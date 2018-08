‘El país está gobernado por mediocres'

Adelita Coriat

En medio de las adecuaciones que exigen las instituciones financieras internacionales, el país trata de ajustarse a un nuevo modelo de negocios que le está causando escollos en algunos servicios que por décadas había rendido muy buenos frutos a la economía nacional. Ebrahim Asvat, analista político, alza la voz al gobierno para que se profesionalice, que deje la mediocridad y cite a los actores económicos para definir una hoja de ruta.

¿CUÁL ES EL PLAN ECONÓMICO QUE TIENE EL PAÍS EN ESTE MOMENTO?

El rumbo hay que preguntárselo a Juan Carlos Varela.

¿Y CUÁL VE USTED?

‘Hemos sido los últimos en ingresar en el tema de la transparencia, los últimos en intercambiar información, los últimos en cooperación internacional en materia tributaria'.

Este sigue siendo un país de tránsito, todo fluye hacia la capital, lo que genera los ingresos. Tenemos todo el potencial pero lo explotan por etapas, aquí no hay un plan estratégico. Cada cinco años se prepara un plan estratégico y cuando este gobierno subió al poder no quiso contratar a ninguna consultora como a Mackenzie Investments o las famosas consultoras y mandó a contratar a otra empresa porque no le importaba eso del plan estratégico, decía que eso era una pérdida de dinero, y mando a contratar a otra empresa para llenar un parche. Eso fue lo que pasó, en el gobierno pasado sí se hizo, contrató a Mackenzie y lo siguió. Además hay que reconocer que él viajó mucho, es verdad, pero en cada lugar decía que Panamá es un país abierto a los negocios, lo mismo que acaba de decir Donald Trump. Mucha gente vino así, a conocer a Panamá. Flexibilizó la visa para países amigos, pidió que se radicaran aquí. Pero ahora se han empezado a restringir. Falta el mercadeo.

¿CÓMO MERCADEAMOS EL PAÍS CON ESOS PASAJES AÉREOS QUE RONDAN Y PASAN LOS MIL DÓLARES?

Mira lo que pasó con Viva Colombia, la línea aérea. Todo mundo sabe el beneficio de que esté la línea aérea aquí. Pero le subes los impuestos en un aeropuerto que es una galera sin techo casi, le aumentaron los costos, y se fueron. Todo mundo arma su bulla, pero le dijeron que se fueran a Colón, qué va a ir hacer ahí la aerolínea? Aquí hay un monopolio. El daño no lo miden. Aquí hay 15 capos que manejan el país. No nos hemos modernizado, hemos avanzado, pero el mundo camina a una velocidad mucho más rápida. Mira, Estados Unidos le va a quitar la visa a todos los técnicos de Silicon Valley que vienen de países extranjeros, si Panamá fuese inteligente se va a Silicon Valley y habla con esos extranjeros, los trae a Panamá, les invita a establecerse aquí. En 15 años nosotros tenemos puros panameños ahí, tendríamos una industria de tecnología importante.

¿CÓMO MIRA EL PANORAMA PARA EL PRÓXIMO QUINQUENIO?

Primero que todo hay mucha confusión porque hay demasiados candidatos. Esto parece como un reinado de carnaval, pero hasta ahora nadie a hecho un planteamiento serio y no han inspirado la confianza de cómo va a gobernar el país. A excepción de Ernesto Pérez Balladares, pero él tiene su colita porque ya fue presidente. No sé si el sector que decide la política en Panamá va a apoyarlo. Aquí todos somos robots. Hablamos de democracia pero arriba hay 15 capos que deciden la suerte de este país. Y cuando esos 15 capos deciden por dónde va la línea todo mundo se va por esa onda y no nos damos cuenta que detrás hay una decisión política. Yo he ido a esas reuniones.

¿TIENEN NOMBRES LOS CAPOS?

Los mismos de siempre. Ahora me están hablando para que vaya a otra. Yo no sé cómo yo estoy colado ahí. Me imagino que es porque digo lo que pienso cuando me lo preguntan.

