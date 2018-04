CSJ da un plazo de 3 meses para concluir caso 'Bahía Honda' contra Martinelli

Martinelli está detenido en una cárcel federal de Estados Unidos desde junio de 2017 a la espera de que el Departamento de Estado decida sobre su extradición a Panamápor un caso de escuchas ilegales, una de las múltiples investigaciones penales abiertas en su contra por el Supremo.



En una audiencia desarrollada este martes, el magistrado fiscal, Abel Zambrano, desistió de la complementación de imputación de cargos a Martinelli "a fin de permitirle al abogado defensor particular Sidney Sittón, la incorporación de pruebas solicitadas al Ministerio Público y así garantizar el derecho de defensa", indicó el OJ.



En la comparecencia, el magistrado juez de Garantías, Harry Díaz, resolvió en ese sentido que el fiscal Zamorano dispondrá de 3 meses para concluir la investigación contra el exmandatario y actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), condición esta última por la cual solo puede ser procesado por el Supremo panameño.



Martinelli es señalado en este caso como presunto autor de los delitos contra la libertad individual (privación de libertad), extorsión y tráfico de influencias.



El caso está relacionado con una presunta ocupación en 2012 de tierras en la comunidad de Pixvae, Bahía Honda, sur de la provincia de Veraguas, de acuerdo con una denuncia que presentó el abogado panameño Donaldo Sousa en nombre de uno de los afectados.



El juez de garantías declaró no probada la prescripción de los delitos de tráfico de influencia y extorsión alegada por la defensa.



No obstante, Díaz concluyó que el delito contra la libertad individual -en contra del afectado Simón Morales- ya se encuentra prescrito, tomando en cuenta el momento de su admisión por el Pleno de la Corte Suprema, el 21 de abril de 2016.



El juez de garantías también rechazó "de plano" la consideración de doble juzgamiento solicitada por la defensa al señalar que no existe constancia alguna de los requisitos para que esta figura se haya cumplido.



Díaz rechazó además la petición de la defensa de sancionar a la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, por negarle copia completa de los expedientes de esta causa por su carácter restringido y reservado, tras considerar que "no vio mala fe, ni falta de transparencia" en es actuación.



El defensor Sittón dijo que presentará recurso de apelación contra las decisiones tomadas por el juez de garantías.



El juez aclaró que esta fue una "audiencia complementaria de la imputación", que data del 21 de abril de 2016, cuando el Pleno de la CSJ admitió la querella contra Martinelli.



"Ello luego que el propio Pleno, en la audiencia del caso indultos (contra Martinelli), celebrada los días 29 y 30 de enero de 2018, indicara que con la admisión se tiene debidamente presentada la imputación, y con ello se entiende que se suspende el término de prescripción", destacó el OJ