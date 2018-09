'A partir de mañana cambiaremos juntos para regresar en el 2019' afirmó Roux

Verónica Castillero

El candidato presidencial por el partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, le recuerdo a todos los miembros del colectivo votar para poder trabajar juntos para ganar en las próximas elecciones.

'Ya ejercí mi derecho a voto' anunció Roux al afirmar que en el CD caminará unido y fortalecido hacia el 2019 para regresar a cambiarle la vida a los panameños y darles mejores días.

Felicitando a todos los precandidatos que participan en las primarias electorales para elegir al resto de los candidatos que representarán en las próximas elecciones al colectivo, Roux alego que no se han formado alianzas con otros partidos. A su vez no descartó que en un futuro se puedan dar conversaciones ya que siempre hay alianzas, pero actualmente no hay.

'Salgamos todos a votar temprano y caminemos unidos hacia el 2019' dijo Roux.