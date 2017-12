‘El panameño es buen pagador'

Adelita Coriat

El monto de endeudamiento en tarjetas de crédito se incrementó en más de $200 millones en 2017. Hasta julio de este año, se contaban en el mercado más de 723,000 plásticos, con un saldo superior a los $2,000 millones. Las cifras las proporciona la Asociación Panameña de Crédito (APC), a la que los números no le impactan, porque afirma que los panameños son buenos pagadores. Lo que sí preocupa a esta entidad es que la mayor parte de los consumidores percibe a la APC como el ‘‘cuco” que impide créditos en los bancos y financieras. Gonzalo Córdoba, gerente de Operaciones y Tecnología, dice que los más de $28,000 millones que componen la deuda del consumidor responden, principalmente, a las carteras hipotecarias, se muestra confiado en el sistema bancario panameño y casi para cualquier pregunta su respuesta es: si pagan, no hay problema.

¿QUÉ TAN BUEN PAGADOR ES EL PANAMEÑO?

¿QUÉ TAN BUEN PAGADOR ES EL PANAMEÑO?

Más del 94% de los panameños cumple sus deudas, así que me parece que es buen pagador. Lógicamente, hay un porcentaje pequeño que no cumple con sus obligaciones.

¿PREOCUPA A LA APC EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS?

Lo que nosotros podemos percibir es que 94 de cada 100 panameños cumplen con sus obligaciones. Esto quiere decir que están pagando sus deudas a tiempo. Tenemos seis panameños que de alguna forma están incumpliendo y esto preocupa en su medida a las entidades financieras. Nuestra razón de ser está orientada a tratar de minimizar el riesgo de cada una de las estructuras dedicadas a otorgar préstamos, haciendo, junto con nosotros, una evaluación de las personas a las que van a otorgar un crédito o préstamo.

LAS CIFRAS DE ENDEUDAMIENTO EN TARJETAS DE CRÉDITO REVELAN QUE SE HAN INCREMENTADO HACIENDO UN TOTAL $2,045,176,108. ¿CON QUÉ OJOS MIRAN USTEDES ESTA CIFRA?

Nosotros hemos visto un crecimiento en la cartera de tarjetas de crédito y algún otro tipo de carteras. También hemos visto una migración de extranjeros que tienen un poder adquisitivo bastante alto que puede estar impactando las carteras. Lo importante es que el panameño y los que están trabajando en el sector financiero se han caracterizado por cumplir las mismas. Lógicamente, siempre habrá personas que no cumplen con las obligaciones y nuestra información les logra proveer o analizar de forma efectiva este tipo de personas para tomar las decisiones que consideren.

‘Esta entidad es la que debe regular y monitorear las garantías que se deben solicitar para cada uno de los préstamos que otorgan las entidades bancarias. Por lo que hemos visto, la forma en que la Superintendencia de Bancos lo ha hecho ha sido bastante eficiente'.

PERO DESDE SU PERSPECTIVA INDEPENDIENTE, ¿CÓMO ANALIZAN EL INCREMENTO DE ENDEUDAMIENTO EN TARJETAS DE CRÉDITO?

Lo que puedo decir es que siempre y cuando los panameños o las personas que tengan algún tipo de relación de crédito estén cumpliendo con las obligaciones, no me parece que deberíamos tener alguna preocupación.

EN ESTE AÑO, SE HA INCREMENTADO EN $200 MILLONES EL ENDEUDAMIENTO EN TARJETAS DE CRÉDITO, DE $1.9 MIL MILLONES EN ENERO HASTA JULIO DE 2017, CUANDO ROZABA LOS $2.1 BILLONES. ¿SON POTABLES ESTOS NÚMEROS?

Realmente nosotros estamos enfocados en incorporar información que le permita a nuestros clientes hacer un análisis histórico de las personas y cómo manejan sus créditos. Apostamos a que el sector financiero está bastante bien manejado por la (Súper de Bancos) Superintendencia de Bancos de Panamá.

ES DECIR, QUE EL MONTO PUEDE INCREMENTARSE, POR DECIR, A CUATRO MIL MILLONES, ¿LA APC SEGUIRÁ CÓMODA CON ESTO?

Lo que sucede no es que si nos preocupa o no, sino que el crédito se esté manejando sanamente, que se estén pagando las deudas adquiridas. Por ejemplo, si usted se comprara un Lexus que le costó $90,000 y lo paga cada semana, y yo soy su vecino, realmente, ¿me debería preocupar si lo puede pagar cuando, en efecto, usted cumple con su compromiso? Los que regulan a los bancos son la Súper de Bancos y hacen análisis periódicos a los mismos.

