Panamá necesita nuevo sistema político

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



El país necesita nuevos modelos sociales, y un nuevo sistema político en dónde se ponga en primer lugar las necesidades de los ciudadanos y se dejen a un lado los intereses personales, según concluyeron los panelista el Tercer Conversatorio:"El Panamá Que Queremos", realizado en la Univesidad Santamaría La Antigua (USMA).

En opinión de los panelistas, de esta manera se logrará transformar el país, y alcanzar el "Panamá que queremos", nombre que se le asignó al encuentro.

El encuentro, se realizó en el salón "Luis Pavón" de la Universidad Santamaria La Antigua (USMA), y contó con la participáción de Maribel Gordón del Frente Amplio por la Democracia (FAD); Moisés Carrasquilla del Partido del Pueblo y Xuaco Arnaíz de Alianza Estratégica Nacional.

Dichos exponentes centraron su participación en temas sensitivos que afectan al país, como: la economía, política, seguridad social y educación.

Maribel Gordón señaló que, queremos un Panamá humano, digno, lleno de felicidad, en dónde pongamos a los seres humanos por delante, priorizemos las necesidades de las personas. Tenemos que construir una real democracia", puntualizó la educadora.

Además dijo que hay mucha inequidad en Panamá, en medio de la riqueza hay pobreza. Necesitamos una economía sostenible, para así darle un salario "justo y digno" a la sociedad. También dijo que los que controlan la economía son los que establecen la política en este país; Panamá está viviendo una crisis institucional, sumergida en la corrupción. Sobre la asamblea constituyente, dijo que tiene que pasar por una asamblea autoconvocada, en donde todos estén de acuerdo, acotó.

Mientras que Moisés Carrasquilla señaló que este país es capitalista, donde se aplica una política neuroliberal. "Debemos crear un nuevo modelo político en Panamá, transformar de raíz la política, construir la estructura de una constituyente que favorezca a la sociedad".

Carrasquilla manifestó que, el problema de seguridad social se debe a que las empresas le venden más caras las medicinas a la Caja de Seguro Social para sacar más ganancia. "Por este modelo político que ya no funciona, el usuario termina pagando hasta "coimas", por la falta de medicamentos en la institución; es por ello que el Ejecutivo debe sacar la mano "negra" de la instiución y permitir que sea la sociedad civil organizada la que nombre al director", puntualizó.

En tanto, Xuaco Arnaíz de la Alianza Estratégica Nacional, afirmó que hay un sistema insostenible en esta país, si seguimos como vamos no tendremos un mejor Panamá, pues existe una "miopía" politica.

Arnaíz señaló que existe un modelo político obsoleto del siglo (XIX), que no puede resolver los problemas del siglo (XXI). También expresó que se vive algo similar a la guerra mundial por los conflictos que hay entre las naciones.

Sobre los indígenas en esta país afirmó que, están excluidos de la sociedad, no le dan el derecho a seguridad social, no hay solidaridad con ellos, y se les debe incorporar. "Necesitamos nuevos modelos sociales para cambiar este país y así no derrumbarnos", finalizó.