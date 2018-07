Pleno declara receso para resolver recurso de nulidad en caso Martinelli

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



Pleno de la Corte Suprema de Justicia en función de apelaciones declara un receso para tomar una decisión sobre el recurso de nulidad presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli en cuanto al doble juzgamiento en perjuicio de su cliente.

Carlos Carrillo, abogado del ex mandatario, insiste que en el año 2011 se presentaron dos denuncias ante la comisión de credenciales de la Asamblea Nacional, y una en el año 2013, en el mismo recinto, en perjuicio del expresidente Ricardo Martinelli por escuchas telefónicas.

No obstante el fiscal de la causa Harry Díaz alegó que esto no es así primero que todo no se trata de los mismos denunciantes son personas distintas a las que atañe el caso actual como segundo.

Eso sólo que no es el mismo delito el que cita el abogado del expresidente, frente a los hechos por los cuales el investiga en este momento al expresidente, por lo tanto las circunstancias no califican para que este caso se califique como uno de doble juzgamiento.

Los querellantes, representados por Carlos Herrera Moran, secundaron la posición del fiscal y solicitaron al pleno que se rechace la solicitud de la defensa y se confirme la decisión del juez de garantías Jerónimo Mejía quien, en audiencia pasada, rechazó el recurso de nulidad que presentó la defensa con respecto a este asunto.