LAS CRISIS INTERNACIONALES, COMO LA DE ESTADOS UNIDOS EN 2008, ¿PODRÍAN SER UN ESCENARIO A CONSIDERAR EN NUESTRA SITUACIÓN? EN TOTAL LOS PANAMEÑOS, INCLUIDO EL SECTOR COMERCIAL, DEBEMOS $28,000 MILLONES. ¿ES ALTA LA CIFRA EN PROPORCIÓN A LA POBLACIÓN DEL PAÍS?

Si las cifras son altas o bajas, lo debe determinar la Super de Bancos. Esta entidad es la que debe regular y monitorear las garantías que se deben solicitar para cada préstamo que otorgan las entidades bancarias. Por lo que hemos visto, la forma en que la Super de Bancos lo ha hecho ha sido bastante eficiente y lo están haciendo de forma correcta. Nosotros apostamos a que el sector bancario no debería de tener ningún tipo de incidencia en los próximos años.

EN TOTAL, SE ADEUDAN $28,000 MILLONES, ¿ES MUCHO?

Puede ser que esa cifra incluya hipotecas. Si es así, los precios de las casas están muy altos y eso infla el monto. Pienso que más que el comercial, es el sector hipotecario. En Panamá, la práctica es que el 98% de las casas son hipotecadas.

¿TIENE ALGUNA REPERCUSIÓN EN LA ECONOMÍA ESTE TIPO DE ENDEUDAMIENTO?

Efectivamente, el movimiento de crédito y servicios financieros tiene implicaciones. Entre más movimientos hay, lógicamente puede apostar a mejorar la economía. El otorgamiento de crédito ayuda a mejorar la economía de un país.

¿PERO NO DEPENDE MÁS BIEN DE CÓMO ESTÁ GARANTIZADA?

Correcto. Es importante tener las garantías. Por eso las entidades financieras deben asegurarse de esto y en el caso de que la persona no pueda tener la solvencia líquida, puede usar garantías para respaldarlas.

¿EL PANAMEÑO REALMENTE CONOCE CÓMO MANEJAR SUS CRÉDITOS O DEPENDE DE LO QUE LE DIGA LA ENTIDAD FINANCIERA?

Yo pienso que la mayoría tienen un buen conocimiento de las finanzas. Hay que enseñar a algunas otras personas cómo tener un mejor manejo del crédito. Hay bancos que dentro de su responsabilidad social empresarial ayudan a sus clientes a mejorar sus finanzas.

PERO VEMOS A MUCHOS PANAMEÑOS QUE COMPRAN ARTÍCULOS A PLAZOS QUE CUANDO TERMINAN DE PAGARLOS, PRÁCTICAMENTE DESEMBOLSAN EL TRIPLE O DOBLE DEL VALOR DEL ARTÍCULO…

Eso depende del poder adquisitivo, de cómo uno pueda manejarse. A veces uno no tiene la liquidez para poder enfrentar una necesidad y requiere que alguien le preste y esto tiene un valor operativo y costo del dinero que la persona debe poder pagarle en un tiempo pactado, y si la persona puede hacerlo. Todo crédito tiene un costo.

¿PERO SABE LA GENTE LO QUE VA A TERMINAR PAGANDO POR LO QUE COMPRA?

En la práctica he visto que cuando voy a realizar un préstamo, ellos me dicen cuánto van a terminar pagando. Por consiguiente, sí se le dice a la persona cuando está recibiendo el crédito, por lo menos es la práctica que he tenido con los bancos.

¿Y CON LAS FINANCIERAS?

No he tenido oportunidad de sentarme con las financieras, pero con los bancos sí sé que se cumple, porque lo he vivido.

EN EL SECTOR DE LAS FINANCIERAS HAY UN PORCENTAJE DE GENTE QUE NO CONOCE LAS CONSECUENCIAS DE LO QUE FIRMA…

Las financieras trabajan con mayor riesgo que el sector bancario. Por eso es que tienen tasas más altas que el sector bancario.

OBVIO, LA PREGUNTA ES HASTA QUÉ PUNTO EL PANAMEÑO ESTÁ CONSCIENTE DE LO QUE VA A TERMINAR PAGANDO…

Los porcentajes no podría decírselos, pero nuestra razón social empresarial está enfocada a enseñar al consumidor cuáles son las políticas de manejo de crédito.

¿Y QUÉ HACEN AL RESPECTO?

Hacemos seminarios, vamos a empresas, reunimos a personas interesadas y nos hacen preguntas específicas sobre cómo mejorar las finanzas.

¿QUÉ RUBROS REPRESENTAN LOS DE MAYOR ENDEUDAMIENTO DE LOS PANAMEÑOS?

Donde más se endeudan es en las tarjetas de crédito.

¿CUÁNTO DEL SALARIO DE UNA PERSONA SE VA EN DEUDAS Y CUÁNTO LE QUEDA EN FORMA LÍQUIDA?