¿QUÉ LE HA PASADO AL PAÍS EN ESTOS AÑOS?

El país está gobernado por mediocres. Tú puedes ser bueno en algo, pero en materia política eres un mediocre.

¿QUÉ LECTURA TIENE USTED DEL SECTOR FINANCIERO EN ESTE MOMENTO?

El mundo está transformándose. La soberanía de los Estados era lo más importante en las relaciones internacionales, pero ahora, además de la globalización se habla de la transparencia. Un elemento adicional que los países más desarrollados han incluido en la agenda, y en base a eso han creado una serie de leyes que comprenden la lucha al narcotráfico, blanqueo de capitales, terrorismo, y cómo se realizan los negocios en el mundo. Este último punto involucra una serie de actividades, desde el gobierno corporativo hasta temas relacionados con materia tributaria. Hay países que tienen una flexibilidad tributaria que unida a la falta de transparencia genera algunas dificultades, o ventajas competitivas que estos países han marcado como ventajas competitivas ilícitas, en las cuales se ha centrado la atención de estas organizaciones internacionales para ir aconductando a los países para que no puedan emplear esas ventajas competitivas ilícitas para utilizar negocios financieros o comerciales.

SIN EMBARGO, OTROS PAÍSES QUE ESTABAN EN LA MISMA SITUACIÓN DE PANAMÁ Y CUYA ECONOMÍA SE BASA EN ESTE TIPO DE SERVICIOS NO PARECE QUE LES HA IMPACTADO EL CAMBIO COMO A NOSOTROS, ¿POR QUÉ?

Hemos sido el objeto de atención mundial. En primer lugar por ser un país pequeño, considerado como un país que no tiene una infraestructura sólida, como un paraíso fiscal. En alguna medida, nos equiparan en forma idéntica a las islas del Caribe que no tienen una economía propia sino que dependen del turismo o del sector financiero. Mucha gente desconoce que en Panamá hay una actividad comercial importante por su posición estratégica. Pero estamos clasificados dentro el mismo grupo de países que son paraísos fiscales.

¿PANAMÁ NO HA SABIDO COMPETIR BAJO LAS NUEVAS REGLAS?

Siempre hemos reaccionado en una forma tardía. Hemos sido los últimos en ingresar en el tema de la transparencia, los últimos en intercambiar información, los últimos en cooperación internacional en materia tributaria. Entonces el enfoque de la comunidad internacional es por qué Panamá se resiste a entrar en esta comunidad de naciones que exige transparencia. Panamá entró después de los ‘Panama Papers', no antes.

¿USTED CREE QUE LOS PANAMÁ PAPERS FUE UNA ADVERTENCIA PARA ENCARRILAR AL PAÍS?

Fue un trancazo a nivel internacional que afectó la imagen del país. Todas las islas de Caribe han sido a afectadas de alguna u otra forma por este tipo de investigaciones que se extendieron más allá de los Panama Pappers. Hoy en día las islas del Caribe tienen una legislación que exige que los beneficiarios de las sociedades anónimas aparezcan en el Registro Público, y tienen que implementar esa ley en el año 2020. Así que si usted es dueño de una sociedad anónima, cualquier persona podrá saberlo. Esa legislación no existe en Panamá pero se la han implantado a estas islas dependientes del Reino Unido, así que a ellos también los han afectado estas nuevas condiciones y el impacto en estas islas será muy superior a lo que pasará en Panamá porque nosotros tenemos una economía más diversificada. Sin embargo, en la medida que sí afecte el sistema financiero o que no haya cooperación internacional, las relaciones de los bancos locales con la banca internacional se verá afectada.

PANAMÁ HIZO ADECUACIONES LEGALES PARA ENCAJAR EN LAS EXIGENCIAS INTERNACIONALES, PERO EL SISTEMA LOCAL NO HA PODIDO ADAPTARSE. ¿NOS ENTREGAMOS A ESTOS ORGANISMOS INTERNACIONALES SOLO PARA SALIR DE ESTAS LISTAS NEGRAS?

