Piden denunciar a responsables de ocasionar perjuicio al Estado

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



El diputado José Antonio Domínguez, del oficialista Partido Panameñista, instó al gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), Gilberto Ferrari, a que interponga ante el Ministerio Público las acciones legales pertinentes para encontrar a los responsables del retraso en la construcción de la tercera línea de transmisión eléctrica, decisión que le costará al pueblo panameño más de $129 millones.

Ferrari, al igual que el administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), Roberto Meana, y el Secretario Nacional de Energía, Víctor Urrutia, comparecieron por segundo día consecutivo ante el pleno de la Asamblea Nacional a rendir cuentas sobre la decisión anunciada inicialmente de aumentar la tarifa eléctrica a los usuarios.

El diputado Crispiano Adames, del PRD, les dijo ayer a los jefes de las instituciones del sector de energía eléctrica, durante su segundo día de comparecencia al pleno de la Asamblea, ‘que si en Panamá la justicia existiera, ya estarían presos los tres'.

En su intervención, Domínguez manifestó que las decisiones mal tomadas de un funcionario deben tener consecuencias.

LÍNEA DE TRANSMISIÓN Mala decisión Detalló que el plan de expansión de 2010 aprobado el 21 de febrero mediante Resolución 4260 cambia, elimina el segundo circuito y pone el primer circuito en el 2017. Esta decisión produjo el retraso en la construcción de la tercera línea.

‘Yo no puedo señalarlo a usted (Ferrari) porque usted nada más tiene un año en el puesto; sin embargo, usted recibió el cargo y mi recomendación muy sensata es que ponga las denuncias para que se determine si allí se cometió un acto indebido doloso, negligente o de cualquier otro tipo que le haya causado al Estado un daño económico, porque esas personas debieron asesorarse de forma debida', expresó Domínguez.

¿QUIÉNES TOMARON ESA DECISIÓN?

Previamente, Ferrari hizo un recuento de las decisiones que se tomaron en torno a la retrasada construcción de la tercera línea de transmisión.

Explicó que el plan de expansión de 2008 que se firmó con la Resolución 2296 del 30 de diciembre de 2008 tenía la tercera línea, el plan de 2009 la tenía; para el 2013 el primer circuito y en 2016, el segundo circuito.

Mientras que el plan de expansión de 2009, con la Resolución 3353 de 16 de marzo de 2010, tenía la línea en diciembre del 2014, que era cuando estaba supuesto a iniciarse.

Detalló que el plan de expansión de 2010 aprobado el 21 de febrero mediante Resolución 4260 cambia, elimina el segundo circuito y pone el primer circuito en el 2017, ‘allí es donde está el problema', indicó.

Y agregó: ‘Les digo quiénes estaban, en abril de 2012 le digo quiénes eran los actores: en la Junta Directiva de Etesa estaba en ese momento el Ministerio de Economía y Finanzas, que era el presidente; el Secretario de Energía Juan Urriola, que era el secretario; Carlos Quintero, como tesorero; Rolando Cuevas, como director; y Luciano Degracia, como representante de los trabajadores; Fernando Marciscano, como gerente de la compañía; estaba Zelmar Rodríguez, como administradora de la ASEP'.

Agregó que la licitación se debió hacer en 2009 y se hizo en 2013. La obra se adjudicó en 2014 a la constructora Odebrecht, a escasos meses de terminar el gobierno de Ricardo Martinelli.

PERJUICIO AL ESTADO

Producto del retraso, Etesa tendrá que asumir pagos por $129.5 millones a favor de las compañías de generación eléctrica por no contar, en su momento, con la capacidad para transportar toda la energía producida en las plantas hasta los centros de consumo en el país.

‘Por qué tomar una decisión diferente, tenían ellos que considerar el posible efecto que esa decisión iba a causar, no que hoy simplemente diga el Ejecutivo que va a hacer el aporte. Ese dinero va a salir de algún lado, saldrá de los impuestos y de los bolsillos de todos los panameños', apuntó Domínguez.

Añadió que este tipo de actuaciones deben ser evitadas de una manera contundente, eficaz y definitiva. ‘Ya no podemos seguir permitiendo que esto sea el pan de cada día una vez que pasa un gobierno y llega el otro. Pareciera que hubiese acuerdos de ocultar, yo te oculto lo tuyo, el que viene me va a ocultar lo mío y así seguimos y aquí no ha pasado nada', reclamó el panameñista.

Aunque Ferrari no respondió si actuaría legalmente, recordó que cuando llegó al cargo, en julio del año pasado, cuando la junta directiva lo contrató les dijo: ‘estén seguros, porque conmigo las cosas son como son y al que le cabe el guante, que se lo aguante y en esas condiciones tomé el cargo', precisó.

En tanto, el diputado del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) Miguel Fanovich dijo que incluso luego de la licitación Etesa fue irresponsable al no decir públicamente que este retraso iba a producirles costos adicionales en la tarifa a los usuarios.

GASTO INNECESARIO

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, cuestionó a Ferarri por los planes de la entidad de mudarse a otro edificio alquilado cuando se plantea que la situación financiera de Etesa no es la más óptima y cuando se anuncia un aumento de la tarifa eléctrica.

Mientras que la diputada Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático, recomendó a Etesa eliminar el ‘gasto superfluo' de la mudanza de esta empresa estatal.

‘Se van a mudar a unas oficinas de 10 millones; nueve millones en remodelación y casi un millón en alquiler. Ustedes quieren que los usuarios paguemos esos gastos superfluos y el aumente de 60 millones de dólares por una línea de trasmisión que no se construyó a tiempo', agregó.

Ferrari dijo que el cambio de edificio representaría a la entidad un ahorro de mil dólares diarios, y expresó que le entregaría a los diputados la sustentación de estos planes y que sean ellos quienes decidan.