Eso depende de las personas. Nosotros no trabajamos en los salarios. No me atrevo a mencionar la estadística, porque no sé cuál es el promedio de los salarios basados en la tarjeta de crédito como para poder mencionarle. No quisiera entrar en una cifra.

PERO ESO ES LO QUE HABLA DE LA SALUD DE FINANCIAMIENTO DE UNA PERSONA….

Nosotros orientamos a las personas para que tengan las mejores prácticas, para que ellos puedan aplicarlo en su diario vivir.

¿Y QUÉ RECOMIENDA LA APC?

Es no más del 20% del salario.

¿SE CUMPLE CON EL 20%?

Entiendo que las regulaciones legales impiden que uno se endeuda más del 20% en ciertos rubros. Lo único que puede ser es que algún panameño lo haga fuera de los estamentos o con algún agiotista u otro medio en donde involucre más el salario.

¿CUÁNTAS TARJETAS DE CRÉDITO EN PROMEDIO TIENE EN SU CARTERA UN PANAMEÑO?

Un promedio de tres a cuatro.

¿EN CADA UNA SE ENDEUDA UN 20%?

El endeudamiento varía, pero por ley la persona no debe utilizar más del 20% de su salario en préstamos.

¿QUÉ COMPRAN MÁS LOS PANAMEÑOS AL ENDEUDARSE?

Quizás lo que más compran es su casa. Es la hipoteca lo más crítico. Para el movimiento usual se pagan con tarjeta de crédito. También buscan préstamos personales o consolidación de cuentas. Los bancos, para mejorar la salud financiera consolidan todos los préstamos en uno solo y hacen una rebaja al interés para minimizar los pagos. También los autos ocupan un lugar importante en el endeudamiento. Lo que sí es que este año se ha visto un lugar importante en la baja de compras de autos nuevos.

AL COMPRAR VIVIENDA O UN AUTO, LA COMPETENCIA DE BANCOS ES ARDUA, ¿LA APC TIENE ALGÚN ROL EN CUANTO A UN MERCADO SANO?

No, nosotros no podemos definir ningún tipo de política o restricción a los bancos en ningún tipo de cartera. Solo consolidamos la información y se la proporcionamos cuando van a tomar un riesgo al momento de otorgar un crédito.

¿QUÉ LE PREOCUPA A LA APC?

Nos interesa que las personas que han adquirido algún tipo de obligación, la cumplan. Esa es nuestra razón de ser.

¿QUÉ REPRESENTA EL NEGOCIO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO PARA LOS BANCOS?

El negocio es revolvente, cobran bastante interés por el uso del crédito y ganan haciendo esto. Es una flexibilidad para los consumidores. A veces uno necesita hacer compras de último momento. Yo puedo usar una tarjeta de crédito para este propósito, lógicamente ese préstamo, mientras que yo tenga ese saldo pendiente en el banco, yo voy a tener un interés a pagar.

¿ESA SITUACIÓN DIFICULTA CONSEGUIR UN CRÉDITO?

Sí, porque los bancos siempre requieren algún tipo de información para otorgar el crédito. Y si ese crédito no existe o la persona no tiene crédito, entonces se les dificulta poder definir el riesgo de la persona.

EL QUE ESTÁ EN LA LISTA DE LA APC, ¿SE FREGÓ?

No, es al contrario. Tiene suerte porque de esa forma se le puede otorgar un crédito. El problema es cuando uno no aparece en la APC. En este caso, es porque no tiene reporte o crédito en nuestra base de datos.

EXISTE LA PERCEPCIÓN DE QUE QUIEN APARECE EN LA APC NO ESTÁ BIEN CATALOGADO FINANCIERAMENTE…

Eso es incorrecto porque nosotros tenemos la información de todos los panameños que tienen créditos y lo que hacemos es que también aparece la positiva; es decir, donde se paga siempre, y la negativa, que es cuando se deja de pagar (la menor cantidad de panameños). Seis personas de cada cien incumplen con el pago de sus obligaciones. Efectivamente, APC tiene toda la información de los que pagan también.

¿SE PERCIBE A LA APC COMO UN ENTE NO MUY AMIGABLE PARA LOS PANAMEÑOS?

Bueno, hemos tratado de cambiar esa imagen. APC maneja información positiva, esto es lo que las personas pagan, que son la mayoría. También de los que no pagan y de los que están morosos. Lo importante es que nosotros manejamos la información, tanto buena como mala; si se hacen los pagos a las obligaciones, esa información va a ir cambiando con el tiempo y mejorando el crédito y le va abriendo diferentes puertas para otros créditos.

EL NÚMERO DE AÑOS QUE UNO PUEDE APARECER EN LAS LISTAS DE MOROSOS, LOS SIETE AÑOS, ¿PODRÍA BAJAR A CINCO?