Panamá ha sufrido dos hechos impactantes, no solo los ‘Panama Papers' sino la lista OFAC que afectó al sistema bancario, afectó el negocio de la Zona Libre y la economía del país. ¿Este mensaje para quién iba dirigido? ¿Al agente económico, o tenía una repercusión mucho más allá y el blanco era el país? Yo creo que iba dirigido contra el país. Todos los sectores de la economía panameña, por lo menos en el área de servicios, lo sintieron y se fueron al otro extremo. Los bancos hoy en día no quieren perder sus corresponsalías y tienen tanto terror que se han ido más allá de los requerimientos internacionales para salvaguardar su propia industria. Eso ha ahuyentado a mucha gente que ha venido a abrir su cuenta bancaria por el simple hecho de que el banco no le quiere abrir cuentas a extranjeros que no tengan residencia local. Ese inversionista pequeño no busca a Panamá como un sitio de inversión.

PERO A ESTAS PERSONAS, EN ESOS PAÍSES QUE NOS IMPONEN LAS REGLAS, NO LES HACEN TANTAS PREGUNTAS…

Porque esos países conocen cual es el estándar internacional que deben cumplir y todavía están en disposición de recibir a ese tipo de inversionistas. Lamentablemente en Panamá se ha dejado, y no quiere atender, la banca a ese sector de depositantes, por temor.

NOS ADHERIMOS A ESTA FORMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PERO, ¿LO ESTAMOS CUMPLIENDO?

Nosotros lo único que necesitamos hacer es cumplir con el mismo estándar que tiene un banco europeo. Pero nos hemos ido al otro extremo. Segundo, para poder implementar estas reglas y tener varios entes de supervisión de la actividad financiera y no financiera regulada, debemos tener personal capacitado que conozca el negocio porque si no conoce el negocio, su actitud va a ser idéntica a la de un policía o fiscal. Y realmente todas entidades de supervisión no son entidades policiales, lo que tienen que garantizar es que todos los agentes económicos se ajusten a los niveles de transparencia.

PERO, ¿CÓMO HACER ESO?

Bueno, mucha gente no sabe, no conoce cuál es esa industria de los servicios internacionales que utiliza Panamá para hacer negocios. No la conoce. Siempre se ha mantenido en forma marginal a lo que la gente entiende. En Suiza se sabe que se vive de la banca, al igual que en Luxemburgo y otros lados.

PANAMÁ ERA FAMOSO POR SU CENTRO FINANCIERO…

Pero se sabe muy poco. También requieres de una clase política que se globalice, que mire lo que ocurre en el mundo para adaptarse a esas realidades. Pero aquí vivimos muy cerrados, cada vez que alguien nos presiona reaccionamos y no entendemos realmente lo que está pasando.

¿QUIÉNES NO LO ENTIENDEN?

La clase política. Partamos de ahí, ellos no entienden. Tienen que adaptarse a esa realidad, y no lo hacen, empezando porque hay mucha mediocridad.

¿EMPEZANDO POR QUIÉNES?

La clase política no hay duda que es una mediocridad. Empezando por quienes viven de eso. Solamente veamos lo que pasa en el Órgano Legislativo y nos damos cuenta que estamos encerrados y no nos estamos preparando para los grandes retos.

¿DÓNDE ESTÁ LA ASOCIACIÓN BANCARIA QUE DEBE ORIENTAR A ESTOS MEDIOCRES, NO LOS VEO ALZAR LA VOZ?

Tienes toda la razón, siempre han actuado a la defensiva y con mucho miedo y tampoco son entidades que salen a proteger e innovar a su propio sector. Pero ese es un mal que ocurre en todos los gremios privados.

VARIOS SECTORES QUE CONTRIBUÍAN AL MODELO DE NEGOCIOS MUESTRAN NÚMEROS PREOCUPANTES, LA ZONA LIBRE DE COLÓN, EL ABANDERAMIENTO DE NAVES, EL CENTRO FINANCIERO, LA CREACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. ¿EL PAÍS CAMBIÓ DE MODELO DE NEGOCIO Y EL GOBIERNO NO HA SABIDO REORIENTAR A LOS ACTORES?

