Piden a la Asamblea agilizar publicación de la planilla 080

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



Sectores de la sociedad civil pidieron a la Asamblea Nacional no dilatar más la publicación de la planilla 080, tras la decisión de este órgano del Estado de postergar su divulgación.

El pasado 3 de julio, el Legislativo anunció que publicaría el viernes 6 de julio la planilla siguiendo algunas recomendaciones del contralor de la República, Federico Humbert, y dando a conocer detalles como la asignación del personal contratado por diputado, las funciones que este realiza, ajuste al salario mínimo y otras de carácter administrativo, como el control de asistencia.

No obstante, el mismo 6 de julio, en un comunicado, la Asamblea Nacional informó que no publicaría la planilla 080 en su sitio web, como había prometido, luego de ‘verificar' que esta debe ser presentada ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como establecen las normas generales de administración presupuestaria para la vigencia fiscal 2018.

PLANILLA 080 Es utilizada para la contratación de personal de confianza de los diputados Se incrementó en 2017 de $4 mil a $30 mil mensuales por cada uno de los 71 diputados. El pago de esta planilla fue suspendido por el contralor Federico Humbert tras detectar irregularidades en su manejo.

De igual manera, se indicó en el comunicado que al momento en que presenten la documentación ante el MEF, entonces procederán a continuar los trámites correspondientes ante la Contraloría General de la República para que se levante la suspensión del pago de la planilla 080. ‘Una vez concluido todo este procedimiento administrativo, se procederá inmediatamente a la publicación total de la planilla 080 en el sitio web institucional', señaló la entidad.

ACENTÚA ESPECULACIONES

Para el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Alfonso Fraguela, lo que ha ocurrido con la no publicación de la planilla 080 acentúa y profundiza todas las especulaciones que se han dado sobre ella.

‘Decir ahora que se debe enviar al MEF antes de la publicación, pienso que se debió señalar antes y no cuando el país esperaba conocer los nombres de los beneficiarios con los contratos', dijo.

Manifestó que si los dineros son públicos, la ciudadanía tiene un derecho legítimo de saber a quién se contrató, cuánto se le pagó, cuáles eran sus funciones, y a qué diputado responde.

En tanto, el abogado Ernesto Cedeño expresó que la ley de presupuesto actual no limita la publicación de la planilla, al informe que deban dar al MEF, a la Contraloría y a la Comisión de Presupuesto de la ejecución presupuestaria.

El artículo 320 de la Ley de Presupuesto sí establece que todas las entidades del sector público deberán remitir mensualmente al MEF y a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea copias de sus respectivos sistemas de planilla con los datos individuales de cada funcionario, la clase ocupacional a la que pertenece el funcionario, carrera y régimen al que pertenece, unidad organizativa, clasificación presupuestaria programática del cargo, conceptos e importes pagados según la planilla, estructura de la entidad y vacantes.

Por su parte, Annette Plannells, del Movimiento Independiente indicó que se dio una excusa que lo único que logra es aumentar la desconfianza ciudadana en la Asamblea Nacional y en los diputados.

Destacó que se ha evadido la responsabilidad de publicar la información completa, no solo de la planilla 080, sino también de la 172, como ordenó la Corte Suprema de Justicia en un fallo que a la fecha no se ha cumplido. ‘La publicación de la planilla no se debe dilatar más, para ayer es tarde', precisó.