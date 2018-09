Partido Panameñista reta a la campaña no a la reelección

Ismael Gordón Guerrel

igordon@laestrella.com.pa



Los diputados del Partido Panameñista no le temen a la campaña de no a la reelección. Once de los dieciséis que actualmente tienen una curul legislativa se postularon para regresar en las elecciones de mayo de 2019.

Quienes presentaron sus postulaciones a los diferentes cargos de elección popular por el Partido Panameñista inician hoy su periodo de 45 días de campaña, el cual les permite efectuar actividades proselitistas y publicar propaganda política para sus elecciones primarias que se realizarán el domingo 28 de octubre.

Según el calendario electoral, desde el martes 11 de septiembre hasta la medianoche del jueves 25 de octubre de 2018 estos partidos podrán realizar actividades proselitista para captar la simpatía del electorado.

Los diputados que buscarán la reelección son Jorge Iván Arrocha, Luis Barría, José Luis Castillo, José Antonio Domínguez, Katleen Levy, Luis Eduardo Quirós, Miguel Salas, Gabriel Soto y Juan Moya.

Juan Serrano, Jorge Alberto Rosas y José Luis Varela, también están detrás de convertirse en candidatos para las elecciones de mayo próximo, pero no tendrán contrincante en las elecciones primarias del 28 de octubre. En sus circuitos electorales solo ellos se postularon.

Los diputados Adolfo Valderrama, Meliton Arrocha y Florentino Ábrego no presentaron su postulación para el cargo de diputado. Sin embargo, Valderrama buscará la candidatura a la Alcaldía de Panamá.

El partido reservó la curul del circuito 6-3, que la ocupa actualmente el diputado Juan Manuel Ríos, a quien se la cederán por su complicado estado de salud.

Las postulaciones de los candidatos del Partido Panameñista se conocieron en el Boletín Electoral, que se publicó la semana pasada por el Tribunal Electoral.

El Partido Panameñista realizará el próximo 28 de octubre las elecciones primarias para elegir a su aspirante presidencial y a los candidatos para los cargos de diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y concejales.

Del 26 al 28 de octubre serán los días de reflexión para los miembros del Panameñista. Durante este periodo queda prohibido hacer proselitismo político y difundir propaganda; es decir, la celebración de mítines, caravanas, murgas y la publicación de propaganda electoral de los candidatos a puestos de elección popular y solo se permite el llamado que hagan ambos colectivos a sus miembros para que acudan libremente a emitir el voto el 28 de octubre.

El exdirector del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Edwin ‘Candin' Cárdenas, también se postuló para el cargo de diputado en el circuito 8-5 (La Chorrera).

Cárdenas buscará ganar su candidatura en las elecciones primarias del Partido Panameñista que se realizarán el 28 de octubre. En el 2014, Cárdenas se postuló para el cargo de diputado por el Partido Popular.

BOSCO VALLARINO QUIERE SER DIPUTADO

Bosco Vallarino, el excaldalde del distrito de Panamá, reapareció y buscará una curul para llegar a la Asamblea Nacional por el Partido Pananeñista.

Vallarino presentó su postulación para ganar unas de las curules en el circuito 8-8. En el circuito se eligen cinco diputados. El exalcalde se enfrentará a figuras de Partido Panameñista como Carlos Duboy, Juan Moya y Luis Eduardo Quiros.

La información está en el Boletín Electoral que hace del conocimiento público el listado de postulaciones admitidas con los nombres de los precandidatos principales postulados a los cargos de presidente de la República, diputados de la Asamblea Nacional, alcaldes y representantes de corregimiento del Partido Panameñista.

Los inscritos hasta el 5 de mayo escogerán el 28 de octubre a los candidatos del Partido Panameñista para las elecciones de mayo de 2019.

Vallarino renunció en enero de 2011 al Municipio de Panamá y alegó padecer de una enfermedad que le impedía seguir al frente de la institución.