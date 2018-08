‘El país se ha visto afectado por este pésimo gobierno', Roux

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Rómulo Roux fue electo este domingo como el candidato presidencial del partido Cambio Democrático (CD) en unas elecciones primarias marcadas por una baja participación de los miembros del colectivo.

Luego de una jornada que transcurrió sin mayores contratiempos, a las 6:18 de la tarde, tras determinarse como irreversibles los resultados, el director de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE), Osman Valdés, le comunicó a Roux a través de una llamada telefónica que había sido el vencedor en la contienda interna.

De acuerdo con los resultados extraoficiales suministrados por el TE, y de un total de ocho aspirantes, Roux obtuvo el triunfo con un 69% de los votos (más de 63,667) superando a su más cercano seguidor, José Raúl Mulino, quien logró un 29% de los sufragios (27,477).

El porcentaje de participación fue del 28.34% de los 353,939 miembros de este colectivo que estaban habilitados para votar.

CUESTIONA AL GOBIERNO

Tras el triunfo, Roux expresó en su discurso: ‘estamos a un paso más cerca de sacar a nuestro país del hueco donde Varela lo ha metido, y vamos a salir juntos de ese hueco, vamos a salir fortalecidos porque el pueblo panameño es trabajador y es perseverante'.

Agregó que ‘Panamá no va a ser derrotado por una persona que prefiere atacar en vez de construir, detener en vez de avanzar y perseguir a sus opositores en vez de conciliar con sus compatriotas'.

El candidato presidencial de CD afirmó que el próximo 5 de mayo ganarán las elecciones ‘y vamos a regresar para devolverle la paz, la esperanza y el progreso a Panamá; este gobierno le ha fallado a nuestra gente', dijo.

Sostuvo que Panamá se ha visto muy afectado ‘por el pésimo gobierno que tenemos'. ‘Ha quedado claro que Varela quería llegar al poder para algo muy diferente de lo que prometió y todos estamos pagando ese precio. Prometió un sueño, pero lo que estamos viviendo es una pesadilla, pero una pesadilla de la que nos vamos a despertar el 5 de mayo de 2019', afirmó.

Roux hizo un llamado a la unidad dentro del partido e invitó a quienes los adversaron a que dejen las primarias atrás. ‘Debemos estar unidos con un solo objetivo, regresar en 2019 a rescatar a este país, recuperando la economía y devolviéndole la paz y la esperanza a todos los panameños', enfatizó.

‘YO NO APOYO A RÓMULO ROUX': MULINO

Más temprano, Mulino reconoció el triunfo de Roux; sin embargo, aseguró: ‘Jamás apoyaré a Roux'.

El exministro de Seguridad Pública insistió en que el partido no ganará las elecciones de mayo de 2019 con Roux.

‘Rómulo Roux, que no me llame para unión, yo no lo voy a apoyar', insistió el precandidato presidencial Mulino, frente a su residencia.

‘No lo veo ganar las elecciones presidenciales. Además, no creo que es el mejor candidato de Cambio Democrático', destacó.

Mulino descartó futuros acercamientos, aseguró que sería un hipócrita si los hace y que no cree en Roux como candidato.

Agradeció a toda la membresía del colectivo que apoyó su precandidatura, ‘les estaré eternamente agradecido por ese gran respaldo, a mi jefe de campaña, a mi esposa e hijos, yernos, a todas las personas a nivel nacional que creyeron en mí', puntualizó.

Rómulo Roux, que no me llame para unión, yo no lo voy a apoyar.... No es el mejor candidato', JOSÉ RAÚL MULINO EX ASPIRANTE PRESIDENCIAL DE CD

No importa que no me apoye, cada persona hace lo que quiera, me enfocaré en el trabajo que sabemos hacer', RÓMULO ROUX CANDIDATO PRESIDENCIAL DE CD