Oposición califica de "mezquino" discurso de Varela por ignorar a Torrijos

La intervención de Varela "demuestra la poca estatura política del estadista que podría haber tenido el señor presidente de la República. No me merece mayor comentario", afirmó el secretario general de la formación creada por el propio Torrijos, Pedro Miguel González.



El gobernante dijo que la soberanía de la ruta acuática "fue recuperada por los panameños, gracias a los tratados del Canal de Panamá y a la decisión valiente de un ser humano sencillo, el expresidente de los Estados Unidos Jimmy Carter".



"Hoy públicamente le reconozco ese compromiso que cambió el rumbo de nuestra nación", añadió Varela durante el discurso que pronunció este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra en Nueva York.



El 7 de septiembre de 1977, el expresidente Carter y el general Torrijos firmaron en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, los Tratados Torrijos-Carter, que marcaron la hoja de ruta para el traspaso definitivo a Panamá de la vía interoceánica.



A partir de entonces, Estados Unidos, que construyó el canal a principios del siglo pasado, se fue retirando paulatinamente del país centroamericano hasta que el 31 de diciembre de 1999 se llevó a cabo la transferencia definitiva de la ruta acuática.



"La historia reconoce a Omar Torrijos por su papel histórico en la lucha de liberación nacional y en la constitución de esos tratados. A Varela no sabemos cómo (la historia) le va a recordar", indicó González.



Desde que está gestionado por Panamá, el canal le ha aportado al Estado más de 13.000 millones de dólares, mientras que durante los 85 años de Administración estadounidense solo contribuyó con 1.877 millones de dólares.



El secretario general del PRD aseguró que la sociedad panameña va a recordar "por siglos" al general Torrijos -fallecido en 1981 en un accidente de avión aún sin esclarecer-, mientras que "a Varela lo queremos olvidar ya".



El PRD, constituido por Torrijos en 1979 y afiliado a la Internacional Socialista, lleva sin ganar unas elecciones presidenciales desde el año 2004, cuando llegó al poder uno de los hijos de su fundador, Martín Torrijos.



Las elecciones presidenciales de 2014 las ganó contra todo pronóstico el gobernante Partido Panameñista (PPA), mientras que las dos fuerzas políticas con más diputados en el Parlamento panameño, de 71 escaños, son el PRD (26) y el CD (24).