Hoy los países se mercadean. Este es un país de 4 millones de habitantes que no debería tener problema para llevar prosperidad. Pero si los países no se mercadean, los turistas y los compradores no vienen. ¿Por qué los turistas van a Estados Unidos de compras y no vienen a Panamá?, ¿por qué antes se decía que no había suficientes hoteles para traer más turistas y ahora hay una sobre oferta hotelera?, ¿dónde estamos fallando? Estamos fallando en el mercadeo, y hoy se mercadea desde el presidente hasta abajo.

¿POR QUÉ NO LLEGAN LOS EXTRANJEROS COMO ANTES?

Porque no pueden abrir cuentas bancarias. Cuando tienen que pagarle al vendedor no pueden pagarle porque no pueden enviar una transferencia. Tienen que tener una cuenta aquí para poder pagar impuestos etc, pero los bancos no les abren las cuentas porque son extranjeros. Entonces, al ver este tipo de obstáculos se desaniman.

¿QUÉ DEBE HACER EL GOBIERNO PARA SUBSANAR ESTAS FALLAS?

Primero, sentarse con todos estos sectores y decidir qué negocios queremos. Tú puedes pensar que tienes un gran negocio que es el Canal de Panamá y con el tercer juego de esclusas tendrá más ingresos y que eso le va a solucionar todo. Pero también puedes pensar que el país puede crecer con los medianos inversionistas que riegan una cantidad de empleos alrededor de la economía y ese es el pequeño inversionistas. Esa veta que teníamos por años se nos está secando por esas dificultades, falta de mercadeo, etc. Las sociedades anónimas no van a ser más como antes, pero cada día esas sociedades van a requerir tener sustancia, es decir, que tengan algún tipo de actividad en el país. Esas sociedades de maletín no van a existir. Tal vez requerirán otros servicios para poder cumplir con los requerimientos internacionales.

AHORA MISMO, ¿CÓMO SOLUCIONAMOS NUESTRA CRISIS?

Alguien tiene que concertar aquí la situación. Esto no es un problema que nació ayer, esto viene ocurriendo desde los últimos tres años. Dónde está la seriedad de atender esta situación ante el mundo, los ‘Panama Papers' no nacieron ayer, la situación de OFAC (con la inclusión del grupo Waked) ya tiene dos años, ¿qué ha hecho el Estado para sentarse con los agentes participantes para elaborar un plan estratégico? Nada.

¿QUÉ OPINA SOBRE LA PENALIZACIÓN DE LA EVASIÓN FISCAL?

Eso es con la finalidad de permitir a los países del mundo a solicitar cooperación penal, porque lo que allá es un delito aquí también lo sería. Eso va a permitir que se puedan perseguir los delitos fiscales de otros países y obtener información a través del Ministerio Público, un fiscal de circuito va a recibir una solicitud de cualquier país. Ahora, hay que tener cuidado, la Unión Soviética ha perseguido a mucha gente que no se ha ajustado a las políticas de Vladimir Putin, y esa gente está huyendo alrededor del mundo y persiguen capitales fuera de Rusia. Así que a estos individuos hay que evaluar si le vamos a dar información, no todos los países tienen gobiernos democráticos.

COLOMBIA SE QUEJA QUE NO LE HEMOS SUMINISTRADO INFORMACIÓN SOLICITADA….

Porque somos un chivo expiatorio de los colombianos. Cuando se quieren limpiar el trasero usan a Panamá. Colombia está produciendo más cocaína de lo que ha producido desde hace más de cinco años, Panamá puede adoptar medidas al respecto, revisiones, auditos, etc. Pero tenemos que tomar una decisión al respecto.

¿POR QUÉ PANAMÁ NO TIENE UNA VOZ INTERNACIONAL QUE LO DEFIENDA?

Porque no tiene gente inteligente gobernando, capacitada. Mientras el presidente nombre hasta al aseador en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el jefe de esta cartera no tienen ninguna fuerza política.