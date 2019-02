Panamá encara campaña electoral con nuevas reglas y redes como el gran reto

EFE

online@laestrella.com.pa



Panamá está a las puertas de una novedosa campaña de cara a los comicios generales de mayo que reduce a 60 días el período de proselitismo y controla sus gastos, pero cuyo gran reto es la dinámica de las redes sociales y las tristemente célebres noticias falsas, reconoció a Efe el magistrado electoral, Alfredo Juncá.



El Tribunal Electoral de Panamá sabe que el país no escapa a una realidad global: el uso de cuentas y noticias falsas a las que se atribuye gran influencia y que son centro de debates e investigaciones inéditas, incluso judiciales.



Juncá, uno de los tres magistrados principales del ente de comicios, destacó los beneficios de las nuevas reglas electorales, que incluyen una Unidad de Medios Digitales, pero admitió que en cuanto a las redes sociales las normas del Código Electoral "son muy rígidas".



"Necesitamos un procedimiento que cambie a la misma velocidad en que cambian las redes sociales, cosa de que nosotros podamos activar los mecanismos de control y de protección del proceso electoral en cuanto lo necesitemos, a la velocidad en que lo necesitemos", declaró Juncá.



Este asunto, a su juicio, "tiene que ir a revisión en la próxima reforma electoral", pues ahora y también después constituirá "el gran reto" del ente rector de comicios, que ya tiene un trecho recorrido en busca de mecanismos para proteger el proceso en el que más 2,7 millones de panameños están llamados a las urnas el próximo 5 de mayo.



El Tribunal ha establecido "una sólida relación" con Facebook y Twitter, entre otros, "que pueden suspender contenidos violatorios de la norma electoral" vigente en Panamá, dijo.



"Desde hace más de un año tenemos una sólida relación con todas ellas de intercambio y de cooperación, y esa es la forma en que hemos podido llegar a un 83 % de suspensiones de contenidos que son lesivos al proceso electoral", afirmó el magistrado.



Google ha dado al Tribunal, al igual que Twitter y Facebook, capacitación en cuanto a atender denuncias ciudadanas, y Panamá es el primer país hispano-parlante en ofrecer una solución en tiempo real para que los ciudadanos puedan hacerlas como parte de la iniciativa "Tribunal contigo", que es una aplicación.



Además, la "Unidad de medios digitales exitosamente está monitoreando aleatoriamente las redes para poder buscar esas señales de peligro para el proceso que es la difusión de noticias falsas, utilización de 'call center' o centros de llamadas de cuentas falsas o de 'bots' o algoritmos de repetición" para tratar de influir en el electorado, destacó Juncá.



Aún así, el magistrado reconoció que en materia de redes sociales "no existe forma humana de poder evitar que alguien lance una noticia falsa o que utilice una cuenta falsa. No hay forma de hacerlo".



Pero las reformas que se aplican al proceso de mayo próximo, cuando los panameños elegirán al nuevo presidente y vicepresidente, diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y concejales, van más allá de la redes y establecen nuevas responsabilidades para el Tribunal, como la organización y financiación de las elecciones primarias que celebraron los partidos políticos.



También la incorporación de topes en los gastos electorales de los candidatos y la restricción a solo 2 meses de campaña electoral, que en los pasado comicios de 2014 duró un año.



Juncá dijo que estos cambios buscan "ayudar a equiparar la balanza y a evitar que aquellas personas que tienen más dinero o que son más populares que otras, tengan mejores posibilidades de poder aspirar a un cargo de elección popular".



La campaña proselitista en Panamá se iniciará oficialmente el próximo 4 de marzo, en plenos carnavales, la fiesta más popular del país.