jactó de su capacidad administrativa al manifestar que ‘…Nito Cortizo no es ningún improvisado, no voy a improvisar (…) Tenemos la ruta y tenemos el plan para gobernar desde el día uno'. En cuanto al tema de la corrupción, el candidato expresaba ‘…no es llegar a robar, es llegar al poder y servir a los panameños, especialmente a los más necesitados'. (La Estrella, 2/5/2019).

Austeridad con eficiencia

En continuación, el discurso presidencial subraya la directiva principal del proyecto de gobierno: el asalto a la sexta frontera. ‘el combate contra la pobreza y la desigualdad'. Nos vuelve a interpelar con un ‘Estoy listo… El equipo está listo'… ‘un equipo alienado'... ‘un equipo con energía'… ‘un equipo que facilita las buenas inversiones'. Esta concepción de gestión pública y política se articula en el discurso a un propósito supremo, donde ‘ningún interés individual… político o económico… jamás estará por encima de los intereses nacionales… ¡Y no son negociables!'.

LOS OBSTÁCULOS Socioeconómicos 9 mil 765 millones más de deuda en cinco años 3 mil 231 millones de obras inconclusas heredadas Destrucción de la producción agropecuaria e industrial, producto de la lógica del modelo económico vigente. Un desempleo que roza el 7% Generar entre 240mil y 275mil nuevos empleos en 5 años, apelando a una matriz socioeconómica (comercio y servicios) incapaz de crear empleos de calidad. Una estructura socio ocupacional donde casi el 61% de la fuerza laboral está inserta en trabajos de precaria condición y de muy baja calificación ( PEA 1,905.332) Un alto endeudamiento de los hogares panameños (39.2% del PIB) Políticos Persistencia de la política económica neoliberal Distorsiones en las políticas públicas que requieren fuerte inversión social Imposición de políticas de austeridad por el FMI Resistencia de sectores empresariales poderosos que han lucrado en los privilegios y en la corrupción. Limitadas capacidades para mover la economía hacia una matriz productiva que genere empleos decentes Un partido gobernante que carece de una plataforma político ideológica definida, orientado por fracciones de poder de naturaleza clientelar.

En cuanto a la corrupción y sus secuelas políticas, manifiesta: ‘la corrupción nos roba a todos y amenaza nuestro futuro. Nos intoxicó el clientelismo y generó desconfianza ciudadana. Se irrespetó la separación de los poderes'. Como corolario ético político: ‘Vamos a hacer… ¡Sin robar! No habrán intocables… ni aunque sean Ministros… Diputados… grandes empresarios… ¡Y menos a mí!

Las fortalezas

En esta muestra se anticipan fortalezas a través de 3 ejes discursivos: Primero, fuerte convicción en la capacidad del gobierno y del gabinete, por la calidad de la dirección y por su composición. Segundo, un proyecto de gobierno pensado no solo como eficiente, sino éticamente orientado. Y por último, un concepto de gobernabilidad sustentado en su fortaleza política e integridad personal.

El éxito del diseño en la gestión política, parte de los siguientes supuestos: una alta capacidad instalada de gobierno y de un proyecto o plan de acción —que contiene 125 compromisos en cuatro pilares y una estrella, la educación—, cuya articulación hace posible la efectiva realización de su directiva principal, combatir la pobreza y la desigualdad. Y una gobernabilidad que descansa en la fortaleza política, administrativa y ética del presidente. Habría que agregar en subtexto, el contar también con una importante mayoría legislativa, y una fuerza política asentada en la administración del 50% de los gobiernos locales.

Las debilidades

En Panamá para entender la política no hay operación más elemental como conectar la relación que históricamente se ha forjado entre la cultura y el presidencialismo. Todas las prácticas políticas que hoy nos parecen vicios, estuvieron históricamente naturalizadas y modeladas por una institucionalidad que actualmente se nos presenta como desacreditada, pero que tiene un nombre, democracia presidencialista de mayoría: el que gana por simple mayoría se lo lleva todo.

Como cosa metodológica, no se trata de otorgarle a las instituciones una preponderancia por encima de la complejidad de variables sociales. Tampoco concebirlas sin vínculo con el contexto socioeconómico e ideológico-cultural. U obstaculizando las acciones y el papel ideológico político de los diferentes actores. (Acuña). Sin embargo, en un presidencialismo altamente centralizado en decisiones y concentrado en recursos, el tipo de instituciones de gobierno influye en las opciones de política y en su calidad.

Corolario largo

En el imaginario político cultural prevalece la ideológica concepción que todos los males del régimen presidencialista, corrupción, concentración de recursos y centralización de las decisiones se transformarán en un régimen políticamente virtuoso, por obra y gracia de la voluntad política de la presidencia, Persiste el concepto que el régimen o forma de gobierno es un conjunto vacío y cuyo contenido positivo o negativo se lo otorga quien ocupa la silla en el ‘palacio de las garzas'. Esto sucede porque históricamente se han sobreestimado los papeles individuales en la política y se desconocen las inercias de las reglas y arreglos institucionales que favorecen las relaciones de poder dominantes.

Sin embargo, en una sociedad con fuerte definiciones en los grupos de interés—empresarios y trabajadores—, parte de sus conflictos serán trasladados inevitablemente al seno del Estado y a sus instituciones, donde las políticas públicas—que son construcciones políticas y sociales—, demandarán soluciones y acciones en torno a los cinco Panamá. Será el momento de decidir entre lo técnico que es siempre de alcance corto o lo político de luces largas.