Lo que la ley define es que son siete años a partir de la fecha del último pago. Nosotros consideramos que es un buen periodo porque es importante ver cómo la persona cumple con sus obligaciones a través del tiempo.

SI UNO NO PAGA LA DEUDA, ¿NO PUEDE RECUPERAR SU VIDA FINANCIERA HASTA DESPUÉS DE SIETE AÑOS?

Tiene siete años para que prescriba. Nuestras recomendación es que se haga frente a las obligaciones adquiridas porque de todas formas, si bien es cierto que el crédito no aparece en la APC después de ese tiempo, la deuda nunca prescribe con el que otorgó el crédito.

¿PERO SALE DE LA LISTA NEGRA?

Es negra para el cliente que no paga; es blanca para el que la paga. El punto es que la persona haga frente a sus obligaciones para que a través del tiempo, si tiene una eventualidad, pueda resistirla.

¿POR QUÉ CREE QUE SIETE AÑOS ES UN TIEMPO JUSTO EN ESTE SENTIDO?

Lo que sucede es que si me prestan cien y no los pago, lógicamente afecta al prestamista en su efectivo y el usuario queda mal. Pongamos esa premisa con préstamos más altos con entidades financieras que están tratando de creer en una persona, o consumidor, y le dan la plata y no paga, no es justo para las entidades financieras.

ESTAR MOROSO NO ES IGUAL QUE DEJAR DE PAGAR. ¿CUANDO ALGUIEN ESTÁ MOROSO LE CUESTA CONSEGUIR CRÉDITO?

Dependiendo de la morosidad, de las políticas de los agentes económicos, o sea bancos, financieras, etc.

¿CUÁL ES EL COMÚN DE LA REGLA?

Sus políticas son, por decir, un banco puede aceptar que alguien tenga una morosidad de 60 días, pero a lo mejor no acepta una de 90. Puede ser que un banco no acepte una morosidad de 30 días. Dependiendo de las políticas definidas. Usualmente, una persona que tenga algo de morosidad podría tener mayor requisito para conseguir el crédito.

PERO SIEMPRE LAS ENTIDADES FINANCIERAS TIENEN UN PORCENTAJE DE RIESGO EN SUS PRÉSTAMOS…

Es correcto, es parte del riesgo que tratamos de ayudar a nuestros clientes a minimizar. Sin embargo, los siete años de la prescripción, si por mí fuera, serían más porque al final es la conducta que la persona ha tenido a través de su vida. Entonces, si tú mejoras el crédito, se refleja también en su historia.

SI ALGUIEN ESTÁ EN UNA SITUACIÓN GRIS, ¿INFLUYE EL INTERÉS QUE LE IMPONE UNA ENTIDAD FINANCIERA AL CONCEDERLE UN PRÉSTAMO?

Las mejores prácticas mundiales están orientadas a que a la gente con más riesgo se le cobra un interés más alto que a los de menor riesgo. Mi recomendación es que si se paga a tiempo, también le ayuda a que le bajen las tasas.

CUANDO UN CLIENTE NO PAGA POR DOS MESES, ¿QUEDA ASÍ O HACE UN ESFUERZO POR PONERSE AL DÍA?

Usualmente, cuando la persona no ha llegado a los noventa días, cubren sus deudas. Después de los noventa días, la persona empieza a tener más dificultades en el pago.

¿LA EXPERIENCIA DICE QUE LA GENTE PAGA PARA PODER SALIR DE LA LISTA NEGRA?

Sí.

¿QUÉ TAN FRECUENTE SUCEDE ESTO?

No tengo los datos.

¿EL PANAMEÑO TIENE LA CULTURA DEL AHORRO?

Yo pienso que quizás el 35% de las personas ahorran; el resto, no. La gente recibe su salario, hace frente a sus deudas, pero no tiene esa cultura de ahorro. Pero nosotros no manejamos ahorro en la APC.

¿CUÁNTAS DEUDAS TIENE USTED?

Bastantes, como ocho (risas).

LOS EXPERTOS EN CRÉDITO

Gerente de Operaciones y Tecnología APC

Nombre completo: Gonzalo Córdoba

Nacimiento: 31 de enero de 1965, Panamá

Ocupación: Magister en Sistema de Información y Tecnología

Resumen de su carrera: Trayectoria de 26 años en el sector financiero, nueve de los cuales se ha desempeñado en el buró de crédito. Miembro del Buro de la Asociación Panameña de Crédito desde octubre de 2004. Gerente Ejecutivo de Informática del Banco Nacional (1999-2004). Gerente de Proyecto del Centro de Tarjetas de Crédito del Chase Manhattan Bank Panamá (1997-1999). Subgerente de Administración de Redes del Chase Manhattan Bank (1997-1998). Analista de Sistemas (1995-1997). Dos años antes fungió como responsable de la configuración e instalación del equipo informático.