Piden a diputados retomar cambios al reglamento Interno

Sectores de la sociedad civil solicitaron a los diputados de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, retomar la discusión del anteproyecto de ley que busca reformar el Reglamento Interno de la Asamblea en temas como la asistencia de los diputados y el comportamiento de los mismos, dentro y fuera del pleno legislativo.

A pesar de que una subcomisión presidida por la diputada independiente Ana Matilde Gómez elaboró en el periodo pasado un informe para unificar varios anteproyectos de ley que compartían el mismo objetivo, el tema se mantiene sin ser analizado en la Comisión de Credenciales.

Al ser consultada sobre el tema, la diputada Gómez expresó: ‘creo que la mayoría (de los diputados) están en modo primarias y eso, sumado a la falta de voluntad'.

La subcomisión es presidida actualmente por la diputada de Cambio Democrático (CD) Mariela Vega, cuya agrupación política realizó las elecciones primarias el pasado domingo.

Para Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), no hay ningún interés de los diputados en modificar el Reglamento Interno. ‘Ellos ya están en modo campaña, no están ni siquiera asistiendo a la mayoría de los debates y las comisiones no están trabajando'.

Expresó que el principal problema que tiene la Asamblea en estos momentos es que los diputados están preocupados por reelegirse y no por legislar.

En tanto, Juan Diego Vásquez, expresó que el Reglamento Interno actual ya no funciona. ‘Permite que los diputados no vayan al trabajo y sigan cobrando, permite que se demoren un tiempo indefinido sin escoger las comisiones', destacó.

Sostuvo que la modificación a este Reglamento Interno tiene que hacerse para que los propios parlamentarios suban un poco el estándar de diputados que se tiene actualmente.

‘Cada vez que uno encuentra algo que no funciona, uno tiene que arreglarlo. Entonces, si ya vimos que el reglamento no funciona, por qué demorar tanto en arreglarlo, tenemos que mejorarlo lo antes posible, ya sea que se lo apliquen a los diputados o a los próximos que serán electos en el 2019. Hay que hacer muchas reformas integrales al Reglamento de la Asamblea y tiene que hacerse ahora mismo', precisó.

Una de las propuestas presentadas por la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, para reformar el Reglamento Interno busca regular el comportamiento de los diputados en el hemiciclo y las comisiones, su vestimenta, las asistencias a sus labores y el manejo de sus redes sociales.