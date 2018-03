El Pleno votaría para redefinir la Comisión de Credenciales

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



La presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, integrante de la bancada de Cambio Democrático (CD), se mostró ayer dispuesta a convocar al pleno legislativo, la próxima semana, a la votación para definir la nueva composición de la Comisión de Credenciales de este órgano del Estado.

HECHOS CRONOLÓGICOS Los nuevos magistrados debieron ocupar sus cargos en diciembre 30 DE ENERO El pleno de la Asamblea rechaza la designación de Ana Lucrecia Tovar de Zarak y Zuleyka Moore como magistradas de la Corte. 21 DE FEBRERO El pleno de la Asamblea decide por votación alterar el orden del día para discutir una resolución para desmantelar la Comisión de Credenciales. 22 DE FEBRERO Con los votos del PRD y de CD, el pleno aprueba desmantelar la integración de esta instancia legislativa.

Ábrego solo espera una respuesta de sus asesores legales para tomar la decisión, pues no está satisfecha con las declaraciones de miembros de la bancada panameñista que se mantienen en su posición de que se respete la comisión que fue aprobada por consenso en julio del año pasado, y que es dominada por el panameñismo.

Esta comisión está integrada por cuatro diputados panameñistas, tres del Partido Revolucionario Democrático (PRD), uno de CD y un miembro del Partido Alianza.

Tanto el diputado Pedro Miguel González, de la bancada del PRD , así como los diputados de CD y la presidenta de la Asamblea Nacional, consideran que debe hacerse una nueva elección de los miembros porque la comisión inicial fue desmantelada el pasado jueves 22 de febrero por votación en el pleno.

La diputada Ábrego recordó este jueves que ya el pleno legislativo aprobó la alteración del orden del día, aprobó por medio de una resolución reconfigurar esta instancia y están ya para la nueva conformación de dicha comisión a través de una votación en el pleno.

MOLESTIA

La presidenta Ábrego explicó que hasta pasado miércoles existía un preacuerdo en el que estaban sentadas las tres bancadas mayoritarias de la Asamblea para buscar una solución al tema de la Comisión de Credenciales.

No obstante, dijo que en vista de las declaraciones que dieron los panameñistas, de que mantienen su posición, los asesores legales de la Asamblea analizan el paso a seguir la próxima semana para dar a conocer al país cómo quedará conformada esta comisión.

El preacuerdo ya existía según Ábrego, pero los panameñistas se retractaron. Consistía en que cada una de las tres bancadas mayoritarias tendría tres miembros en la Comisión de Credenciales, la cual debe analizar la hoja de vida de las dos figuras que designe el presidente de la República para el cargo de magistrados de la Corte.

Al ser consultada si se esperará lo que decida la Corte Suprema de Justicia en torno a los recursos legales presentados por el panameñismo que califica de ilegal el desmantelamiento de la comisión, y los recursos presentados por la Asamblea tras la decisión del magistrado Abel Zamorano de suspender lo actuado por el pleno legislativo, Ábrego indicó que el pleno es soberano.

‘Hay que ser respetuosos de los tres poderes del Estado y lo que el pleno decida con la mayoría de los votos de sus diputados debe ser respetado', advirtió Ábrego.

RETRASO

De concretarse la votación para escoger a los nuevos miembros en esta comisión, esta medida obligaría al presidente de la República, Juan Carlos Varela, a definir prontamente los nombres de los dos nuevos magistrados.

Varela, quien había informado que anunciaría quiénes serían los dos nuevos magistrado en la primera semana de marzo, optó por no dar nombres señalando que existe una situación legal de la Comisión de Credenciales que está en manos de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte.

La Sala Tercera aún no ha decidido si acoge o no el recurso de ilegalidad interpuesto por los diputados panameñistas Jorge Iván Arrocha, Luis Eduardo Quirós y Adolfo Valderrama. No obstante, el magistrado Abel Zamorano ordenó suspender lo actuado por la Asamblea Nacional tras la alteración del orden del día para someter a discusión la propuesta para reconfigurar la composición de esta instancia legislativa.

PANAMEÑISTAS DEMANDARÍAN PENALMENTE

A pesar de admitir que se dan negociaciones para reconfigurar la Comisión de Credenciales, el diputado Miguel Salas, jefe de la bancada del Partido Panameñista, pidió al PRD y al CD respetar el consenso alcanzado cuando se eligió, en julio de 2017, la comisión presidida por el diputado Luis Eduardo Quirós.

Salas considera que todo el proceso para desmantelar esta comisión de Credenciales ha sido ilegal, por lo que pidió al resto de las bancadas mantener el diálogo.

‘Que se respeten los consensos, la comisión actual ya fue electa por el pleno. Nos mantenemos en esa posición', dijo.

Salas fue enfático en señalar que hay una situación institucional y que ya el Ejecutivo ha dicho que hasta que la Asamblea no defina el rumbo de esta comisión, no va a enviar los nombres de los magistrados.

‘La Corte sigue sin elegir su nueva junta directiva en vista de que no se ha resuelto este tema institucional', enfatizó.

En tal sentido, el diputado José Luis Varela advirtió de que la Asamblea pasaría por encima de una orden de la Corte, de darse la votación para elegir una nueva Comisión de Credenciales.

‘Legalmente agotaremos todos los recursos, incluyendo una demanda penal por abuso de autoridad', advirtió Varela.